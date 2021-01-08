Море, изумруды и крепость: как появился знаменитый курорт Марса-Алам в Египте

О популярном курорте Марса-Алам в Египте украинские туристы узнали сравнительно недавно: активно предлагать туры в этом направлении стали в разгар пандемии, летом 2020 года. Сегодня путевки на курорт бронируют довольно часто: привлекают низкие цены на отдых и теплая погода зимой - 24-27 градусов тепла днем в январе.

Марса-Алам – небольшой населенный пункт на Красном море. Население города – чуть больше 4 тысяч человек. Большинство из них работают в сферах туризма и обслуживания. В Марса-Аламе есть отели уровня от 3 до 5 звезд. Среди особенностей отдыха – экскурсии и дайвинг с созерцанием красивого подводного мира.

До недавнего времени Марса-Алам был небольшой рыбацкой деревушкой, а курортом стал довольно недавно. Приводим самые интересные факты об этой локации, опубликованные на официальной странице Марса-Алама. Как появился курорт и что происходило на этих землях раньше – в материале.

Шелковый путь между Фивами и Азией

Археологи и историки утверждают, что эти места были заселены еще много тысяч лет назад. С того времени сохранилось немало объектов наскальной живописи. Более поздние надписи на камне датируются периодом правления фараонов.

Фото: Сегодня в Марса-Аламе есть отели уровня от 3 до 5 звезд (booking.com)

Есть данные о том, что здешняя долина была основным торговым путем между древними Фивами (греческое название одной из столиц Древнего Египта – ред.) и Красным морем. И, что особенно важно, обеспечивала торговую связь через Эль-Кусейр, Красное море и Шелковый путь между Фивами и Азией.

Историки считают, что торговые пути Древнего Египта простирались намного дальше Аравии. Также сегодня точно известно, что на пути этого маршрута римляне строили сторожевые башни и колодцы.

В поисках изумрудов и золота

Была еще одна причина, по которой район современного Марса-Алама был важен для экономики Древнего Египта. Окружающая прибрежная территория была богата месторождениями меди, свинца, золота, изумрудов и полудрагоценных камней. Считается, что здесь находились первые в мире изумрудные рудники. В свое время они были единственным источником поставок изумрудов для Римской империи.



Сегодня туристы во время экскурсий могут увидеть так называемые "шахты Клеопатры" в национальном парке Вади-эль-Гималь к югу от Марса-Алама. Большинство историков считают, что эти рудники активно использовались в период Птолемея (330–30 годах до н.э.). А некоторые утверждают, что рудники на самом деле значительно древнее.

Фото: Национальный парк Вади-эль-Гималь к югу от Марса-Алама (nakanikuly.ua)

К слову, сегодня Вади-Эль-Гималь – это один из самых больших парков дикой природы в стране. От курорта Марса Алам до этой местности – 40 километров. В парк можно поехать самому или в составе экскурсионной группы.

Хотя сегодня нет веских доказательств причастности Клеопатры к рудникам, есть все основания полагать, что их все же использовали в период правления царицы. Клеопатра обожала украшения, а зеленый драгоценный камень любила больше всех остальных и дарила их почетным гостям.



Камни здесь добывали и римляне. Они называли местность "Smaragdus Mons", или Изумрудные горы. Почти наверняка это был единственный район добычи изумрудов в Римской империи, и рудники использовались до четырнадцатого века, но после этого пришли в упадок, когда изумруды начали активно ввозить из Индии.

По оценкам историков, в Восточной египетской пустыне было около тридцати видов камня, драгоценных камней и металла, а до 1000 года до н.э. более семидесяти золотых приисков составляли значительную часть легендарного богатства Древнего Египта.

Фото: Экскурсии к историческим локациям можно заказать в местных отелях (booking.com)

Некоторые золотые рудники продолжали работать уже под британским управлением в начале 20-го века, но в конечном итоге закрылись из-за высокой стоимости добычи. Недавно их снова открыли иностранные инвесторы, но эта сфера для региона не слишком приоритетна.

Османы, Британия и борьба за Эль-Кусейр

В 1571 году османский султан Селим I построил огромный форт на возвышенности с видом на порт Эль-Кусейр, чтобы защитить гавань и торговые пути Османской империи по Красному морю. Сегодня форт и город находятся в нескольких минутах ходьбы от курортных отелей в этом районе.

В 1799 году французская армия под командованием Наполеона захватила город и форт. Валы расширили и укрепили пушками. Это помогло выдержать нападение британских линкоров HMS Daedalus и HMS Fox.

Однако в июне 1801 года французская армия окончательно оставила форт, когда туда вторглись 6000 британских и индийских солдат под командованием генерала Бэрда, высадившихся в Эль-Кусейре.

Сегодня у главных ворот форта туристы могут купить билет на сорокиминутную экскурсию, во время которой покажут нескольких небольших экспонатов, посвященных истории и традициям этого района.

Фото: Город-крепость Эль-Кусейр располагается в 130 км на север от курорта Марса-Алам (wikimedia.org)

Особенности туризма в Марса-Аламе



В конце 1980-х и начале 1990-х, когда прибрежные курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх уже стали известными среди туристов, власти Египта задумались и о развитии Марса-Алама. Особенно интересным это место казалось благодаря чистым пляжам и коралловым рифам.



В 2001 году в Марса-Аламе открыли первый международный аэропорт. К слову, это единственный частный аэропорт в Египте: одной из групп компаний предоставили концессию сроком на сорок лет. Вскоре после завершения строительства аэропорта, компания Egypt Air запустила регулярные рейсы в Марса-Алам. Позже то же самое сделали и некоторые другие компании.

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, в Марса-Аламе и других курортах страны строили новые отели. Согласно отчету Министерства туризма и древностей страны, к концу года в Египте открылось 16 новых отелей.

Сейчас туристы едут Марса-Алам, как правило, с двумя целями: за спокойным морским отдыхом или дайвингом.



"На этот курорт часто едут дайверы и снорклеры. Особенность Марса-Алама – богатый подводный мир с цветными рифами и большим количеством разнообразных рыбок", - объясняет РБК-Украина турагент Татьяна Дубровская.

Фото: Дайвинг в Марса-Аламе (pixabay.com)

К слову, отелей в Марса Алам пока что немного – расстояние между ними может достигать 7-10 километров.

"Тут некуда деться из отеля, и большинство экскурсий – именно про море. Сюда не едут тусоваться. Сюда едут за морем – чистым, ярким и привлекательным", - рассказывает Дубровская.

Она отмечает, что Марса Алам – чуть ли не единственное место в Египте, где можно поездить в пустыне на квадроциклах рядом с морем. А в море здесь можно плавать часами.

"Вода хорошо держит, а рифы очень красивые, и часто просто невозможно оторваться от этого "фильма", который смотришь через стекло своей маски", - добавляет турагент.

Отметим, курортная страна открывает границы для всех туристов.

Также сообщалось, что в Египте готовятся к всплеску туризма в 2021 году.