Лыжи и термальные источники: новый курорт Турции готов к туристическому сезону

Горнолыжный курорт Кютахья в Турции готов к новому сезону. Об этом сообщает издание hurriyetdailynews.com, публикуя красочные фото заснеженных склонов.

Гора Мурат в провинции Кютахья известна как один из центров горнолыжного и термального туризма Турции. На горе находятся как трассы, так и горячие источники, в которых можно окунаться даже зимой.

Чем интересен курорт

Гора Мурат в провинции Кютахья имеет высоту 2300 метров над уровнем моря. Она является одной из самых высоких в Эгейском регионе. Ценность курорта в его расположении и климате, из-за чего на склонах лежит рассыпчатый снег, подходящий для катания на лыжах.

На курорт в район Гедиз едут немало как местных туристов, так и иностранных гостей. Сезон катания на лыжах длится до 4 месяцев.

Фото: Заснеженные трассы ждут туристов (hurriyetdailynews.com)

Лыжный центр Murat Mountain Ski Resort – это новый курорт, который в последние годы превращают во всемирно известный туристический центр. У вершины горы находится лыжная трасса, а на высоте 1500 метров - термальные источники, вода в которых довольно горячая - имеет температуру 43 градуса.

В Кютахья находится множество термальных источников – в местах Харлек-Илица, Муратдаги-Гедиз и Эйнал-Симав.

На горе Мурат одновременно есть как холодная, так и горячая минеральная вода, которой лечат множество болезней от пищеварения до гинекологии. Летом на горе можно остановиться в кемпингах, чтобы принимать горячие ванны среди красочных пейзажей.

Что посмотреть возле курорта

Кютахья - небольшая провинция в холмистой местности в Турции. Это также город всемирно известных ковров Ягчибедир и плитки Кютахья. В Кютахье можно посетить мастерские фабричных торговых точек и увидеть эту плитку, изготовленную по рисункам 16-17 веков. Они известны синим цветом на молочно-белом фоне.

Также интересна архитектура старинных деревянных домов. К юго-западу можно отправиться на археологическую экскурсию в древний город. В Кавдархисаре находится один из наиболее хорошо сохранившихся римских храмов в Анатолии - Храм Зевса. Стоит увидеть также красивый римский стадион и театр в нескольких минутах ходьбы от этого храма. Византийская крепость, сельджукская мечеть Хыдырлик, баня Баликлы, османский Бедестен, мечеть Саадеттин, баня Сенгул – это немногие из важных исторических исламских памятников Кютахьи.

Фото: Курорт строят с рассчетом на иностранных туристов (hurriyetdailynews.com)

Самые популярные горнолыжные курорты Турции

В Турции есть более полусотни горнолыжных курортов, где можно хорошо заняться спортом и отдохнуть во время зимнего отпуска.

Один из самых популярных курортов, который подойдет и новичкам, и опытным туристам – Эрджиес неподалеку от города с аэропортом Кейсери.

На курорт Уладаг удобнее добираться из Стамбула. Есть трассы разной сложности.

Курорт Саклыкент находится в 60 км от аэропорта Анталии. Четыре легкие трассы подходят для новичков. Туристов привлекает инфраструктура со спа-центром.

Чуть дальше от Анталии (в 140 километрах) построен курорт на горе Давраз. Это место - самое "молодое" для туристов, поскольку раньше там находились базы для спортсменов и инструкторов.

Паландокен - горнолыжный курорт в 4 километрах от города Эрзурум. Он находится в самом холодном регионе страны. Его ценят профессиональные лыжники и сноубордисты.

Фото: Курорт Улудаг (wecityguide.com)

Турция на данный момент находится в "зеленом" списке украинского Минздрава. Это означает, что ПЦР-тест нужно делать только перед поездкой в курортную страну (за 72 часа), а после возвращения в Украину такой необходимости нет.

Напомним, мы писали про самую популярную среди туристов локацию Турции.

Также мы рассказывали о горе Немрут на юго-востоке Турции, которую посетили рекордное количество туристов.