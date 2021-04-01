Майские праздники на золотых песках: сколько стоит отдых в Болгарии в начале сезона

В стране стали смягчать ограничения

Отдых в Болгарии на майские праздники становится все доступнее для украинских туристов. Уже с 1 апреля в стране начнут смягчать карантинные ограничения. Об этом заявил министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов.

Работа ресторанов и кафе будет разрешена на открытом воздухе, но оставят закрытыми торговые центры. Можно будет посещать бассейны, фитнес-залы и театры с загрузкой до 30% мест.

С 1 мая в стране готовятся принимать иностранных туристов.

Правила для туристов в мае

Министр туризма Болгарии Марьяна Николова сообщила о новых правилах, по которым будет работать туристическая инфраструктура Болгарии с 1 мая. Подробности указа она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Моим распоряжением с 1 мая 2021 года в туристических объектах к предстоящему летнему сезону 2021 года вводятся единые правила противоэпидемиологических и санитарных мероприятий, и к тому времени туристический бизнес должен ввести все эти обновления", - отметила министр.

Фото: Монастырь в Болгарии (pixabay.com)

Все виды туристического сервиса должны будут соблюдать противоэпидемические рекомендации ВОЗ.

Согласно требованиям, на платных пляжах туристам необходимо будет соблюдать дистанцию в 1,5 м и размещать один зонт на 20 кв. метров для двоих человек или семьи. На бесплатных можно будет находиться не более 2 отдыхающим на 20 кв. метров.

Туристов планируют принимать с сертификатами вакцинации, с антителами к COVID или с негативными результатами ПЦР-тестов. По данным сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, для граждан Украины до 30 апреля остается в силе требование въезда в Болгарию с наличием негативного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до пересечения границы.

Сколько стоит отдых на майские праздники

Хотя туроператоры предлагают туры с началом пляжного сезона в июне (с 28 мая), мы проверили доступные туры в Болгарию на майские праздники для двоих с питанием "завтраки" и с авиаперелетом.

Фото: Пляжный отель в Болгарии (booking.com)

У компании "Piligrim" провести неделю в Золотых песках можно за 16455 гривен с вылетом 9 мая, в 4* на этом же курорте – от 18948 гривен, в 5* отеле в Поморие – от 24581 гривен за 8 ночей, в Несебре с питанием "все включено" – от 27961 гривен с вылетом на ту же дату.

У сети агентств "Поехали с нами" в 3* бутик-отеле со спа в Банско можно отдохнуть по цене от 28826 гривен за 7 ночей с вылетом 1,3,4 мая. В 4* отеле в Софии неделя обойдется в 33342 гривны, в 5* в Велинграде – от 36810 гривен с вылетом 1 мая.

Напомним, ранее мы писали, в какой популярной стране снизят цены для туристов.

Также мы рассказывали, сколько стоит отдых в Северной Македонии на майские праздники.