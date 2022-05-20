Многие вернулись домой. Поток украинских беженцев в Германию резко снизился

В марте в страну въезжало по 15 тысяч украинцев в день
Ежедневно в Германию прибывает все меньше украинских беженцев.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что количество украинских беженцев, въезжающих в Германию, сейчас меньше, чем раньше. В эти дни их въезжает всего 2000 человек в день.
Глава ведомства также сообщила, что к 14 мая число украинских беженцев сократилось. В марте, когда полномасштабное вторжение России в Украину набирало обороты, в Германию въезжало по 15 000 украинцев.
Фезер отметила, что большинство украинских беженцев со временем вернутся в Украину.
"Некоторые останутся, если увидят шанс найти свое место на немецком рынке труда с их квалификацией", — добавила она.
По данным МВД страны, с начала войны в Украине, в местных органах власти Германии было зарегистрировано более 700 тысяч украинских беженцев. Около 40 процентов из них — несовершеннолетние, немногим более 80 процентов — женщины.
7 апреля в Германии согласовали специальный пакет мер, направленных на помощь федеральным землям в интеграции и размещении украинских беженцев. В правительстве пришли к выводу, что украинские беженцы в Германии должны получать такой же уровень поддержки, как и бенефициары программы социального обеспечения Hartz IV — пособия по безработице.
Согласно немецкой программе социального обеспечения Hartz IV, каждому украинцу в Германии предлагается около 400 евро в месяц. Согласно заявлению канцлера, эта схема заработает с 1 июня.
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