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Локдаун в авіації та подорожах позитивно вплинув на екологію, - нове дослідження

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Субота 11 грудня 2021 13:22
Локдаун в авіації та подорожах позитивно вплинув на екологію, - нове дослідження Фото: Авіація під час пандемії (unsplash.com/neil-martin)
Автор: Катерина Гончарова

Під час жорстких обмежень викиди вуглекислого газу в атмосферу різко знизилися

У різних країнах світу стає все більш популярною ідея відмови від польотів на літаку на користь поїздів. Така ініціатива поширюється через шкідливі викиди літаків в атмосферу.

Тим часом статистичне управління Берліна-Бранденбурга у своєму останньому звіті про повітряний рух показало, що обмеження на поїздки, введені у 2020 році для стримування поширення COVID-19, мали значний вплив на цілі щодо зниження викидів вуглекислого газу. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.

2020 рік був одним з найскладніших для авіаційної промисловості. За даними видання, через вплив COVID на галузь в сегменті авіасполучень був зафіксований найнижчий рівень активності з другого кварталу 2020 року.

Оскільки у 2020 році великої активності по польотах не було, попередні розрахунки Статистичного управління Берліна-Бранденбурга показують, що в цей час спостерігалося різке скорочення викидів вуглекислого газу.

Локдаун в авіації та подорожах позитивно вплинув на екологію, - нове дослідження

Фото: Під час авіалокдауну спостерігалося різке скорочення викидів вуглекислого газу (unsplash.com/devon-divine)

"З другого кварталу (минулого року - ред.) через пандемію кількість польотів скоротилася до мінімуму. Останній на той момент регулярний рейс приземлився в аеропорту Берлін-Тегель 8 листопада 2020 року. Обидві події супроводжуються різким зниженням викидів вуглекислого газу (викидів CO2) в результаті низького споживання авіаційного палива", — йдеться у повідомленні Статистичного управління.

Дані також показали, що за той же період споживання енергії знизилося на 20,7% у порівнянні з 1990 роком.

"Кінцеве споживання енергії впало на 20,7% у порівнянні з 1990 роком - до найнижчого значення з моменту спільної підготовки проекту з енергетичного балансу для Берліна", — уточнили у статистичному управлінні Берліна і Бранденбурга.

Також викиди вуглекислого газу знизилися на 13,6% до 14,9 млн тонн у 2020 році. Зокрема, викиди від споживання палива знизилися на 1,1 млн тонн або 73,3% у порівнянні з 2019 роком.

Зниження споживання електроенергії на 4,3 також сприяло зниженню викидів вуглекислого газу, говориться в дослідженні.

Нагадаємо, ми писали, що зміниться після підписання договору "про відкрите небо" України та ЄС.

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