Находка в некрополе фараонов. В Египте обнаружили саркофаг с принцессой

В Дахшуре, в 40 километрах от Каира, археологи нашли гробницу с принцессой Египта, пишет Express.co.uk.

Некрополь египетских фараонов Древнего и Среднего царств, расположен в пустыне на западном берегу Нила.

Ученые исследовали саркофаг под руководством египтолога Ясмин Эль-Шазли и на его крышке обнаружили вырезанное очертание лица человека с париком богини Хатхор.

“На самом деле это загадочная женщина. На крышке гроба изображен человек, с так называемым париком Хатор — предметом одежды, популярным в эпоху Среднего царства, которые носили только женщины”, — объясняет доктор Эль-Шазли.

Фото: Археологи нашли саркофаг с принцессой Египта (express.co.uk)

По мнению доктора, это могла быть личность, принадлежащая королевской семье. Вскоре это теория была опровергнута. Так как если гробница расположена внутри одной из пирамид, то такой вид захоронения свидетельствует о захоронении там египетских правителей.

“Такой вид пирамид строился только для фараонов, тогда как принцесса — это младший член королевской семьи. Обычно принцесс хоронили в более простых гробницах”, — объясняют ученые.

Среди артефактов и реликвий в гробнице был найден сундук иероглифами с надписью “Дочь короля” и ученые надеялись найти имя, но эта часть находки была значительно повреждена и не удалось установить личность.

Напомним, мы писали ранее, что власти Египта вернули 30 тысяч незаконно вывезенных за 10 лет древних артефактов.