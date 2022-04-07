Легко порозумітися в іншій країні. Для біженців створили безкоштовний розмовник 10 мовами

Безкоштовний посібник можна завантажити з Telegram

Одна з найпоширеніших проблем українських біженців за кордоном – слабке знання мови країни, яка надала прихисток. Тому українцям радять вивчити принаймні найбільш уживані фрази, щоб порозумітися в різних ситуаціях.

Компанія "MK:translations" створила благодійний проект для допомоги українським біженцям - безкоштовний розмовник 11 мовами з транскрипцією U-guide, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії. Щоб його отримати, треба скористатися чат-ботом у Telegram.

Цей чат-бот створений, щоб допомогти дорослим та маленьким українцям, які вимушено виїхали за кордон, легко спілкуватися в іншомовній країні.

Можна вибрати категорію користувача: для дітей чи дорослих, за бажанням вказати свій номер телефону для реєстрації.

Також мову для перекладу: англійську, іспанську, італійську, німецьку, польську, румунську, словацьку, угорську, французську, португальську.

Фото: Краєвиди природи в Україні (unsplash.com/n-suma)

При виборі мови користувачу пропонується завантажити pdf-файл із розмовником на 26 сторінок.

Наприклад, в розмовнику є такі розділи:

базова лексика;

аптека і симптоми;

банк і державні установи;

супермаркет і продукти;

орієнтація на місцевості;

оренда квартир;

якщо приїхали на автомобілі;

як дістатися в інше місто.

Текст у розмовнику накладено на краєвиди Києва та природи України.

Нагадаємо, ми писали, як студенти Гарварду допомагають українцям шукати житло по всьому світу.