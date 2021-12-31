Меньше 100 евро. Украина попала в список самых доступных горнолыжных направлений в Европе

Украина попала в топ самых дешевых стран Европы для горнолыжного отдыха этой зимой. В списке доступных направлений для европейских туристов украинские Карпаты оказались на втором месте после Венгрии, сообщает британское издание The Travel Daily.

Исследование проводилось LuxuryHotel.com – специалисты изучили расходы на проживание и проезд на горнолыжных курортах по всей Европе, чтобы выяснить, какая страна в среднем оказалась самой дешевой.

"Поскольку многие люди хотят уехать за границу после пандемии COVID-19, приятно видеть, что многие доступные и захватывающие возможности для отдыха все еще доступны. Поскольку многие страны в списке постепенно ослабляют ограничения, ясно, что эти "горячие" точки для катания на лыжах будут популярны в течение всего зимнего периода в этом году", - сказал представитель компании, которая проводила исследование.

Какие преимущества украинского горнолыжного отдыха для европейских туристов описали в исследовании – в материале РБК-Украина.

Выходные на лыжах в Украине – 87 евро с перелетом

Венгрия, известная туристам по городам Будапешт и Дебрецен, была названа самой дешевой страной для катания на лыжах.

Поездка на один из многочисленных курортов стоит в среднем 82 евро за проезд из Лондона и одну ночь в трехзвездочном отеле. Это меньше, чем половина стоимости аналогичного отдыха в Альпах.

Фото: Горнолыжный отдых в Румынии (unsplash.com/lara-puscas)

В одном из самых популярных горнолыжных курортов страны Эплени находится самый длинный горнолыжный спуск Венгрии с 4-километровой лыжной базой.

На втором месте находится Украина - лыжная поездка в эту восточноевропейскую страну стоит около 87 евро (3200 гривен) на человека в обе стороны и одну ночь в отеле, сообщает издание.

"Хотя это может быть не самое известное место для зимних видов спорта, в стране есть более 40 горнолыжных курортов с более чем 185 километрами лыжных трасс по всей стране. Здесь находится Буковель - крупнейший горнолыжный курорт в Восточной Европе, который каждую зиму принимает более миллиона посетителей", - описали зимний отдых в Украине в статье.

Фото: Один из горнолыжных курортов Украины - Драгобрат (unsplash.com/alexandra-luniel)

На третьем месте по дешевизне горнолыжного отдыха для европейцев оказалась Болгария. Чтобы доехать и остановиться на ночь в трехзвездочном отеле в одном из горнолыжных курортов, средние расходы составляют 88 евро. Это самая дешевая для проживания страна в списке - в среднем 40 евро в день.

Недалеко от столицы Софии на окраине гор Рила расположен старейший горнолыжный курорт страны Боровец – его построили в 1896 году.

Где в Европе еще недорого отдохнуть на горнолыжных курортах

Сразу за тройкой лидеров оказалась Румыния, где стоимость зимней поездки в среднем составляет около 90 евро на человека. Хотя лыжная культура не так распространена, как в некоторых других странах в списке, Румыния по-прежнему предлагает доступные зимние виды спорта с множеством курортов, которые стоит посетить. Синая - один из самых популярных регионов с более чем 20 километрами лыжных трасс.

В первую десятку также вошла Греция, известная как одно из самых популярных летних направлений в Европе. Однако 80% территории страны занимают горы, поэтому в зимние месяцы она превращается в одну из главных лыжных точек Средиземноморья, а поездка на лыжах в страну будет стоить в среднем около 127 евро. Арахова - один из самых популярных курортов страны, расположенный недалеко от древнего города Афин.

Фото: Горнолыжный отдых в Греции (unsplash.com/jason-blackeye)

Десятка самых недорогих направлений Европы для горнолыжного отдыха, включая авиаперелет и проживание одной ночи в 3* отеле, выглядит так:

Венгрия – 82 евро; Украина – 87 евро; Болгария – 88 евро; Румыния – 90 евро; Словакия – 93 евро; Чехия – 95 евро; Польша – 100 евро; Андорра – 113 евро; Греция – 127 евро; Словения – 134 евро.

В эту стоимость эксперты включили стоимость авиаперелета в обе стороны из Лондона, которая варьировалась от 22 евро до 50 евро. Для туристов из Лондона в Украину перелет обходится в среднем в 27 евро.

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