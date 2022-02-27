Можно заменить бесплатно. В МАУ рассказали о возврате денег за билеты на фоне нападения России

Возврат средств согласно правилам авиакомпании будет возможным от 26 марта 2022 года

В авиакомпании "МАУ" сообщили о продлении приостановления полетов в связи с продлением срока закрытия воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства.

Кроме того, авиаперевозчик назвал правила, по которым пассажиры могут вернуть средства отмененных рейсов. Это будет возможно с 26.03.2022 года, учитывая технические нюансы в условиях военного положения в Украине.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу авиакомпании "МАУ" от 27 февраля 2022 года.

"Авиакомпания Международные авиалинии Украины" пролонгирует приостановку полетов в связи с продлением срока закрытия воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства.

Решение согласно официальному NOTAM Государства службы. Соответственно, МАУ не будет осуществлять регулярные и чартерные рейсы из/в Украину до 23:59 23 марта 2022 по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Авиакомпания МАУ подчеркивает, что поддерживает и будет поддерживать связь с МИДом Украины, Министерством инфраструктуры Украины. Учитывая сложную ситуацию в условиях военного состояния, авиаперевозчик обращает внимание на возможность вынужденных задержек и осложнений обратной связи на сервисных каналах коммуникации с пассажирами и рассчитывает на понимание.

Все пассажиры авиакомпании и граждане Украины, которые оказались за границей и должны вернуться в Украину, должны зарегистрироваться на государственном сайте Государственной регистрации Украинских Граждан по ссылке.

Зарегистрированным гражданам будет предоставлена информация о рейсах в указанные пункты и пункты прибытия в Украину.

Вся актуальная информация о дальнейшем статусе выполнения рейсов будет размещаться на официальном сайте МАУ.

В настоящее время пассажиры отмененных рейсов могут воспользоваться возможностью бесплатного изменения даты перелета по неиспользованному авиабилету. Возврат средств согласно правилам авиакомпании будет возможным с 26.03.2022 года с учетом технических нюансов в условиях военного положения в Украине.

Фото: Самолет авиакомпании МАУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Информирование пассажиров отмененных рейсов о дальнейших действиях будет осуществляться по электронной почте или по телефону, указанным в бронировании.

Команда МАУ принимает все возможные меры для обеспечения безопасности наших пассажиров.

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