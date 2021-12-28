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Буковель по цене Австрии. Сколько стоит новогодний отдых на популярных горнолыжных курортах Карпат

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 13:45
Буковель по цене Австрии. Сколько стоит новогодний отдых на популярных горнолыжных курортах Карпат Фото: Карпаты зимой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

На пиковые даты свободного жилья почти не осталось

Встретить Новый год в Карпатах планируют немало туристов - за 4 дня до праздника в отелях и усадьбах популярных курортов распроданы почти все номера. Между тем, некоторые варианты размещения еще доступны туристам, которые решились отправиться в горы в последний момент.

Например, на сайте booking.com в Буковеле доступны 12 вариантов размещения на даты 31 декабря-2 января, включая 4* и 5-звездочные отели.

Сколько стоит новогодний отдых в популярных локациях Карпат в этом сезоне и где еще осталось доступное жилье – в материале РБК-Украина.

  • Буковель: дорого, но со скидками

На сайте бронирования жилья сообщается, что на новогодние даты недоступно 95% жилья в Буковеле в Ивано-Франковской области. Но при этом еще остались свободные варианты в разных ценовых категориях.

На курорте Буковель можно провести новогодние выходные в 4* спа-отеле "Marion Spa" в номере полулюксе с видом на горы за 20134 гривен со скидкой (с 25168 гривен) за две ночи для двоих. В стоимость включен завтрак. Отель находится в 5 минутах ходьбы от подъемника.

Буковель по цене Австрии. Сколько стоит новогодний отдых на популярных горнолыжных курортах КарпатФото: Катание на лыжах в Буковеле (unsplash.com/tanya-pro)

В отеле "Radisson Blu Bukovel" рядом с подъемником №7 также остались несколько номеров на Новый год. Например, в улучшенном номере на двоих с завтраками две ночи можно провести по цене 38460 гривен (или за 37128 гривен, а завтраки по желанию за 400 гривен с гостя).

В Буковеле еще можно найти размещение в апартаментах с завтраком по цене 12230 гривен (после скидки с 17472 гривен) в отеле "BUKA".

Более доступные по цене варианты по цене 6-8 тыс. гривен за две ночи для двоих можно найти в окрестных населенных пунктах.

Для сравнения, в Австрии на одном из самых популярных горнолыжных курортов Зельдене – провести выходные в 4* отеле "Alpengasthof Gruner" с двухразовым питанием обойдется в 37968 гривен с питанием "полупансион". Рядом расположены 6 подъемников. В 3* отеле "Alpenhof Garni Supreme" в долине Циллерталь можно провести два дня выходных на Новый год по цене от 15999 гривен с завтраками.

Недельные туры на горнолыжные курорты Австрии на новогодний период туроператоры предлагают от 48 тыс. гривен на двоих в 3* отелях с питанием "полупансион".

  • Драгобрат: остались места после Нового года

Самый высокогорный горнолыжный курорт в Карпатах – Драгобрат (1400 м) в Закарпатской области. Там снег выпадает еще в ноябре и лежит до мая. В этом году сезон катания официально открылся 10 декабря. Несмотря на трудности с дорогой (выехать наверх можно только спецтранспортом), многие туристы выбирают эту локацию для проведения зимних праздников – на курорте работают около 80 отелей, в 50 из них есть сауны или чаны.

Буковель по цене Австрии. Сколько стоит новогодний отдых на популярных горнолыжных курортах КарпатФото: Подъемник на курорте Драгобрат (РБК-Украина)

Традиционно размещение и отдых на Драгобрате дешевле, чем в Буковеле. По данным сайта booking.com, на новый год на курорте нет свободных мест. При этом цены в отелях – на доступном уровне.

Например, в отеле "Большая медведица" у подножия горы Стог в 150-250 метрах от двух подъемников на новый год можно остановиться по цене от 1800 гривен за двухместный номер-стандарт в сутки в новогодний период. С 3 по 7 января – от 1600 гривен. В стоимость входит двухразовое питание.

На вилле "Драгобрат" стоимость размещения меняется в зависимости от дат. Например, 4-6 января две ночи обойдутся в 4500 гривен, а 6-8 января – 12 тыс. гривен с завтраком.

Несколько номеров в разных отелях на курорте Драгобрат свободны с 3 января. Разместиться с питанием "полупансион" можно в отеле "Вотавилю" за 5930 гривен за 2 ночи за двоих, или в "Пик Отеле" с завтраками – за 5400 гривен в 3-местном номере.

В поселке Ясиня, откуда можно добраться на курорт специальным трансфером по цене 150-200 гривен с человека, еще остались варианты размещения на новый год. Например, в отеле "У Румуна" можно провести две ночи на новый год по цене 5400 гривен с завтраками.

  • Славское: отдых от 100 долларов сутки

На горнолыжном курорте Славское во Львовской области, который становится все популярнее с каждым годом, на новый год недоступно 98% вариантов жилья.

Например, в отеле "Cozyhouse" можно снять 6-местный домик за 9000 гривен за две ночи, в мини-отеле "Кукулька" 4-местный номер за 2 ночи обойдется в 7400 гривен.

Буковель по цене Австрии. Сколько стоит новогодний отдых на популярных горнолыжных курортах КарпатФото: Виды в Славском (facebook.com/slavsko.travel)

Зато уже с 3 января есть возможность выбрать проживание в 15 отелях и усадьбах.

Например, в "Резорт Тростян" двухмесный номер с видом на горы обойдется в 5400 гривен с завтраками, а на даты 4-6 января – в номере-люкс - 7080 гривен.

В отеле "Два льва" отдых на 2-4 января обойдется в 5800 гривен с завтраками.

Напомним, мы писали, куда поехать зимой под Киевом для погружения в локальную культуру.

Также сообщалось, куда поехать в Карпаты в январе - самые интересные курорты.

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