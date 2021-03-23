Весенняя красота: Десна очарует туристов долгожданным разливом

Почему стоит побывать на северо-востоке области в конце апреля

Весенний разлив Десны – лучший повод посетить северо-восток Черниговской области в конце апреля или в начале мая.

Именно в это время Десна местами выглядит как настоящее море с зелеными островками деревьев. Вода тянется почти до самого горизонта!

Чем интересен для туристов разлив Десны

Весенние наводнения, когда река затапливает свою пойму - нормальное ежегодное природное явление для Десны. Ведь это единственная большая равнинная река Украины, которая сохраняет свой естественный гидрорежим благодаря тому, что на ней нет плотин и водохранилищ.

Регулярное затопление заливных лугов важно для сохранения природной деснянской экосистемы, для традиционного скотоводства с выпасом скота и сенокосами, а также для туризма.

Большинство туроператоров привязывают свои туры по историческим Северским землям вдоль Десны именно к весеннему половодью, когда природа Придесенья приобретает самый отчетливый вид.

Фото: Во время весеннего половодья природа Придесенья приобретает самый отчетливый вид (Андрей Тычина)

К сожалению, в последние годы масштабы весенних наводнений на Десне значительно уменьшились из-за засушливой погоды. Последний раз река выходила из берегов и широко разливалась своей поймой в 2018 году. А вот в прошлом разлива фактически не было.

Впрочем, нынешний паводок непременно привлечет внимание туристов, ведь по данным Черниговского областного центра гидрометеорологии, весеннее половодье 2021 года в бассейне реки Десны будет значительно выше прошлогоднего и может стать похожим на паводок 2018 года.

По прогнозам специалистов Облгидрометцентра, уровень воды на Десне поднимется на 1,5-2 метра.

Фото: Пейзажи Десны весной

Где увидеть наиболее яркие пейзажи?

Воспользоваться случаем и посетить Северщину во время этого природного явления уже призвала украинских туристов глава Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко.

По ее словам, туроператоры уже готовят туры по Придесенью, прежде всего - по Мезинскому НПП и Новгород-Северскому музею-заповеднику "Слово о полку Игореве".

Едва ли не самые потрясающие пейзажи разлива Десны можно увидеть со стен и башен Спасо-Преображенского монастыря в Новгороде-Северском. Этот величественный оборонный монастырь на высоком утесе над рекой помнит драматическую историю похода новгород-северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году.

Фото: Один из самых древних монастырей-крепостей в Украине находится в Новгород-Северском. Расположен на берегу Десны и ее притока - озера Жигань (wikipedia.org)

Об этой истории рассказывает невероятно интересная экспозиция, экскурсии по которой предлагает Музей "Слово о полку Игореве". Кстати, для удобства туристов билеты в этот музей теперь можно приобрести онлайн на сайте заповедника, а на кассе можно рассчитаться банковской картой.

И это далеко не единственная достопримечательность города. Его исторический центр встречает гостей триумфальной аркой с гербами городов бывшего Новгород-Северского наместничества.

Также стоит увидеть Успенский собор XVII-XVIII веков, подняться на древнерусское городище у памятника Бояну, осмотреть археологические находки в краеведческом музее, старинные торговые ряды, которые до сих пор служат по назначению.

Видео: Разлив Десны: чем интересно это природное явление (youtube.com/телеканал Дом)

Новгород-Северский - "база" для размещения туристов

Также Новгород-Северский - удобная база для размещения туристов во время многодневных путешествий, поскольку здесь есть несколько гостиниц разного уровня сервиса.

Стоит заметить, что один из местных отелей на 30 номеров, который предлагает сервис уровня трех-четырех звезд, сейчас находится в процессе приватизации, но продолжает работать и принимать бронирования на апрель-май. Стоимость размещения составляет от 600 гривен за двухместный стандарт со всеми удобствами.

Фото: Потрясающие пейзажи разлива Десны из Собора в Новгороде-Северском (Андрей Тычина)

В путешествие рекомендую включить Мезинский национальный природный парк, где есть несколько хороших смотровых площадок над поймой Десны.

Особое внимание здесь заслуживает удивительный дворец графа Петра Румянцева-Задунайского в селе Вишенки. Состояние его сохранности, к сожалению, пока что не самое лучшее, но Черновицкая ОГА сейчас ищет возможности для его спасения.

Фото: Пейзажи Мезинского национального природного парка (Андрей Тычина)

Соседний городок Короп может привлечь внимание не только руинами оборонной казацкой Ильинской церкви и музеем террориста-изобретателя Николая Кибальчича.

Здесь можно прогуляться и по ландшафтному парк фермерского хозяйства, где по предварительному заказу могут устроить дегустацию натуральных соков и другой продукции местных производителей.

Фото: Дворец графа Петра Румянцева-Задунайского в селе Вишенки (wikipedia.org)

По дороге стоит посетить Национальный заповедник "Гетманская столица" в Батурине, который стоит на высоком берегу Сейма, притока Десны. Его весенний разлив – также очень красивое зрелище. Кстати, именно в мае в Батурине планируют открыть новый интерактивный музей "Козацький двір", который воссоздаст быт типичной казацкой семьи.

Посещение Черниговского Придесенья следует спланировать именно на середину весны. Туроператорам внутреннего туризма рекомендую обратить внимание на этот яркий сезонный информационный повод.

Фото: По дороге стоит посетить "Гетманская столица" в Батурине на высоком берегу Сейма (РБК-Украина)

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