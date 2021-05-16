Уже в мае. Испания планирует открыться для туристов из стран, не входящих в ЕС

Испания нацелена на развитие туристического сектора, пострадавшего от COVID.

На этой неделе министр туризма Испании Рейес Марото обратился к иностранцам, призвав их начать готовиться к отдыху в Испании уже сегодня.

Он подчеркнул, что сегодня условия в стране уже позволяют возобновить как международные, так и внутренние поездки. Об этом сообщает EURACTIV со ссылкой на заявление министра.

В Испании надеются принять в этом году не менее 45 миллионов иностранных гостей, что составляет чуть более половины от общего количества туристов в стране до пандемии в 2019 году. Тогда Испания заняла второе место среди самых посещаемых в мире стран, но планы на дальнейшее развитие сектора прервала пандемия.

Туризм как основной "двигатель" испанской экономики в 2019 году составил около 12,4% ВВП страны. Тем не менее, гостиничный и ресторанный бизнесы страны значительно пострадали во время карантина, как и во множестве других стран.

Фото: Аликанте, курортный город на юго-востоке Испании (pixabay.com)

Ожидается, что так называемый "цифровой зеленый сертификат", предложенный ЕС, поможет привлечь в страну путешественников, Особенно - на Канарские, Балеарские острова и на побережье Коста дель Соль - излюбленное направление туристов из Великобритании и Германии.

Чтобы облегчить сложную ситуацию, правительство Испании на этой неделе развернуло рекламную кампанию под лозунгом "Вы заслуживаете Испанию" (You deserve Spain). С помощью кампании в стране хотят рассказать о разнообразии предлагаемых в Испании направлений для отдыха - от солнца и пляжа до зеленого туризма и городских экскурсий для разной туристической аудитории.



Как Испания будет открываться для туристов

На днях в Испании объявили, что планируют принимать туристов из стран, которые не входят в состав ЕС, уже с 20 мая. Министр туризма заявил, что пересмотр статьи 912 Европейского союза, которая почти год блокировала приезды "второстепенных" путешественников из-за пределов ЕС, "продвигается быстро".

Уже известно, что без предварительной сдачи ПЦР-тестов страну могут посещать британцы. Также они смогут въехать в страну независимо от того, прошли ли они вакцинацию от COVID (Великобритания до пандемии была одним из главных рынков для Испании).

Фото: Туристические локации Мадрида (pixabay.com)

"Чрезвычайное положение ушло в прошлое. Мы должны смотреть в будущее, а именно – в вакцины, вакцины и еще раз вакцины", - заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Впрочем, четкого списка стран, из которых можно будет ехать летом в страну, пока нет. Также неизвестно, какие конкретно требования будут выдвигаться для туристов из разных государств, в том числе – для туристов из Украины. С другой стороны, заявления о будущем открытии Испании для стран, которые не входят в ЕС – определенно позитивный сигнал, говорят РБК-Украина собеседники в украинских туристических компаниях.

По состоянию на сегодня, въезд для украинских туристов в Испанию запрещен. Разрешается въезд для тех, кто едет с целью работы, лечения и по другим существенным причинам.

Напомним, ранее мы писали, какие цены на туры в Грецию предлагают украинским туристам после того, как страна открылась для путешественников.

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