Lufthansa и KLM отменяют рейсы и ограничивают продажу дешевых билетов

Две крупнейшие авиакомпании Европы пошли на нетипичный шаг, ограничив продажу всех билетов, кроме самых дорогих. Также они отменили еще больше еще одну серию рейсов, поскольку сбои в авиации Европы еще больше усугубились.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что Lufthansa и KLM приняли меры, чтобы решить проблемы с поездками, вызванные нехваткой персонала и ростом спроса на полеты после смягчения правил Covid-19. Подробнее о кризисе с перелетами в Европе можно почитать в отдельной статье РБК-Украина.

Авиакомпании уже давно используют гибкие цены на билеты для управления спросом и доходами, но крайне необычно использовать их "так явно" по логистическим причинам, сказал FT управляющий директор консалтинговой компании Aviation Advocacy Эндрю Чарльтон.

По его словам, это часть более широкой проблемы: авиакомпании по всей Европе прибегают к решительным, а иногда и очень нетипичным мерам, чтобы попытаться предотвратить отмены и сбои в работе в последнюю минуту. Сейчас продается гораздо больше мест, чем компании могут обработать без нагрузок.

Фото: Нидерландская авиакомпания KLM тоже ограничила продажу бюджетных билетов (wikipedia.org)

Lufthansa заявила, что приостановила продажу некоторых недорогих билетов "на короткий период в несколько дней", чтобы пассажиры, пострадавшие от массовых отмен полетов, смогли перебронировать билеты. Пока действовали специальные меры, поездки оплачивались по фиксированной ставке 500 евро за рейс, в результате чего даже обратные рейсы внутри страны стоили 1000 евро. Авиакомпания заявила, что план "сработал" и вскоре ограничения были сняты.

Самый дешевый билет из Лондона в Амстердам стоил 700 фунтов

Нидерландская компания KLM также заявила, что "сильно ограничит" продажу оставшихся билетов на рейсы по европейским направлениям KLM и рейсам региональной авиакомпании KLM Cityhopper.

Согласно данным Google Flights, самая дешевая поездка эконом-класса из Лондона в Амстердам туда и обратно в июле на рейсах KLM стоила 700 фунтов стерлингов в пятницу днем ​​по сравнению с примерно 140 фунтами стерлингов в прошлом месяце.

KLM также прекратила принимать грузы на некоторых рейсах, чтобы уменьшить нагрузку на своих наземных операторов.

"Вся система переживает беспрецедентный операционный кризис по всему миру"

Это не первый случай, когда авиакомпании предпринимают такие необычные шаги, пишет Financial Times. Ранее в этом году EasyJet убрала места с некоторых своих самолетов, чтобы они могли летать с меньшим количеством экипажа, а British Airways на этой неделе отменила 10 000 рейсов, в результате чего в целом число отмененных на лето рейсов приблизилось к 30 000.

Фото: Главный аэропорт Нидерландов - один из многих в Европе, где ежедневно сталкиваются с огромной нагрузкой из-за наплыва паccажиров (wikipedia.org)

Во многих случаях авиакомпании отменяют рейсы из-за проблем, не зависящих от них, в том числе из-за нехватки персонала в узловых аэропортах. А пассажиры часто перебронируют билеты на другой рейс в тот же день.

Lufthansa заявила, что отменила 770 рейсов, чтобы попытаться повысить устойчивость своих операций в самые загруженные периоды днем ​​и вечером. Отмена коснется рейсов в аэропорты Франкфурта и Мюнхена и обратно. Отмены продлятся до 14 июля, сообщили в авиакомпании. После этого дальнейшие изменения в летнем расписании полетов "возможны позднее".

"Вся система переживает беспрецедентный операционный кризис по всему миру. Мы ожидали (и надеялись) на бум авиаперевозок, но эта интенсивность ошеломляет", — написал исполнительный директор Lufthansa Йенс Риттер в своем профиле на LinkedIn.

"Мы действительно хотим предлагать надежные рейсы — в системе, которая стала крайне ненадежной. Так что, к сожалению, самый быстрый рычаг, который у нас есть, — это отмена рейсов", — отметил Риттер.

Отдельно KLM отменит до 20 рейсов каждый день в Европе до конца августа. НА авиакомпании сильно сказались проблемы в Схипхоле, ее узловом аэропорту в Амстердаме, который этим летом страдал от нехватки персонала.

Напомним, самолет украинской авиакомпании SkyUp выполняет рейсы по заказу Wizz Air и уже летает по всей Европе, а борт компании МАУ будет обслуживать рейсы с польскими туристами.