Місць немає до осені. Що відбувається із туризмом в Карпатах цього літа
Потік туристів до Карпат цього літа повернувся на довоєнний рівень. У деяких районах готелі зайняті до осені. Значно зросла і вартість відпочинку.
Що відбувається із туризмом у Карпатах на піку літнього сезону, TRAVEL РБК-Україна розповіли місцеві експерти.
"Буковель і околиці вщент заселені", – директор туристичної компанії
В цьому році кількість туристів на заході України досягнула довоєнного рівня, розповів TRAVEL РБК-Україна директор туроператора "Відвідай" Ігор Губіліт.
"Спрацьовує і відкладений попит, і те що в Україні попри зростання цін дешевше відпочивати, ніж за кордоном", – пояснює експерт.
Він додає, на курорті Буковель цього літа – небачена кількість туристів.
"Буковель і околиці вщент заселені, такого я не пам'ятаю навіть взимку. Відповідно і літні ціни на цей напрямок виросли на 50% точно в порівнянні з попередніми роками", – розповідає Ігор Губіліт.
Через велику завантаженість курорту для туристичних компаній є проблемою з організувати розміщення туристів під час турів, які включають Буковель та околиці.
Попит на тури та екскурсії також повернувся до довоєнного рівня
Попит на тури цього літа також вийшов на довоєнний рівень, а може й трохи вищий, додає керівник туркомпанії. Люди з усієї України обирають ті самі локації для екскурсій, що і завжди:
- Карпати (Буковель, Яремче, Синевир, Колочава);
- термальні курорти Закарпаття (Косино, Берегово);
- Поділля (Камянець-Подільський та Бакота, круїз по Дністру).
Водночас знижується інтерес до лавандових полів, хоч їх кількість зросла.
"Ціни на тури і екскурсії виросли десь на 15-20%. Турфірми були змушені підняти ціни, бо це зробили перевізники. Цього року дуже великий попит на закордонні морські тури (Чорногорія, Хорватія, Греція, Болгарія), а також відсутність авіаперельотів привели до того, що бракує автобусів для внутрішнього та виїзного туризму. Тому перевізники очікувано і суттєво підняли ціни", – розповідає Ігор Губіліт.
Фото: Курорт Буковель в Івано-Франкіській області (unsplash.com/kyryl-levenets)
Чим зручніше добиратися, тим менше шансів забронювати житло
Цього літа Карпати зустрічають великий потік туристів, тому власники житла розширюють пропозицію, розповідають у коментарі TRAVEL РБК-Україна фахівці сайту Karpaty.info, який описує туристичні можливості Карпат.
"Цього року збільшилась кількість садиб, які або відновлюють свою діяльність, або господарі добудовують нові й розширюють наявні будинки. Значно зросла кількість додаткових послуг – для урізноманітнення відпочинку готелі та садиби в Карпатах пропонують чани, сауни, басейни", – розповідають вони.
Фото: Будинок у Карпатах (unsplash.com)
Кількість відпочивальників у Карпатах значно збільшилася, тому чимало житла вже зайняте наперед.
"У деяких регіонах вже немає вільних місць до кінця літа. Хоча за бажанням можна знайти поодинокі віконечка в графіках та все ж відпочити. Чим популярніший регіон та чим зручніше туди добиратися, тим менше шансів забронювати там житло для відпочинку", – додають у Karpaty.info.
Тому при виборі місця для відпочинку туристам радять враховувати популярність регіону.
"У Карпатах є багато прекрасних куточків з мальовничою природою, які чомусь не дуже популярні серед відпочивальників. Наприклад: Космач, Колочава, Нижня Апша. Саме там можна знайти вдосталь вільних місць з гарними умовами і за доступну ціну", – підказують знавці.
Туристам радять: якщо задати у формі пошуку ціну місця до 100 грн/добу, то можна підібрати найдешевший варіант оренди житла для відпочинку. Зазвичай, найнижча ціна проживання – у будинках на декілька кімнат, або у віддалених, чи не дуже "розкручених" селах: Красноїллі, Лазещині, Татарові, Верхньому Синьовидному.
Нагадаємо, ми писали, як почався туристичний сезон на Шацьких озерах цього року.
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