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Легко объясниться в другой стране. Для беженцев создали бесплатный разговорник на 10 языках

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 15:50
Легко объясниться в другой стране. Для беженцев создали бесплатный разговорник на 10 языках Фото: Майдан независимости в Киеве (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Бесплатное руководство можно скачать с Telegram

Одна из самых распространенных проблем украинских беженцев за рубежом – слабое знание языка страны, которая предоставила убежище. Поэтому украинцам советуют выучить по крайней мере наиболее употребляемые фразы, чтобы объясниться в разных ситуациях.

Компания "MK:translations" создала благотворительный проект для помощи украинским беженцам - бесплатный разговорник на 11 языках с транскрипцией U-guide, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. Чтобы его получить, надо воспользоваться чат-ботом в Telegram.

Этот чат-бот создан, чтобы помочь взрослым и маленьким украинцам, которые вынужденно уехали за границу, легко общаться в иноязычной стране.

Можно выбрать категорию пользователя: для детей или взрослых, по желанию указать свой номер телефона для регистрации.

Также язык для перевода: английский, испанский, итальянский, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, французский, португальский.

Легко объясниться в другой стране. Для беженцев создали бесплатный разговорник на 10 языках

Фото: Виды природы в Украине (unsplash.com/n-suma)

При выборе языка пользователю предлагается загрузить pdf-файл с разговорником на 26 страниц.

Например, в разговорнике есть такие разделы:

  • базовая лексика;
  • Аатека и симптомы;
  • банк и государственные учреждения;
  • супермаркет и продукты;
  • ориентация на местности;
  • аренда квартир;
  • если приехали на автомобиле;
  • как добраться в другой город.

Текст в разговорнике наложен на пейзажи Киева и природы Украины.

Напомним, мы писали, как студенты Гарварда помогают украинцам искать жилье по всему миру.

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