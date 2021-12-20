Монако и Хорватия. Где отдыхали европейские туристы в 2021 году: список направлений

В ETC раскрыли основные показатели туристических рынков ЕС в 2021году

Частота путешествий между странами-членами ЕС в 2021 году оказалась на 63% ниже, чем в 2019-м, сообщает Schengenvisainfo.com.

Данные Евроконтроля показывают, что количество рейсов из Германии в августе этого года упало на 35,3% по сравнению с тем же периодом 2019 года. В то же время поездки из Германии в Хорватию, где ранее были введены довольно мягкие правила поездок, восстановились. Они почти достигли уровня до пандемии и показали снижение всего на 3,3%.

"Это демонстрирует динамику, с которой путешествия могут вернуться в норму, но также отражает пик посещаемости в конце лета. Статистика указывает на то, что в октябре был высокий спрос на путешествия по Средиземному морю", — поясняется в отчете ETC.

В Люксембурге в 2021 году были отмечены хорошие темпы вакцинации. Если сравнивать цифры этого года с аналогичным периодом 2019-го, число прибывших в страну из Германии снизилось на 33%.

Немцы в 2021 году посещали Чехию меньше всего. Главной причиной стало то, что в Чехии ранее объявляли чрезвычайное положение. Кроме того, общее число прибытий в Чешскую Республику в июне сократилось на 93,4% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Из-за жестких ограничений даже в пиковый период туризма летом Чехия стала одной из наименее посещаемых путешественниками стран ЕС.

Во Франции количество вылетающих рейсов сократилось на 24,8% по сравнению с 2019 годом. Единственным направлением, по которому число рейсов выросло, стало княжество Монако. Отмечается, что это стало самым популярным направлением, где решили провести отпуск французы. Также больше всего французов побывало в Хорватии и Исландии: там средний показатель по прибытиям туристов снизился на 34,1%.

Фото: В отчете ETC отмечается, что британцы значительно реже посещали континентальную Европу в этом году (unsplash.com/guillaume-perigois)

В Италии в августе 2021 года количество рейсов сократилось на 23,8%. Это самый низкий показатель среди всех рынков, указанных выше.

Туристы из Нидерландов чаще всего летом выбирали Хорватию. В это стране снижение количества прибытий было всего на уровне 22,3% за ней следует Болгария, которая также продемонстрировала умеренное снижение на 24,9% в августе.

В отчете отмечается, что британцы значительно реже посещали континентальную Европу в этом году, поскольку авиаперелеты из этой страны по сравнению с 2019-м годом сократились на 49%.

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