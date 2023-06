Менше 3 євро. Як скористатися бюджетним проїздом в Англії: маршрути

Вартість проїзду в автобусах більшості районів Англії коштуватиме не більше 2 фунтів (2,26 євро) щонайменше до кінця червня цього року. Ймовірно, опцію продовжать до кінця жовтня. Британський уряд запровадив таку програму, щоб заохотити людей вибирати громадський транспорт замість приватних авто.

Пасажири можуть заплатити значно менше звичної ціни квитка. В акції беруть участь більшість великих автобусних операторів.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як скористатися бюджетним проїздом в Англії.

Як купити квитки за 2 фунти та де ними можна скористатися

Цього року в Англії набули чинності тарифи на проїзд в автобусах в розмірі 2 фунтів стерлінгів, на більшості маршрутів за містами. Кампанія під назвою "Пересувайся за 2 фунти" (Get around for 2£) має на меті заохотити людей частіше користуватися громадським транспортом.

Середня ціна становить 2,80 фунтів стерлінгів (3,16 євро). Мандрівники можуть заощадити близько 30%на більшості маршрутів або до 87% на деяких сільських маршрутах. Понад 130 автобусних операторів беруть участь в ініціативі, включаючи National Express і Stagecoach.

Зверніть увагу. Вартість проїзду 2 фунти доступна лише на території Англії за межами Лондона. Наприклад, до Уельсу ви можете подорожувати за 2 фунти, якщо сідаєте на автобус з Англії. Однак коли ви в’їдете в Уельс, застосовуватимуться інші тарифи. Список маршрутів-виключень, де квиток не діє, можна переглянути за посиланням.

Після активації мобільні квитки дійсні лише 4 години.

Одноразовий квиток за 2 фунти можна купити у додатку Arriva UK Bus або сплатити за нього при посадці готівкою або карткою. Додаток доступний в Apple App Store і Google Play.

Фото: У акції беруть участь більшість великих автобусних операторів Англії (wikipedia.org)

Також можна скористатися планувальником подорожей на сторінці. Там треба ввести своє місцезнаходження та пункт призначення, і ви побачите всі автобуси, доступні на вибраний час.

"Поїздка за 2 фунти стерлінгів на автобусі допомагає клієнтам, які стикаються зі зростанням витрат, і випробувати новий варіант подорожі", – каже Грем Відлер, виконавчий директор Конфедерації пасажирського транспорту, що представляє інтереси автобусних операторів.

Наймальовничіші автобусні маршрути в Англії за 2 фунти

Бюджетні ціни на автобуси по Англії - це можливість для мандрівників детальніше дослідити англійську сільську місцевість, пише Euronews Travel. Там склали путівник наймальовничіших автобусних маршрутів Англії.

Найкращий на їхню думку групою маршрут – автобус ом №65 із Бакстона до Шеффілда, який займає приблизно годину 30 хвилин і пролягає через лісистий національний парк Пік-Дистрикт.

Перед посадкою в автобус можна відвідати мальовничі сади вікторіанської епохи в Pavilion Gardens у Бакстоні. А в кінці маршруту – ботанічний сад Шеффілда. Також там можна детальніше вивчити промислову історію міста, завітавши до музею острова Келхем.

Фото: Місто Шеффілд (wikipedia.org)

Фото: Бакстонський оперний театр (wikipedia.org)

Другий маршрут - 1A "Coastal Clipper" від міста Лоустофт (Lowestoft) до селища Мертхем (Martham). Двогодинний маршрут проходить через узбережжя, трав’янисті дюни та тихі пляжні села.Тут варто дослідити курортні міста Грейт-Ярмут, Хемсбі (Hemsby), Вінтертон-он-Сі (Winterton-on-Sea) та Кайстер-он-Сі (Caister-on-Sea).

Фото: Місто та морський порт Лоустофт (unsplash.com)

Третій маршрут – AD122 Hadrian's Wall Country Bus компанії від перевізника GO North East. Він прямує із Гексема (Hexham) до Халтвісла (Haltwhistle). Проїзд за маршрутом триває 1 годину 15 хвилин: можна дослідити римське минулим північної Англії з зупинками біля визначних історичних локацій, таких як Сілл, Музей римської армії та різноманітні римські форти вздовж стіни.

Фото: Халтвісл – ринкове містечко у Нортумберленді, Англія (wikipedia.org)

Фото: Торгове місто Гексем на півночі Англії (wikipedia.org)

Тим часом Словенія слідом за Німеччиною, Люксембургом та Угорщиною запустила єдиний проїзний на всі види транспорту в країні, окрім міського. Ми писали, як скористатися таким бюджетним проїзним.

Також цієї весни Угорщина також запровадила дві нові проїзні: обидві доступні для туристів і українців, які тимчасово перебувають в цій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.