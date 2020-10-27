Прилетели в Грузию даже без загранпаспорта: что делать, если сели не в тот самолет

Фото: Аэропорт (pixabay.com)

О чем нужно знать пассажиру, чтобы не перепутать свой рейс с чужим

Недавно стало известно о курьезном случае, когда пассажирка авиакомпании Ryanair собиралась улететь из Лондона в Валенсию, но по ошибке прилетела в Киев. По ее словам, она поняла, что прилетела не туда уже после того, как увидела после выхода из самолета буквы кириллицы и полицейских в другой форме.

Как утверждает туристка, сотрудники лондонского аэропорта Станстед не заметили ошибки, когда она сканировала билет и пошла на другую посадку. Кроме того, как утверждает женщина, ошибки не заметили и бортпроводники уже в самолете. На борту она уточнила информацию о времени полета в Валенсию, ей озвучили время - 2 часа и 50 минут, но не обратили внимания на то, что она назвала совсем другой город прилета.

Почему происходят подобные ситуации и как их избежать? Давайте разберемся в этом вопросе.

Где проверяют посадочные талоны пассажиров

Ситуация, когда пассажир садится не в свой самолет, является достаточно распространенной и в украинских, и в заграничных аэропортах, хоть это и является вопиющим нарушением авиационной безопасности.

В нормальной ситуации посадочный талон пассажира проверяется по крайней мере пять раз:

при регистрации на рейс,

на контроле авиационной безопасности;

при выходе на посадку;

непосредственно в самолете;

дополнительно - на паспортном контроле, если рейс - международный.

Фото: Обычно посадочный талон пассажира проверяется по крайней мере пять раз (pixabay.com)

На каждом из упомянутых этапов потерявшимся пассажирам укажут на правильное направление движения. Авиакомпании заинтересованы, чтобы все пассажиры, сдавшие багаж и зарегистрированные на рейс, прибыли на борт, ведь в противном случае им придется задержать рейс и выгружать с борта багаж "потеряшек".

Если же авиакомпания привезет в какую-нибудь страну пассажира без документов на въезд, она еще и заплатит солидный штраф.

Пассажиров пропускают в зоны, где их уже быть не должно

Однако иногда система дает сбои. В особенности это характерно для больших международных аэропортов, где многие виды контроля автоматизированы. Так, довольно часто пассажиру нужно самостоятельно просканировать свой посадочный талон, чтобы попасть в ту или иную часть аэропорта или непосредственно на борт самолета.

Выходы на посадку (так называемые "гейты") могут меняться по несколько раз в день. При этом система автоматического доступа не всегда успевает обновиться, и пассажиров пропускают в зоны, где их уже быть не должно. Мой совет для всех пассажиров – постоянно сверять информацию на табло аэропорта (которое во многих аэропортах можно загрузить в смартфон) с информацией на экранах непосредственно на выходах на посадку.

Фото: Ответственность за своевременный выход на посадку несет сам пассажир (pixabay.com)

Если табло вокруг не видно, всегда можно спросить персонал или пассажиров, ожидающих рейс, какой именно самолет отправляется от определенного гейта. Важно помнить, что ответственность за своевременный выход на посадку несет сам пассажир. Поэтому если вы потеряетесь, задерживать самолет и компенсировать стоимость билета вам, скорее всего, не будут.

Потеряться можно и на этапе посадки в автобус

Второе место, где люди часто теряются – это автобус, развозящий пассажиров от терминала к самолетам, стоящим на стоянке. Очень часто в одном зале ожидания собираются пассажиры нескольких рейсов и совершают посадку в несколько автобусов одновременно.

Учитывая, что на автобусах не всегда есть указатели, вероятность сесть не в тот автобус достаточно велика. И хотя на этом этапе ответственность за пассажира несет авиакомпания, лучше позаботиться о себе самому.

Фото: Ошибки на рейсах характерны для больших аэропортов, где многие виды контроля автоматизированы (pixabay.com)

Самый простой способ не промахнуться – спросить водителя и пассажиров вокруг, какой именно рейс обслуживает автобус. Ну и, конечно, на входе в салон пассажира всегда встречает улыбчивый экипаж, который должен проверять посадочные талоны.

Однако ваш конкретный рейс может быть уже четвертым за день для ребят в форме. Что, безусловно, не лучшим образом сказывается на их внимательности.

Прилетели в Грузию вместо Лондона даже без загранпаспорта

Автору этой публикации приходилось видеть удивительные случаи, когда пассажиры, которые должны были лететь на рейсах между странами Евросоюза, и, соответственно, не имели даже загранпаспортов, умудрялись прилететь в Грузию вместо Лондона.

Поэтому всегда лучше поинтересоваться у бортпроводников, куда именно летит тот самолет, на трап которого вы только что ступили.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать надежную авиакомпанию для путешествий по Украине и за рубеж.

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