Локдаун в авиации и путешествиях позитивно повлиял на экологию, - новое исследование

В разных странах мира становится все более популярной идея отказа от полетов на самолете в пользу поездов. Такая инициатива распространяется из-за вредных выбросов самолетов в атмосферу.

Тем временем статистическое управление Берлина-Бранденбурга в своем последнем отчете о воздушном движении показало, что ограничения на поездки, введенные в 2020 году для сдерживания распространения COVID-19, оказали значительное влияние на цели по снижению выбросов углекислого газа. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

2020 год был одним из самых сложных для авиационной промышленности. По данным издания, из-за воздействия COVID на отрасль в сегменте авиасообщений был зафиксирован самый низкий уровень активности со второго квартала 2020 года.

Поскольку в 2020 году большой активности по полетам не было, предварительные расчеты Статистического управления Берлина-Бранденбурга показывают, что в это время наблюдалось резкое сокращение выбросов углекислого газа.

Фото: Во время авиалокдауна наблюдалось резкое сокращение выбросов углекислого газа (unsplash.com/devon-divine)

"Со второго квартала (минувшего года - ред.) из-за пандемии количество полетов сократилось до минимума. Последний на тот момент регулярный рейс приземлился в аэропорту Берлин-Тегель 8 ноября 2020 года. Оба события сопровождаются резким снижением выбросов углекислого газа (выбросов CO2) в результате низкого потребления авиационного топлива", — говорится в сообщении Статистического управления.

Данные также показали, что за тот же период потребление энергии снизилось на 20,7 % по сравнению с 1990 годом.

"Конечное потребление энергии упало на 20,7% по сравнению с 1990 годом - до самого низкого значения с момента совместной подготовки проекта по энергетическому балансу для Берлина", — уточнили в Статистическоом управлении Берлина и Бранденбурга.

Также выбросы углекислого газа снизились на 13,6% до 14,9 млн тонн в 2020 году. В частности, выбросы от потребления топлива снизились на 1,1 млн тонн или 73,3% по сравнению с 2019 годом.

Снижение потребления электроэнергии на 4,3 также способствовало снижению выбросов углекислого газа, говоритися в исследовании.

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