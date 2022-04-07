Легко объясниться в другой стране. Для беженцев создали бесплатный разговорник на 10 языках
Бесплатное руководство можно скачать с Telegram
Одна из самых распространенных проблем украинских беженцев за рубежом – слабое знание языка страны, которая предоставила убежище. Поэтому украинцам советуют выучить по крайней мере наиболее употребляемые фразы, чтобы объясниться в разных ситуациях.
Компания "MK:translations" создала благотворительный проект для помощи украинским беженцам - бесплатный разговорник на 11 языках с транскрипцией U-guide, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. Чтобы его получить, надо воспользоваться чат-ботом в Telegram.
Этот чат-бот создан, чтобы помочь взрослым и маленьким украинцам, которые вынужденно уехали за границу, легко общаться в иноязычной стране.
Можно выбрать категорию пользователя: для детей или взрослых, по желанию указать свой номер телефона для регистрации.
Также язык для перевода: английский, испанский, итальянский, немецкий, польский, румынский, словацкий, венгерский, французский, португальский.
Фото: Виды природы в Украине (unsplash.com/n-suma)
При выборе языка пользователю предлагается загрузить pdf-файл с разговорником на 26 страниц.
Например, в разговорнике есть такие разделы:
- базовая лексика;
- Аатека и симптомы;
- банк и государственные учреждения;
- супермаркет и продукты;
- ориентация на местности;
- аренда квартир;
- если приехали на автомобиле;
- как добраться в другой город.
Текст в разговорнике наложен на пейзажи Киева и природы Украины.
Напомним, мы писали, как студенты Гарварда помогают украинцам искать жилье по всему миру.