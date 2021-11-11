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"Магия воды и камня". Появились завораживающие кадры уникального каньона в центральной Украине

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Четверг 11 ноября 2021 16:37
"Магия воды и камня". Появились завораживающие кадры уникального каньона в центральной Украине Фото: Токовский каньон на Днепропетровщине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Затопленный карьер привлекает необычным пейзажем и легендами

Самые живописные природные локации осенью привлекают особенной атмосферой тишины и уединения. Фотограф Александр Мален на своей странице в Facebook опубликовал снимки захватывающих водных пейзажей возле поселка Токовское на Днепропетровщине.

Токовский каньон – геологический памятник природы местного значения. Расположен на реке Каменка среди розовых гранитных пород.

"Место поразило красотой и безлюдностью. Сразу вспомнился известный каньон в Черкасской области, где в теплую пору негде яблоку упасть. А здесь в выходное длительное время вообще были сами. Совсем недалеко находится водопад", - написал он.

Гранитные породы и древние поселения. Чем интересна природная локация

Туристы называют живописную локацию "царством воды и гранитов". Это популярное место среди любителей природы – среди степных ландшафтов расположена река Каменка, которая течет в долине из розовых и красных гранитных пород. Местами скалы возвышаются над водой на 30 метров.

&quot;Магия воды и камня&quot;. Появились завораживающие кадры уникального каньона в центральной УкраинеФото: Вид на каньон сверху (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Уникальные граниты в этом месте добывали в советские времена. Токовский карьер - самое большое месторождение уникального красного гранита с черными вкраплениями. Такой вид камня можно увидеть в отделке во многих местах Днепропетровской области.

Сейчас карьер затоплен, но зато стал туристическим магнитом в составе эко-троп. Даже необычные мхи на розовых камнях привлекают любителей природы и фотографов.

&quot;Магия воды и камня&quot;. Появились завораживающие кадры уникального каньона в центральной УкраинеФото: Местность известна редкими розовыми гранитами (facebook.com/Oleksandr Malyon)

К слову, в каменистой местности нашли уникальные археологические артефакты – следы скифских захоронений, древних поселений и святилище, которому более 4 тысяч лет. Археологи продолжают находить в каменном кургане каменные фигуры, которые передают в областной музей.

В Токовском есть даже музей-корчма с атмосферой старины – можно узнать, как жили скифы и козаки на этих землях.

&quot;Магия воды и камня&quot;. Появились завораживающие кадры уникального каньона в центральной УкраинеФото: Локация стала популярной у туристов (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Водопад на красных камнях и его легенды

Поскольку в местности много красного гранита, то и водопад в живописной локации называют также "Красные камни". Длина участка с порогами, где и образуется каскадный водопад – около 14 метров, а перепады высоты – до полтора метра.

"Магия воды и камня", - так описывают впечатления от локации многие туристы в соцсетях.

Среди живописных порогов – лагуны, в которых можно купаться в теплое время года. Глубина таких "джакузи" с бурлящей водой – не более метра. Чтобы поплавать всласть, отдыхающие спускаются ниже порогов.

&quot;Магия воды и камня&quot;. Появились завораживающие кадры уникального каньона в центральной УкраинеФото: Высота водопада - до полутора метров (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Также в живописной локации любят рыбачить и загорать. Впрочем, деревьев на камнях нет, поэтому для длительного пляжного отдыха на берегах нужно угадать с погодой.

Для любителей мистики у локации найдутся свои легенды. Одна из них – о киммерийской принцессе Тамарис, которая убегала от скифов. Возле реки она бросила свое ожерелье в воду, а оно превратилось в огромные камни, которые преградили путь преследователям. Другая загадка – об огромном валуне правильной формы, который неизвестно как так "обтесался". Третья – о спрятанном серебре казацкого атамана.

Ранее фотограф поделился кадрами села Прохоровка на берегах Днепра.

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