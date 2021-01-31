Морское побережье и южный колорит: всплеск туризма ожидают в еще одной стране

Фото: Замок Ананури, Грузия (pixabay.com)

Когда можно будет купить туры из Украины в Грузию

На этой неделе стало известно, что еще одна интересная украинцам страна открывается для туристов, путешествующих авиарейсами. С 1 февраля Грузия открывает небо для регулярного авиасообщения.

Страна оставалась закрытой для регулярных рейсов из других стран достаточно долго: c середины марта 2020 года. Решение открыть небо для путешественников несколько раз откладывали из-за новых волн коронавируса. Пока чиновники еще обсуждают, какими будут правила въезда, обещая заявить об этом в ближайшее время.

Но ранее РБК-Украина уже писало, что все прибывающие в Грузию иностранцы должны иметь при себе справку о негативном ПЦР-тесте на COVID. Его надо сделать не ранее 72 часов до вылета в страну.

Также от необходимости проходить ПЦР-тест освободят иностранцев, у которых будет завершена вакцинация в два этапа.

Фото: Один из отелей на приморском курорте Новый Афон в Грузии (booking.com)

"Тем, кто сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Остальные приезжающие обязательно должны будут предоставить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов", - уточнил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Туры будут доступны после открытия границ

Большинство турфирм пока не формирует туры в Грузию: просят дождаться открытия границ страны, возобновления авиарейсов и конкретики по правилам въезда. Но на сайтах нескольких компаний уже есть предварительные цены. Чаще всего путевки в эту страну предлагается на даты, начиная с июня 2021 года.

Так, у туркомпании "Пилигрим" можно найти туры с прямым перелетом в Батуми на 6 ночей. Стоимость путевки с завтраками и проживанием в 4-звездочном отеле на двоих составляет 18692 гривны. Цена за тур в курортный город Кобулети региона Аджарии на черноморском побережье на 6 ночей на двоих составляет 20 367 гривен.

Фото: Курортный отель в грузинском городе Гагра на побережье Черного моря (booking.com)

На сайте сети турагенств "Поехали с нами" предлагают туры в Батуми из Киева на 6 ночей по цене от 20 тысяч гривен на двоих, а в отдых в Тбилиси на аналогичное количество дней стоит от 22 тысяч.

С другой стороны, наличие в поиске туров не означает, что их будут продавать: пока все ждут самого открытия границ.

Туры в Грузию будут популярными

Турагенты уже сегодня предполагают, что спрос на туры в Грузию будет неплохой, и страна снова станет популярной наших туристов. Некоторые даже заявили, что будет настоящий всплеск туризма в этом направлении.

"Грузия будет популярна по трем причинам: еще не все там были, плюс - это одна из немногих стран, которая откроет свои двери. Ну и третья причина - это страна, которую и правда стоит посетить хотя бы раз в жизни", - говорит РБК-Украина Алла Глыва, руководитель турагентства "TURBAR".

По ее словам, в Грузию едут не совсем за отдыхом на море: это скорее экскурсионный вариант отпуска, плюс - красивая природа, вкусная еда и вино.

"Экскурсионных объектов в других странах, которые есть в доступе, по состоянию на сегодня мало. Больше для украинцев открыты сугубо "морские" варианты. Так что Грузия будет популярной однозначно", - отмечает она.

Фото: Колоритная архитектура столицы Грузии - Тбилиси (pixabay.com)

Специалист добавляет, что из-за неопределенности с правилами въезда продавать туры в Грузию заранее сейчас многие коллеги опасаются.

"Ведь уже есть опыт локдауна и переноса большого количества бронирований и денег туристов на другие даты. Поэтому глубина продаж сейчас составляет максимум два месяца вперед. В основном бронируют на ближайшие даты или на ближайшие несколько недель", - говорит Алла Глыва.

Немалый спрос на туры в Грузию прогнозирует и директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

Если открытие границ произойдет с 1 февраля, то, возможно, удастся "захватить" часть зимнего сезона: горнолыжный отдых в феврале и марте. А потом спрос у туристов начнется с июня на пляжный отдых. Например, в Батуми, - говорит он РБК-Украина.

"Весной в Грузию могут организовывать экскурсионные туры из Украины, но на них спрос обычно ниже. Грузия – очень гостеприимная и довольно дружественная к Украине страна, а украинцы воспринимают ее с сантиментом. Думаю, будет много желающих, плюс – это еще одна дополнительная возможность путешествий при ограниченном выборе стран", - отмечает специалист.

Отметим, ранее в Таиланде попросили отменить обязательный карантин для туристов.

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