Легко порозумітися в іншій країні. Для біженців створили безкоштовний розмовник 10 мовами
Безкоштовний посібник можна завантажити з Telegram
Одна з найпоширеніших проблем українських біженців за кордоном – слабке знання мови країни, яка надала прихисток. Тому українцям радять вивчити принаймні найбільш уживані фрази, щоб порозумітися в різних ситуаціях.
Компанія "MK:translations" створила благодійний проект для допомоги українським біженцям - безкоштовний розмовник 11 мовами з транскрипцією U-guide, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії. Щоб його отримати, треба скористатися чат-ботом у Telegram.
Цей чат-бот створений, щоб допомогти дорослим та маленьким українцям, які вимушено виїхали за кордон, легко спілкуватися в іншомовній країні.
Можна вибрати категорію користувача: для дітей чи дорослих, за бажанням вказати свій номер телефону для реєстрації.
Також мову для перекладу: англійську, іспанську, італійську, німецьку, польську, румунську, словацьку, угорську, французську, португальську.
Фото: Краєвиди природи в Україні (unsplash.com/n-suma)
При виборі мови користувачу пропонується завантажити pdf-файл із розмовником на 26 сторінок.
Наприклад, в розмовнику є такі розділи:
- базова лексика;
- аптека і симптоми;
- банк і державні установи;
- супермаркет і продукти;
- орієнтація на місцевості;
- оренда квартир;
- якщо приїхали на автомобілі;
- як дістатися в інше місто.
Текст у розмовнику накладено на краєвиди Києва та природи України.
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