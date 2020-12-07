"Белый лотос": уникальный буддийский храм в самом центре Украины удивляет туристов

Фото: Буддийский храм в Черкассах (dyvakrainy.com)

Как в Черкассах появился оригинальный храм и что там можно увидеть во время экскурсии

Непривычно слышать, что прямо в центре Украины, в Черкассах, расположен самый настоящий буддийский храм - целый комплекс со школой единоборств. Он считается самым большим буддийским храмом в Европе.

Как? Откуда? Почему именно в Черкассах? Если вы видели черкасские пейзажи с бескрайним и величественным Днепром, то поймете, что этот город способствует медитативном настроения, и присутствие буддистов здесь уже не так удивит.

Недалеко от набережной среди крутых холмов вы увидите здания необычной для наших мест архитектуры под симпатичными красными крышами. Возникают ассоциации с восточными странами, усиливает белая ступа напротив массивных ворот. Это буддийская культовая постройка. Мне она напомнила островерхий национальный головной убор казахов.

Как попасть в храм

От высоченного каменного забора и серьезных ворот из темного дерева веет неприступностью крепости. В этот храм, который называется "Белый лотос", действительно так просто не попадешь: надо заказать экскурсию.

Подъезжая к храму по тенистой аллее, я видела людей в темной одежде, они занимались уборкой. Как нам объяснили позже, это еженедельный "субботник" буддистов. В нем принимают участие все, независимо от должности.

К группе посетителей человек из пятнадцати вышла женщина в черной одежде – шароварах и рубашке с драконами и воротником-стойкой. Стройная и невысокая, но в ее осанке чувствовалась сила и уверенность. Это Оксана Дмитриевна, мастер кунг-фу и наш экскурсовод на сегодня.

Видео: Буддийский храм в Черкассах (Youtube.com/Непопсовая ULRAINE)

Согласно легенде, на месте современного областного центра Черкассы в давние времена стоял священный город Алтын-Чаркас, а там, где сейчас расположен буддийский храм "Белый лотос", находился Храм Воинов Света.

Вроде бы именно здесь наши воины казаки-характерники получали тайные знания, которые позволяли им становиться практически непобедимыми в бою. По преданиям, наши мудрые предки выбрали это место не просто так: здесь есть разлом земной коры и действует мощное торсионное поле, которое заряжает положительной энергией всех присутствующих.

Как в Черкассах появился уникальный храм

Идея построить буддийский храм в Черкассах пришла черкасчанину Владимиру Скубаеву. В 70-х годах он познакомился со студентами из Лаоса, которые приезжали в Украину на обучение, и увлекся восточными единоборствами.

В те времена выехать за границу из СССР было крайне сложно, поэтому Скубаев выехал нелегально, после чего шесть лет учился в Лаосе в буддийском монастыре.

Фото: Очередь туристов на вход в храм (Анна Дубовская)

Вернувшись домой, по собственному проекту начал строить мини-копию того храма, где проходил обучение. В 90-х годах Скубаев и его ученики собственными силами создавали "Белый лотос". И до сих пор для выполнения любых работ по ремонту и строительству не привлекают технику и людей извне, только своих.

Говорят, что под храмом есть тайные ходы, которые ведут к подземной комнате, где хранится пирамидальный камень Бен-Бен внеземного происхождения с сильной энергетикой.

Оксана Дмитриевна отметила: для того, чтобы увидеть святыни такого уровня, люди занимаются духовным и физическим самосовершенствованием не один год, но и простым посетителям здесь есть что посмотреть.

Перед тем, как войти в ворота храма, мы изучаем технику поклонения буддистов. Поклон – не просто знак уважения, но и полезное упражнение для поясницы.

Фото: Здание храма (Анна Дубовская)

А еще экскурсовод предлагает купить ароматические палочки с самого Лаоса и монетки, которые по ходу экскурсии можно будет оставлять на небольших алтарях у различных артефактов, загадывая желание или привлекая к себе положительную энергию. Деньги от проданного идут на содержание и развитие храма.

Экскурсовод попросила не фотографировать и не снимать на видео на территории храма.

Войдя в ворота, мы видим пять деревянных стендов с изображенными на них Кришной, Буддой, Христом, символами ислама и иудаизма. Под ними – молитвенные барабаны, внутри них - свитки с молитвами. Каждый барабан надо крутануть.

Фото: Видео на территории храма снимать запрещают (Анна Дубовская)

Вас удивило то, что в буддийском храме представлены символы, так сказать, не из той оперы? Ничего удивительного, ведь чтобы быть буддистом, необязательно отрекаться от другой религии.

Когда вы крутите молитвенный барабан, считается, что молитвы с их свитков отправляются во Вселенную. Напротив барабанов стоит черная ступа, символ мужской энергии. Вспомните белую ступу напротив ворот: она является символом женской энергии.

Еще вы увидите спиральный водопад, древние фигуры воинов, привезенные из Тибета, срез 300-летнего дуба с тремя сердцевинами, который рос в Холодном Яру в кратере, образовавшемся от падения астероида.

Во внутреннем дворе храма выложенное из камней колесо Сансары. Оксана Дмитриевна предложит вам выбрать одну из его спиц. По выбранной спицей она определит ваши слабые и сильные черты и даст советы по достижению вами равновесия и гармонии в жизни.

Фото: На территории храма есть пять деревянных стендов с изображенными на них Кришной, Буддой, Христом, символами ислама и иудаизма (Анна Дубовская)

Вы заметите, что все лестницы в храме очень высокие, и это не просто так. Ходьба высокими лестнице – прекрасное упражнение, которое делает ваше тело более совершенным. По такой же высокой лестнице вы поднимитесь к старинному колоколу.

В завершение экскурсии вас пригласят в тренировочный зал под открытым небом. Нет, там нет современных тренажеров и чего-то удивительного. Все снаряды для тренировок - очень простые, но ежедневные тренировки и настойчивость творят чудеса.

Оксана Дмитриевна покажет несколько приемов, расскажет, как тренируются последователи лаосской школы "Ша-Фут-Фань" (название переводится как "Клан пяти боевых котов"), и поделится простой, но действенной разминкой. Повторяя ее ежедневно, вы сохраните бодрость и здоровье.

Фото: В завершение экскурсии вас пригласят в тренировочный зал под открытым небом(Анна Дубовская)

Кто-то воспримет экскурсию как простое развлечение, кто-то скажет, что предложенные экскурсоводом ритуалы бессмысленны, а кто-то найдет здесь свой путь просветления.

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