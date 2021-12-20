Ливия и Афганистан: названы самые опасные страны для туристов: список и карта

International SOS составила рейтинг самых опасных стран для туристов в 2022 году. Перечень стран, в которые не рекомендуется ехать туристам, доступен на карте Travelriskmap.com.

Возглавил рейтинг Афганистан.

Сообщается, что список стран был на основе политического и социального положения стран. Также специалисты компании изучили состояние здравоохранения, уровень криминала и последствия пандемии COVID в этом году.

Рейтинг самых опасных стран для туристов

Так, в пятерку самых опасных попали:

1. Афганистан;

2. Сирия;

3. Ливия;

4. Центрально-Африканская республика;

5. Ирак.

При этом в список из пяти самых безопасных стран оказались Норвегия, Финляндия, Швейцария, Дания и Люксембург.

Фото: Карта самых опасных стран для туристов в 2022 году (travelriskmap.com)

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