Локдаун и новые рынки. Смогла ли Украина привлечь иностранных туристов в 2021 году

Из-за ограничений в начале года в страну не смогли попасть много путешественников, однако уже летом в Украине наблюдался туристический "бум". Сохранится ли такая тенденция и в 2022-м?

2021 год стал годом сюрпризов и периодом, когда Украина заявила о себе как достойная туристическая страна. В частности, на рынках Ближнего Востока.

Год начилали с большой надеждой на возрождение туризма и отсутствие локдаунов. Государство и турбизнес сделали выводы после экстремального и непредсказуемого 2020 года, и далее уже более четко прослеживалась упорядоченность решений и действий.

Например, в подготовке к встрече паломников, которые каждый сентябрь традиционно прибывают в Украину на празднование Рош-ха-Шана - иудейского Нового года.

Хасиды опасались ехать в Украину из-за возможного локдауна

В 2020 году в этот период в Украине был введен локдаун, из-за чего большинство хасидов не смогли попасть в страну. В этом году была проведена тщательная подготовка к празднику для обеспечения безопасного въезда и пребывания всех желающих паломников в Умань. А их прибыло более 23 тысяч.

В частности, для полноценного обеспечения пропускных операций Государственная пограничная служба Украины привлекала и обучала дополнительный персонал.

Фото: Празднование Рош-ха-Шана в Умани (РБК-Украина/Виталий Носач)

Международные аэропорты "Борисполь" и "Киев" транслировали информационные видео на английском и иврите, которые объясняли действующие в стране карантинные ограничения. К созданию информационной кампании подключилась и команда Visit Ukraine. К обеспечению публичной безопасности и порядку был также привлечен ряд служб и ведомств.

Надеемся, что в следующем году жесткого локдауна не будет, и хасиды смогут попасть на празднование Рош га-Шана в 2022-м.

Открытие нового рынка. Безвиз с Кувейтом и Саудовской Аравией

Безусловно, главным событием года, который непременно войдет в историю, стал "туристический бум" саудитов. Это был четкий план по открытию нового туристического рынка и привлечению иностранных путешественников, который начался в 2020 году с либерализации визового режима по Указу Президента для Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Омана.

Затем была серия промотуров для топовых туристических операторов Саудовской Аравии. Но когда в июне 2021 запустили первый прямой рейс сообщением Эр-Рияд-Киев, никто не ожидал настолько высокой заинтересованности нашей страной "экзотическими" туристами.

В результате Крещатик увидел рекордное количество прогуливающихся туристов в хиджабах, а Буковель буквально стал летней резиденцией саудитов – это ли не мечта, ставшая реальностью? Ежедневные рейсы FlyNas доставляли тысячи платежеспособных туристов в Киев и Львов, которые искренне восхищались Украиной, делились фото и видео в социальных сетях, приглашали к нам своих близких и друзей. Это лучшая промоция страны.

Фото: Никто не ожидал настолько высокой заинтересованности нашей страной (unsplash.com/ifrah-akhter)

Украинские COVID-паспорта признали в Европе

Важной составляющей для повышения интереса к путешествиям в Украину среди иностранных туристов стало присоединение страны к системе EU Digital COVID Certificate. Благодаря чему иностранцы, имеющие цифровой ковид-сертифкат, выданный в ЕС или третьих странах, которые также присоединились к системе (на сегодня их 33, включая Украину), могли легко въехать в Украину и быстро пройти проверку ковид-документов на границе.

Также в 2021 большое количество украинских локаций, памяток и заведений были выбраны для съемок фильмов, клипов и реклам мировыми звездами и именитыми кинокомпаниями.

Индийский блокбастер от режиссера С. С. Раджамули частично снимали в Межигорье и в Мариинском дворце в Киеве. Британский певец Эд Ширан приезжал в Киев на съемки клипа. Клип певицы Дуа Липа "We’re good" также частично снимался в столице Украины. Частично снимали в Киеве для джина Bombay Sapphire частично, а Дарницкий мост попал в новую рекламу Mercedes-Benz.

Видео: Клип певицы Dua Lipa на песню "We’re good" частично снимался в столице Украины

Открытие туристических центров в регионах

Типичная проблема, с которой может столкнуться иностранный турист в Украине - отсутствие информации на английском языке и недостаток данных о том, куда пойти и где поселиться. Но в этом году навигация в Украине стала намного удобнее.

Также в 2021-м в Украине открыли пять туринфоцентров Visit Ukraine – два в Киеве и по одному в Херсоне, Запорожье и Одессе. Они предоставляют помощь украинским и иностранным туристам в поиске легких, безопасных и интересных путешествий как отдельными городами или регионами, так и по всей Украине.

Причем эти центры открывали, когда сезон подходил к концу или уже закончился. Это позволит приобрести достаточно опыта для работы в пик сезона в 2022 году, тогда не будет времени учиться или нарабатывать модели работы. Но уже сейчас среди людей, которые обращаются за помощью к менеджерам ТИЦ, 23% составляют иностранные граждане – Германия, Польша, Турция, США, Великобритания, Италия.

Из каких стран в Украину ехали чаще всего

Согласно статистике Министерства инфраструктуры Украины, в 2021 году наблюдался рост доли туристов, приехавших из Азии, Северной Америки и других регионов мира. А в общей структуре уменьшилась доля туристов из Европы.

Фото: В 2021 году наблюдался рост числа туристов, приехавших из Азии, Северной Америки и других регионов мира (РБК-Украина/Виталий Носач)

По данным ведомства, в течение трех кварталов 2021 года в Украине побывали:

70% европейцев (79,2% за аналогичный период 2020);

25,5 % иностранцев из стран Азии (17,7% за аналогичный период в 2020);

3% граждан Северной Америки (1,5% за аналогичный период в 2020);

1,4% из стран Африки (0,7% за аналогичный период в 2020);

0,6% Океании (0,7% за аналогичный период в 2020);

0,2% Южной Америки.

Как привлечь иностранцев в Украину в 2022-м

Хоть лидеры статистики (Молдова, Россия) пересекают границу не с туристической целью, безусловно, нельзя не отметить рост именно туристических потоков из таких стран как Саудовская Аравия, Турция, Германия, Израиль, США, Великобритания и Индия.

Открытые границы, лояльные требования ко въезду в условиях карантина, безвиз и, конечно, грамотная промоция - все это сыграло решающую роль. В следующем году прогнозирую рост интереса к Украине граждан приграничных с Саудовской Аравией стран - Катар, Йемен, Оман, а также Индии и Китая.

До показателей "доковидного" 2019 года еще далеко (за 3 квартала - 10 736 882 туристов), но я настроен оптимистично.

Считаю, что главная задача, которая была поставлена в начале 2021 года – совместными усилиями государственных органов и представителей туристической сферы постепенно изменить мировое восприятие и повысить уровень знаний об Украине – выполнена на "отлично".

Наша страна открыта, привлекательна, гостеприимна, интересна. У нас - сверхбольшой потенциал, не имеющий границ в своем развитии, и я уверен, что 2022 год станет новым рывком вверх.

Фото: В 2022 году ожидается также увеличение турпотока из европейских стран (facebook.com/prjctrcomua)

В планах на следующий год - привлечение туристов из Индии, Китая и стран, соседствующих с Саудовской Аравией. Мы ожидаем также увеличение турпотока из европейских стран (Польша, Германия, Италия, Чехия), Турции, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

И будем усердно работать над разрушением стереотипа о том, что туристические города Украины – это Киев, Львов и Одесса, поэтому одной из важнейших задач будет популяризация других городов Украины.

Напомним, ранее в колонке для РБК-Украина глава Гостуризма Марьяна Олеськив писала, каким стал 2021 год для украинского и мирового туризма.