Травневі свята на золотих пісках: скільки коштує відпочинок у Болгарії на початку сезону

У країні стали пом'якшувати обмеження

Відпочинок у Болгарії на травневі свята стає все доступнішим для українських туристів. Вже з 1 квітня в країні почнуть пом'якшувати карантинні обмеження. Про це заявив міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов.

Роботу ресторанів і кафе буде дозволено на відкритому повітрі, але залишать закритими торгові центри. Можна буде відвідувати басейни, фітнес-зали та театри з завантаженням до 30% місць.

З 1 травня в країні готуються приймати іноземних туристів.

Правила для туристів у травні

Міністр туризму Болгарії Мар'яна Ніколова повідомила про нові правила, за якими буде працювати туристична інфраструктура Болгарії з 1 травня. Подробиці указу вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Моїм розпорядженням з 1 травня 2021 року в туристичних об'єктах до майбутнього літнього сезону 2021 року вводяться єдині правила протиепідемічних санітарних заходів, і до того часу туристичний бізнес повинен ввести всі ці оновлення", - зазначила міністр.

Фото: Монастир в Болгарії (pixabay.com)

Всі види туристичного сервісу повинні будуть дотримуватися протиепідемічних рекомендацій ВООЗ.

Згідно з вимогами, на платних пляжах туристам необхідно буде дотримуватися дистанції в 1,5 м і розміщувати один навіс на 20 кв. метрів для двох осіб або сім'ї. На безплатних можна буде знаходитися не більше 2 відпочивальникам на 20 кв. метрів.

Туристів планують приймати з сертифікатами вакцинації, з антитілами до COVID або з негативними результатами ПЛР-тестів. За даними сайту tripadvisor.mfa.gov.ua для громадян України до 30 квітня залишається в силі вимога в'їзду в Болгарію з наявністю негативного ПЛР-тесту, проведеного за 72 години до перетину кордону.

Скільки коштує відпочинок на травневі свята

Хоча туроператори пропонують тури з початком пляжного сезону в червні (з 28 травня), ми перевірили доступні тури в Болгарію на травневі свята для двох з харчуванням "сніданки" і авіаперельотом.

Фото: Пляжний готель в Болгарії (booking.com)

У компанії "Piligrim" провести тиждень в Золотих пісках можна за 16455 гривень з вильотом 9 травня, в 4* на цьому ж курорті – від 18948 гривень, в 5* готелі в Поморіє – від 24581 гривень за 8 ночей, в Несебрі з харчуванням "все включено" – від 27961 гривень з вильотом на ту ж дату.

У мережі агентств "Поїхали з нами" 3* бутік-готелі зі спа у Банско можна відпочити за ціною від 28826 гривень за 7 ночей з вильотом 1,3,4 травня. В 4* готелі в Софії тиждень обійдеться в 33342 гривні, в 5* в Велінграді – від 36810 гривень з вильотом 1 травня.

Нагадаємо, раніше ми писали, який популярної країні знизять ціни для туристів.

Також ми розповідали, скільки коштує відпочинок в Північній Македонії на травневі свята.