Ливия и Афганистан: названы самые опасные страны для туристов: список и карта
Также появился рейтинг безопасных государств
International SOS составила рейтинг самых опасных стран для туристов в 2022 году. Перечень стран, в которые не рекомендуется ехать туристам, доступен на карте Travelriskmap.com.
Возглавил рейтинг Афганистан.
Сообщается, что список стран был на основе политического и социального положения стран. Также специалисты компании изучили состояние здравоохранения, уровень криминала и последствия пандемии COVID в этом году.
Рейтинг самых опасных стран для туристов
Так, в пятерку самых опасных попали:
1. Афганистан;
2. Сирия;
3. Ливия;
4. Центрально-Африканская республика;
5. Ирак.
При этом в список из пяти самых безопасных стран оказались Норвегия, Финляндия, Швейцария, Дания и Люксембург.
Фото: Карта самых опасных стран для туристов в 2022 году (travelriskmap.com)
Напомним, ранее мы писали в какие страны Европы не стоит планировать путешествие на Рождество.