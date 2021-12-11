ru ua
Сб, 11 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Локдаун в авиации и путешествиях позитивно повлиял на экологию, - новое исследование

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 13:22
Локдаун в авиации и путешествиях позитивно повлиял на экологию, - новое исследование Фото: Авиация во время пандемии (unsplash.com/neil-martin)
Автор: Катерина Гончарова

Во время жестких ограничений выбросы углекислого газа в атмосферу резко снизились

В разных странах мира становится все более популярной идея отказа от полетов на самолете в пользу поездов. Такая инициатива распространяется из-за вредных выбросов самолетов в атмосферу.

Тем временем статистическое управление Берлина-Бранденбурга в своем последнем отчете о воздушном движении показало, что ограничения на поездки, введенные в 2020 году для сдерживания распространения COVID-19, оказали значительное влияние на цели по снижению выбросов углекислого газа. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

2020 год был одним из самых сложных для авиационной промышленности. По данным издания, из-за воздействия COVID на отрасль в сегменте авиасообщений был зафиксирован самый низкий уровень активности со второго квартала 2020 года.

Поскольку в 2020 году большой активности по полетам не было, предварительные расчеты Статистического управления Берлина-Бранденбурга показывают, что в это время наблюдалось резкое сокращение выбросов углекислого газа.

Локдаун в авиации и путешествиях позитивно повлиял на экологию, - новое исследование

Фото: Во время авиалокдауна наблюдалось резкое сокращение выбросов углекислого газа (unsplash.com/devon-divine)

"Со второго квартала (минувшего года - ред.) из-за пандемии количество полетов сократилось до минимума. Последний на тот момент регулярный рейс приземлился в аэропорту Берлин-Тегель 8 ноября 2020 года. Оба события сопровождаются резким снижением выбросов углекислого газа (выбросов CO2) в результате низкого потребления авиационного топлива", — говорится в сообщении Статистического управления.

Данные также показали, что за тот же период потребление энергии снизилось на 20,7 % по сравнению с 1990 годом.

"Конечное потребление энергии упало на 20,7% по сравнению с 1990 годом - до самого низкого значения с момента совместной подготовки проекта по энергетическому балансу для Берлина", — уточнили в Статистическоом управлении Берлина и Бранденбурга.

Также выбросы углекислого газа снизились на 13,6% до 14,9 млн тонн в 2020 году. В частности, выбросы от потребления топлива снизились на 1,1 млн тонн или 73,3% по сравнению с 2019 годом.

Снижение потребления электроэнергии на 4,3 также способствовало снижению выбросов углекислого газа, говоритися в исследовании.

Напомним, мы писали, что изменится после подписания договора "об открытом небе" Украины и ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиация Украины
Отдых в Украине
Мнения
Валерия Микульская
Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом
Валерия Микульская
Наталя Боротканич
Год космического туризма. Когда появятся "горящие туры" на орбиту
Наталя Боротканич
координатор космических программ группы проектов Noosphere, кандидат исторических наук
Ольга Орехова
Скандинавская мечта. Впечатляющие экопривычки шведов и норвежцев, которые стоит позаимствовать украинцам
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Ирина Савина
Замки, аббатства и шато. Аутентичные исторические городки и деревни Франции, где словно попадаешь в прошлое
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения