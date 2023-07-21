Мест нет до осени. Что происходит с туризмом в Карпатах этим летом

Поток туристов в Карпаты этим летом вернулся на довоенный уровень. В некоторых районах отели заняты до осени. Значительно выросла и стоимость отдыха.

Что происходит с туризмом в Карпатах на пике летнего сезона, TRAVEL РБК-Украина рассказали местные эксперты.

"Буковель и окрестности полностью заселены", – директор туристической компании

В этом году количество туристов на западе Украины достигло довоенного уровня, рассказал TRAVEL РБК-Украина директор туроператора "Відвідай" Игорь Губилит.

"Срабатывает и отложенный спрос, и то, что в Украине несмотря на рост цен дешевле отдыхать, чем за рубежом", – объясняет эксперт.

Он добавляет, что на курорте Буковель этим летом – невиданное количество туристов.

"Буковель и окрестности полностью заселены, такого я не помню даже зимой. Соответственно и летние цены на это направление выросли на 50% точно по сравнению с предыдущими годами", – рассказывает Игорь Губилит.

Из-за большой загруженности курорта для туристических компаний становится проблемой организовать размещение туристов во время туров, которые включают Буковель и окрестности.

Фото: Пейзажи в Татарове неподалеку от Буковеля (РБК-Украина)

Спрос на туры и экскурсии тоже вернулся к довоенному уровню

Спрос на туры этим летом также вышел на довоенный уровень, а может немного выше, добавляет руководитель туркомпании. Люди со всей Украины выбирают те же локации для экскурсий, что и всегда:

Карпаты (Буковель, Яремче, Синевир, Колочава);

термальные курорты Закарпатья (Косино, Берегово);

Подолье (Каменец-Подольский и Бакота, круиз по Днестру).

В то же время снижается интерес к лавандовым полям, хотя их количество возросло.

"Цены на туры и экскурсии выросли где-то на 15-20%. Турфирмы были вынуждены поднять цены, так как это сделали перевозчики. В этом году очень большой спрос на зарубежные морские туры (Черногория, Хорватия, Греция, Болгария), а также отсутствие авиаперелетов привели к тому, что не хватает автобусов для внутреннего и выездного туризма. Поэтому перевозчики ожидаемо и существенно подняли цены", – рассказывает Игорь Губилит.

Фото: Курорт Буковель в Ивано-Франковской области (unsplash.com/kyryl-levenets)

Чем удобнее добираться, тем меньше шансов забронировать жилье

Этим летом Карпаты встречают большой поток туристов, поэтому владельцы жилья расширяют предложение, рассказывают в комментарии TRAVEL РБК-Украина специалисты сайта Karpaty.info, описывающего туристические возможности Карпат.

"В этом году увеличилось количество усадеб, которые или возобновляют свою деятельность, или хозяева достраивают новые и расширяют существующие дома. Значительно возросло количество дополнительных услуг – для разнообразия отдыха гостиницы и усадьбы в Карпатах предлагают чаны, сауны, бассейны", – рассказывают они.

Фото: Дом в Карпатах (unsplash.com)

Количество отдыхающих в Карпатах значительно увеличилось, поэтому немало жилья уже занято наперед.

"В некоторых регионах уже нет свободных мест до конца лета. Хотя по желанию можно найти единичные окошки в графиках и все же отдохнуть. Чем популярнее регион и чем удобнее туда добираться, тем меньше шансов забронировать там жилье для отдыха", – добавляют в Karpaty.info.

Поэтому при выборе места отдыха туристам советуют учитывать популярность региона.

"В Карпатах есть много прекрасных уголков с живописной природой, которые почему-то не очень популярны среди отдыхающих. Например: Космач, Колочава, Нижняя Апша. Именно там можно найти достаточно свободных мест с хорошими условиями и за доступную цену", – подсказывают знатоки.

Туристам советуют: если задать в форме поиска цену места до 100 грн/сутки, то можно подобрать самый дешевый вариант аренды жилья для отдыха. Как правило, самая низкая цена проживания – в домах на несколько комнат, или в отдаленных, или не очень "раскрученных" селах: Красноилье, Лазещине, Татарове, Верхнем Синевидном.

Напомним, мы писали, как начался туристический сезон на Шацких озерах в этом году.

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