Місць немає до осені. Що відбувається із туризмом в Карпатах цього літа

Потік туристів до Карпат цього літа повернувся на довоєнний рівень. У деяких районах готелі зайняті до осені. Значно зросла і вартість відпочинку.

Що відбувається із туризмом у Карпатах на піку літнього сезону, TRAVEL РБК-Україна розповіли місцеві експерти.

"Буковель і околиці вщент заселені", – директор туристичної компанії

В цьому році кількість туристів на заході України досягнула довоєнного рівня, розповів TRAVEL РБК-Україна директор туроператора "Відвідай" Ігор Губіліт.

"Спрацьовує і відкладений попит, і те що в Україні попри зростання цін дешевше відпочивати, ніж за кордоном", – пояснює експерт.

Він додає, на курорті Буковель цього літа – небачена кількість туристів.

"Буковель і околиці вщент заселені, такого я не пам'ятаю навіть взимку. Відповідно і літні ціни на цей напрямок виросли на 50% точно в порівнянні з попередніми роками", – розповідає Ігор Губіліт.

Через велику завантаженість курорту для туристичних компаній є проблемою з організувати розміщення туристів під час турів, які включають Буковель та околиці.

Фото: Краєвиди у Татарові неподалік від Буковелю (РБК-Україна)

Попит на тури та екскурсії також повернувся до довоєнного рівня

Попит на тури цього літа також вийшов на довоєнний рівень, а може й трохи вищий, додає керівник туркомпанії. Люди з усієї України обирають ті самі локації для екскурсій, що і завжди:

Карпати (Буковель, Яремче, Синевир, Колочава);

термальні курорти Закарпаття (Косино, Берегово);

Поділля (Камянець-Подільський та Бакота, круїз по Дністру).

Водночас знижується інтерес до лавандових полів, хоч їх кількість зросла.

"Ціни на тури і екскурсії виросли десь на 15-20%. Турфірми були змушені підняти ціни, бо це зробили перевізники. Цього року дуже великий попит на закордонні морські тури (Чорногорія, Хорватія, Греція, Болгарія), а також відсутність авіаперельотів привели до того, що бракує автобусів для внутрішнього та виїзного туризму. Тому перевізники очікувано і суттєво підняли ціни", – розповідає Ігор Губіліт.

Фото: Курорт Буковель в Івано-Франкіській області (unsplash.com/kyryl-levenets)

Чим зручніше добиратися, тим менше шансів забронювати житло

Цього літа Карпати зустрічають великий потік туристів, тому власники житла розширюють пропозицію, розповідають у коментарі TRAVEL РБК-Україна фахівці сайту Karpaty.info, який описує туристичні можливості Карпат.

"Цього року збільшилась кількість садиб, які або відновлюють свою діяльність, або господарі добудовують нові й розширюють наявні будинки. Значно зросла кількість додаткових послуг – для урізноманітнення відпочинку готелі та садиби в Карпатах пропонують чани, сауни, басейни", – розповідають вони.

Фото: Будинок у Карпатах (unsplash.com)

Кількість відпочивальників у Карпатах значно збільшилася, тому чимало житла вже зайняте наперед.

"У деяких регіонах вже немає вільних місць до кінця літа. Хоча за бажанням можна знайти поодинокі віконечка в графіках та все ж відпочити. Чим популярніший регіон та чим зручніше туди добиратися, тим менше шансів забронювати там житло для відпочинку", – додають у Karpaty.info.

Тому при виборі місця для відпочинку туристам радять враховувати популярність регіону.

"У Карпатах є багато прекрасних куточків з мальовничою природою, які чомусь не дуже популярні серед відпочивальників. Наприклад: Космач, Колочава, Нижня Апша. Саме там можна знайти вдосталь вільних місць з гарними умовами і за доступну ціну", – підказують знавці.

Туристам радять: якщо задати у формі пошуку ціну місця до 100 грн/добу, то можна підібрати найдешевший варіант оренди житла для відпочинку. Зазвичай, найнижча ціна проживання – у будинках на декілька кімнат, або у віддалених, чи не дуже "розкручених" селах: Красноїллі, Лазещині, Татарові, Верхньому Синьовидному.

Нагадаємо, ми писали, як почався туристичний сезон на Шацьких озерах цього року.

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