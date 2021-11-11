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"Магія води і каменю". З'явилися чарівливі кадри унікального каньйону в центральній Україні

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Четвер 11 листопада 2021 16:37
"Магія води і каменю". З'явилися чарівливі кадри унікального каньйону в центральній Україні Фото: Токівський каньйон на Дніпропетровщині (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Затоплений кар'єр приваблює незвичайним пейзажем і легендами

Наймальовничіші природні локації восени приваблюють особливою атмосферою тиші та самоти. Фотограф Олександр Мальон на своїй сторінці у Facebook опублікував знімки захопливих водних пейзажів біля селища Токівське на Дніпропетровщині.

Токівський каньйон - геологічна пам'ятка природи місцевого значення. Розташований на річці Кам'янка серед рожевих гранітних порід.

"Місце вразило красою і безлюдністю. Відразу згадався відомий каньйон в Черкаській області, де в теплу пору ніде яблуку впасти. А тут у вихідний тривалий час взагалі були самі. Зовсім недалеко знаходиться водоспад", - написав він.

Гранітні породи та стародавні поселення. Чим цікава природна локація

Туристи називають мальовничу локацію "царством води й гранітів". Це популярне місце серед любителів природи - серед степових ландшафтів розташована річка Кам'янка, яка тече в долині з рожевих і червоних гранітних порід. Місцями скелі підносяться над водою на 30 метрів.

&quot;Магія води і каменю&quot;. З'явилися чарівливі кадри унікального каньйону в центральній УкраїніФото: Вид на каньйон зверху (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Унікальні граніти в цьому місці добували в радянські часи. Токівський кар'єр - найбільше родовище унікального червоного граніту з чорними вкрапленнями. Такий вид каменю можна побачити в оздобленні в багатьох місцях Дніпропетровської області.

Зараз кар'єр затоплений, але зате став туристичним магнітом у складі еко-стежок. Навіть незвичайні мохи на рожевих каменях приваблюють любителів природи і фотографів.

&quot;Магія води і каменю&quot;. З'явилися чарівливі кадри унікального каньйону в центральній УкраїніФото: Місцевість відома рідкісними рожевими гранітами (facebook.com/Oleksandr Malyon)

До слова, в кам'янистій місцевості знайшли унікальні археологічні артефакти - сліди скіфських поховань, древніх поселень і святилище, якому понад 4 тисячі років. Археологи продовжують знаходити в кам'яному кургані кам'яні фігури, які передають в обласний музей.

У Токівському є навіть музей-корчма з атмосферою старовини – можна дізнатися, як жили скіфи та козаки на цих землях.

&quot;Магія води і каменю&quot;. З'явилися чарівливі кадри унікального каньйону в центральній УкраїніФото: Локація стала популярною у туристів (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Водоспад на червоних каменях і його легенди

Оскільки в місцевості багато червоного граніту, то і водоспад в мальовничій локації називають також "Червоні камені". Довжина ділянки з порогами, де й утворюється каскадний водоспад – близько 14 метрів, а перепади висоти – до півтора метра.

"Магія води та каменю", - так описують враження від локації багато туристів в соцмережах.

Серед мальовничих порогів-лагуни, в яких можна купатися в теплу пору року. Глибина таких "джакузі" з вируючої водою – не більше метра. Щоб поплавати всмак, відпочивальники спускаються нижче порогів.

&quot;Магія води і каменю&quot;. З'явилися чарівливі кадри унікального каньйону в центральній УкраїніФото: Висота водоспаду - до півтора метра (facebook.com/Oleksandr Malyon)

Також в мальовничій локації люблять рибалити і засмагати. Втім, дерев на каменях немає, тому для тривалого пляжного відпочинку на берегах потрібно вгадати з погодою.

Для любителів містики у локації знайдуться свої легенди. Одна з них - про кіммерійську принцесу Тамаріс, яка тікала від скіфів. Біля річки вона кинула своє намисто у воду, а воно перетворилося на величезні камені, які перегородили шлях переслідувачам. Інша загадка - про величезний валун правильної форми, який невідомо як так "обтесався". Третя - про заховане срібло козацького отамана.

Раніше фотограф поділився кадрами села Прохорівка на берегах Дніпра.

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