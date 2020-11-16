Много существенных изменений: что ждет пассажиров с новыми правилами авиаперелетов

В последний месяц осени в Украине начали действовать новые правила авиаперевозок. В ноябре вступила в силу новая редакция "Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа", которые были утверждены Госавиаслужбой еще в 2018 году. Документ содержит ряд интересных новшеств, имеющих важное значение как для пассажиров, так и для авиакомпаний, которые работают в Украине.

Что изменится после введения новых правил? Давайте проанализируем главные пункты.

Задержку приравняли к отмене рейса

Правила дополнительно разъяснили, что можно считать отменой рейса. Ведь в соответствии с действующим законодательством, авиакомпания обязана в случае отмены перелета без предупреждения выплатить каждому пассажиру по 250, 400 либо 600 евро (в зависимости от продолжительности рейса).

Согласно новым правилам, теперь рейс считается отмененным в случае его задержки более чем на 48 часов, и тогда у пассажиров такого рейса появляется право на получение указанной компенсации.

Интересно, что в Европейском Союзе, по законодательству которого в целом смоделированы правила, право пассажиров на компенсацию возникает уже после трех часов задержки.

Также Госавиаслужба уточнила, что отменой рейса не считается ситуация, когда авиакомпания организовывает перевозку пассажиров специальным рейсом другого перевозчика или когда она меняет аэропорты прилета либо вылета в пределах одной административно-территориальной единицы.

Фото: Если рейс задержали на более чем 48 часов, пассажиры теперь смогут требовать компенсацию (РБК-Украина)

Однако пока не совсем понятно, будет ли это положение применяться в случае замены рейсов между "Борисполем" (находится в Киевской области) и "Жулянами" (находится в городской черте Киева).

Изменились суммы компенсаций в случае задержки рейса, повреждения багажа

Согласно новой редакции правил, в случае смерти или увечья пассажира, которые произошедших на рейсе, ответственность перевозчика ограничивается суммой 128 821 Специальных прав заимствования (СПЗ), что составляет приблизительно 154 554 евро.

Ранее такая сумма составляла 250 000 СПЗ, что в целом противоречило требованиям Монреальской конвенции 1999 года. На несоответствие особенно обратили внимание после катастрофы самолета МАУ возле Тегерана в начале этого года.

При этом раньше перевозчик был обязан выплатить 16 000 СПЗ (около 19 196 евро) пострадавшему немедленно, не зависимо от фактического расчета причиненного ему ущерба. Сейчас это правило распространяется только на случаи смерти пассажира.

Ущерб от задержки рейса ограничен суммой 5346 СПЗ (около 6413 евро), от повреждения багажа – суммой 1288 СПЗ (около 1545 евро). Ранее эти суммы составляли 4694 и 1131 СПЗ соответственно. Увеличение сумм также произошло в соответствии с требованиями Конвенции.

Авиакомпаниям стало проще взимать плату за ручную поклажу

Ранее пассажирам разрешалось без дополнительной платы взять на борт женскую или мужскую сумки, папку для бумаги, верхнюю одежду, жакет, зонтик или трость, печатные издания для чтения во время полета.

Но теперь бесплатно на борт можно брать только детское питание, дорожную люльку для ребенка возрастом до одного года, детскую или инвалидную коляску, костыли и специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями, да и то - если перевозчик сочтет эти предметы безопасными для перевозки и для них найдется достаточно места в салоне.

Фото: За некоторые предметы, которые пассажир берет на борт, теперь придется доплатить (pixabay.com)

За все остальное придется платить. Также ранее пассажиры могли требовать перевозки домашних животных в клетках общим весом до восьми килограмм в салоне воздушного судна. Теперь это решение остается целиком на усмотрение перевозчика: компания может как согласиться на это, так и отказать пассажиру в перевозке домашнего животного.

Авиакомпании сами смогут устанавливать время завершения посадки на рейс

Довольно часто пассажиры оказываются в ситуации, когда самолет еще стоит на земле, но их уже не пускают на рейс, потому что посадка формально завершилась. Авиакомпании требуется некоторое время, чтобы провести предполетные процедуры (пересчитать пассажиров, разместить их ручную кладь в салоне, выгрузить багаж опоздавших, и так далее).

Поэтому перевозчик указывает в посадочном талоне, что посадка на рейс завершается за определенное время до официального времени отправления рейса.

Раньше правила запрещали перевозчикам закрывать посадку ранее чем за 15 минут до вылета, что вызывало многочисленные протесты перевозчиков, особенно иностранных. Но в новой редакции правил этого требования больше нет, поэтому теперь пассажирам следует быть внимательнее и не задерживаться в магазинах Duty Free.

Также отменили требование к авиакомпаниям бесплатно переносить рейсы опоздавших пассажиров в случаях, если их опоздание связано с задержкой предыдущего рейса другой авиакомпании. Так что по возможности пассажиру теперь лучше лететь стыковочными рейсами по одному авиабилету, а не покупать два отдельных билета на последовательные рейсы.

Взыскать компенсацию с авиакомпаний стало сложнее

В последнее время массовых отмен и переносов рейсов, пассажиры все чаще пользуются услугами многочисленных онлайн-сервисов по взысканию компенсаций с авиакомпаний.

Эти сервисы предлагают за весьма значительный процент самостоятельно связаться с перевозчиком и заставить его выплатить компенсацию, которую он и так должен был бы выплатить пассажиру.

Фото: Часто бывает так, что самолет еще стоит на земле, но пассажира уже не пускают на рейс (РБК-Украина)

Обычно пассажир просто заполняет на сайте форму, и сервис начинает действовать от его имени. Поскольку украинские авиакомпании платить обычно не спешат, то онлайн-сервисы забрасывают жалобами регулятора – Госавиаслужбу.

Судя по всему, чиновникам немного надоела такая ситуация, и в новой редакции правил появилось условие о том, что представитель пассажира обязан предоставить оригинал доверенности от пассажира и копию его паспорта. Вот только не совсем понятно, как регулятор будет относиться к оригиналам доверенностей, выданных в электронной форме в соответствии с законодательством иностранных государств.

В правила внесли еще ряд изменений. Они установили некоторые права пассажиров с ограниченными возможностями, правила перевозки опасных грузов и детей без сопровождения, а также требования к документам, удостоверяющим личность во время регистрации на рейс. Но о них мы более детально расскажем в следующей публикации.

Напомним, ранее мы писали, что будет с ценами на авиаперелеты зимой во время карантинных ограничений.

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