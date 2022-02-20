Млечный Путь и бушующие вулканы: лучшие зрелищные фото со всего мира, которые стоит увидеть

Назвали победителей популярного фотоконкурса, на который было подано более 170 000 фоторабот

Знаменитый фотоконкурс Sony World Photography Awards 2022 представил победителей, который ежегодно привлекает огромное количество участников.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой Dailymail.co.uk.

На открытый конкурс было подано более 170 000 фотографий со всего мира, из которых выбрали несколько победителей.

Программа National Awards — это инициатива, созданная Всемирной организацией фотографии и Sony для поддержки местных фотографических сообществ по всему миру. В этом году в ней принимает участие 61 страна.

Это удивительные работы от завораживающего Млечного Пути, животного мира и туристических объектов.

Фото: Cigdem Ayyildiz (www.worldphoto.org)

Например, фотограф из Турции Джигдем Айылдиз, получивший национальную награду Турции, снял французскую коммуну Ле-Мон-Сен-Мишель на закате. Айылдиз говорит: "Для меня это произведение искусства на берегу Нормандии является кандидатом на звание Восьмого чуда света поэднуэ оно обеспечивает легендарный вид и атмосферу, особенно на закате и во время отлива ".

Фото: Raido Nurk (www.worldphoto.org)

Фотограф Райдо Нурк сделал этот динамичный снимок на фестивале серфинга в Гааге, Нидерланды. Нурк, получивший национальную награду Эстонии, вспоминает: "В тот вечер, когда я делал этот снимок, волны были самыми большими из тех, что я когда-либо видел. Волны и проливной дождь создавали совершенно уникальную атмосферу".

Фото: Juan Pablo Mendez Garzona (www.worldphoto.org)

Благодаря этому захватывающему фото Хуан Пабло Мендес Гарсона попал в шорт-лист национальной премии Латинской Америки. Гватемальский фотограф сообщает, что фотография "сочетает в себе две фотографии", сделанные во время поездки в Исландию.

Он говорит: "Первый снимок был сделан в арктическом Хенге, группе сооружений, расположенных в Рауфархофне на северо-восточной оконечности полуострова Мелраккаслетта. Второй — небо, полное северного сияния, которое я запечатлел через несколько дней. Для меня эта композиция представляет собой открытую дверь, полную возможностей для тех, кто осмеливается шагнуть в неизвестность".

Фото: Filip Hrebenda (www.worldphoto.org)

Национальная премия Словакии была присуждена фотографу Филипу Гребенда за этот впечатляющий снимок под названием "Рожденный огнем". Это был первый снимок, сделанный им во время экспедиции в вулканический район Фаградальсфьядль на юго-западе Исландии.

Он говорит: "Вулканы — это редкая возможность наблюдать полную трансформацию ландшафта. Места, которые еще недавно были долинами и лугами, превратились в холмы, кратеры и лавовые поля. Быть там было большим опытом".

Фото: Gonzalo Javier Santile (www.worldphoto.org)

Фотограф Гонсало Хавьер Сантиле об этом поразительном снимке неба Млечного Пути над аргентинским городом Кафаяте.

Он завоевал серебряную медаль на национальной премии Латинской Америки. По словам фотографа, когда он вышел на съемку, "дул сильный горячий ветер, известный как Лос-Колорадос. Я закопал свой штатив, насколько мог, используя камни для его стабилизации", — говорит он.

Полный рейтинг можно посмотреть на официальном сайте конкурса.

Напомним, ранее мы писали, что названы лучшие фото из путешествий за 2021 год.