Лыжи и море: на горном курорте возле Анталии начался сезон катания

В самом популярном туристическом регионе Турции начинается лыжный сезон. В горах Анталии ждут в гости любителей зимнего отдыха – на курорте установилась настоящая зимняя погода.

В южной турецкой провинции Анталия, которую часто называют "столицей туризма", после недавнего снегопада в районе горнолыжного курорта Саклыкент намело до 30 см снега. Это позволило начать горнолыжный сезон, сообщает агентство Anadolu.

На курорте Саклыкент уже готовы принимать любителей кататься на лыжах – подготовили трассы и приняли все меры безопасности относительно профилактики COVID-19.

Оборудование на курорте обновили

Саклыкент находится всего в 50 км от аэропорта Анталии - в горном хребте Бейдаг. Его высота - 2550 м над уровнем моря.

Считается, что благодаря расстоянию можно в один день и покататься на лыжах, и покупаться в Средиземном море. С ноября по май на курорте солнечно, температура редко бывает ниже минус 5. Средняя толщина снега на склонах – 50-100 сантиметров.

Фото: Трассы на курорте Саклыкент (aa.com.tr)

На курорте есть четыре разных лыжных трассы, подготовленные для новичков, среднего уровня и профессиональных энтузиастов. Туристы могут кататься на лыжах или сноуборде на протяжении 5 километров без каких-либо перерывов. На курорте работают три подъемника. Остановиться можно в отеле с бассейном и оздоровительным центром (работа которых временно запрещена из-за карантина).

Оборудование на объекте недавно было обновлено, и на ремонт были потрачены миллионы турецких лир. Также на курорте приняты меры против COVID-19 для обеспечения безопасного туризма.

Директор курорта Хасан Севинди сообщил, что на днях высота снежного покрова достигла 30 сантиметров, и уже подготовлены трассы для катания на лыжах. Он добавил, что надеется, что этот туристический сезон будет продуктивным.

Фото: Горнолыжный курорт Саклыкент (wecityguide.com)

Как отдохнуть на курорте

Отправиться на горнолыжный отдых в Анталию можно с туристической компанией или самостоятельно – из Киева летают несколько авиакомпаний. Например, МАУ и Azur Air.

Добраться на курорт можно на такси или автобусе. Этот вариант подходит для тех, кто отдыхает на Анталийском побережье. Дорога от моря в горы занимает не более часа.

К слову, в начале февраля на Анталийском побережье проживание в отелях доступно со скидками до 40% - на спрос и туристический поток повлияли карантинные правила в стране. Поэтому недельные туры в Анталию с перелетом можно найти по цене от 100 евро с человека.

Фото: Анталия зимой (pixabay.com)

Согласно ограничениям, в отелях закрыли спа-зоны, хаммамы и бассейны. Также работа ресторанов в городах Турции ограничена доставкой и выносом. Впрочем, питание в отелях осталось на прежнем уровне, а комендантский час на туристов не распространяется.

Следует помнить, что с 29 декабря до 1 марта 2021 года в Турции ввели требование для иностранных туристов предъявлять справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до вылета. Для поездки в Турцию необходимо оформить страховку от COVID-19.

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