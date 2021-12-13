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Сокровища Египта: власти страны вернули 30 тысяч незаконно вывезенных за 10 лет древних артефактов

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Понедельник 13 декабря 2021 11:13
Сокровища Египта: власти страны вернули 30 тысяч незаконно вывезенных за 10 лет древних артефактов Фото: древние артефакты Египта (unsplash.com/tom-podmore)
Автор: Евгения Тугушева

Все исторические ценности зарегистрированы в архивах

С 2011 года Каир за последние 10 лет сумел добиться возвращения на родину порядка 30 тыс. незаконно вывезенных из страны в разное время древних артефактов, сообщает ТАСС.

Главный инспектор департамента возвращенных древностей Министерства туризма и древностей Египта Шаабан Абдель Гауад рассказал в эфире телеканала Al-Hayat, что специалисты ведомства "отслеживают аукционы по всему миру и продажи в интернете" через зарубежные и египетские сайты, а также социальные сети.

"С 2011 года египетскому государству удалось вернуть 29 300 артефактов. Только в этом году в Музее Библии в Вашингтоне было обнаружено 5 300 памятников древнеегипетской цивилизации", – сказал он.

Все вывезенные артефакты контрабандным путем зарегистрированы в архивах, и сейчас ведутся работы по их возвращению в Египет, после репатриации культурные ценности реставрируют и выставляют в музеях.

Сокровища Египта: власти страны вернули 30 тысяч незаконно вывезенных за 10 лет древних артефактов

Фото: Каир, Египет (unsplash.com/alex-azabache)

Так, среди возвращенных артефактов оказался, обнаруженный в Бельгии древний скелет человека, который сейчас является частью экспозиции Национального музея египетской цивилизации в Каире.

Отметим, Египет в последние годы активно добивается репатриации незаконно вывезенных из страны в разное время памятников древности.

В 1983 году закон в области охраны артефактов был ужесточен египетскими властями – вывоз объектов культурного и исторического наследия запрещен и карается по закону.

По данным властей, 95% контрабандных древностей является результатом археологических изысканий "черных копателей".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Скандинавии археологи обнаружили уникальную находку – самый большой дом времен Железного века.

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