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Ливия и Афганистан: названы самые опасные страны для туристов: список и карта

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Понедельник 20 декабря 2021 18:31
Ливия и Афганистан: названы самые опасные страны для туристов: список и карта Фото: Ливия, Триполи (unsplash.com/ziyad-el-baz)
Автор: Евгения Тугушева

Также появился рейтинг безопасных государств

International SOS составила рейтинг самых опасных стран для туристов в 2022 году. Перечень стран, в которые не рекомендуется ехать туристам, доступен на карте Travelriskmap.com.

Возглавил рейтинг Афганистан.

Сообщается, что список стран был на основе политического и социального положения стран. Также специалисты компании изучили состояние здравоохранения, уровень криминала и последствия пандемии COVID в этом году.

Рейтинг самых опасных стран для туристов

Так, в пятерку самых опасных попали:

1. Афганистан;

2. Сирия;

3. Ливия;

4. Центрально-Африканская республика;

5. Ирак.

При этом в список из пяти самых безопасных стран оказались Норвегия, Финляндия, Швейцария, Дания и Люксембург.

Ливия и Афганистан: названы самые опасные страны для туристов: список и картаФото: Карта самых опасных стран для туристов в 2022 году (travelriskmap.com)

Напомним, ранее мы писали в какие страны Европы не стоит планировать путешествие на Рождество.

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