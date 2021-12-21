"Проще получить визу в космос". Путешественник раскрыл детали въезда в Таиланд во время пандемии

Украинский путешественник Роман Кошмал отправился в путешествие по Азии, во время которого уже посетил несколько стран. В частности, ему удалось побывать в Таиланде. Эта страна уже открыта для туризма, а местная власть говорит, что ждет украинских путешественников. Однако процедура получения всех необходимых разрешений - явно не из простых. Для читателей РБК-Украина Роман подробно рассказал, что нужно для въезда в Таиланд сегодня.

"Легче получить визу в космос, чем попасть в Таиланд. Хотя здесь это называют "упрощением для путешествия", я бы это так не назвал",- пишет путешественник на своей странице в Facebook.

Для читателей РБК-Украина Роман подробно рассказал, что нужно для въезда в Таиланд сегодня.

Еще перед открытием границ страна разработала свою уникальную систему Thailand Pass. Эта веб-система является бесплатной и, по мнению властей, должна упростить оформление документов для путешественников и сделать этот процесс более эффективным.

Итак, есть три плана: “Test & Go”, “The Blue Zone Sandbox” и “Alternative Quarantine”. О них и о личном опыте использования системы - далее.

План въезда Test & Go

Это самый простой и дешевый вариант. Но доступен он не всем.

Сейчас путешествующие из 63 стран имеют доступ к упрощенной системе въезда. При этом отмечается, что они должны находиться в соответствующих странах не менее 21 дня подряд перед вылетом.

Фото: Перечень государств, въезд из которых в Таиланд разрешен без карантинных ограничений

Итак, чтобы подать заявку на получение Thai Pass по системе Test & Go, необходимо:

Иметь сертификат вакцинации с QR кодом. 2-я доза вакцины должна быть введена за 14 дней до путешествия.

Оформить полис медицинского страхования. Он должен покрывать расходы на сумму до 50 000 долларов США, включая COVID, и охватывать весь срок пребывания в Таиланде. Именно эта сумма должна быть прописана в договоре. Важно, чтобы вся информация была указана на английском или тайском языках.

Забронировать отель из списка SHA + на 1 ночь . Бронирование должно содержать информацию о предоплаченном ПЦР-тесте на COVID 19 и трансфер в отель.

. Бронирование должно содержать информацию о предоплаченном на COVID 19 и трансфер в отель. Отсканированную первую страницу загранпаспорта.

План въезда The Blue Zone Sandbox ("Песочница")

17 провинций Таиланда принимают туристов на отдых по программе "Песочница". В программу включены: Bangkok, Buri Ram, Chiang Mai, Chon Buri, Krabi, Loei, Nong Khai, Phangnga, Phetchaburi, Phuket, Prachuap Khiri Khan, Ranong, Rayong, Самут Prakan, Surat Thani, Trat, Udon Thani.

По правилам, путешественники из любой страны/территории должны оставаться в зоне Sandbox в течение 7 дней. После этого можно свободно путешествовать по Таиланду.

Фото: Вилла на Пхукете (РБК-Украина)

Чтобы подать заявку на получение Thai Pass по системе The Blue Zone Sandbox, нужно:

Иметь сертификат вакцинации с QR кодом. 2-я доза вакцины должна быть введена за 14 дней до путешествия.

Оформить полис медицинского страхования. Он должен покрывать расходы на сумму до 50 000 долларов США, включая COVID, и охватывать весь срок пребывания в Таиланде. Именно эта сумма должна быть прописана в договоре. Важно, чтобы вся информация была указана на английском или тайском языках.

Забронировать отель из списка SHA+ на 7 ночей . Бронирование должно содержать информацию о предоплаченном ПЦР-тесте на COVID 19 и набор для самотестирования на антиген, а также трансфер в отель.

. Бронирование должно содержать информацию о предоплаченном на COVID 19 и на антиген, а также трансфер в отель. Отсканированную первую страницу загранпаспорта.

План въезда Alternative Quarantine

Самый неудобный вариант. Путешественники из любой страны/территории должны отбыть карантин от 10 до 14 дней. После этого можно путешествовать по стране.

Чтобы подать заявку на получение Thai Pass по системе Alternative Quarantine:

полная вакцинация не требуется.

Забронировать отель из списка AQ hotel на 10-14 ночей (жилье должно быть полностью оплачено, или должен быть депозит не менее 15 000 THB / 500 USD) (включая два оплаченные ПЦР-теста).

Оформить полис медицинского страхования. Он должен покрывать расходы на сумму до 50 000 долларов США, включая COVID, и охватывать весь срок пребывания в Таиланде. Именно эта сумма должна быть прописана в договоре. Важно, чтобы вся информация была указана на английском или тайском языках.

Отсканировать первую страницу загранпаспорта.

На что стоит обратить внимание

Система не принимает PDF-файлы, поэтому надо заняться "аппликацией" и конвертировать файлы в jpeg или png. Срок рассмотрения заявки на получение Thai Pass составляет от 5 до 7 дней. Как быстро вы получите ответ, зависит от посольства или консульства Таиланда, в которое она была подана.

Рекомендуется подавать заявку не менее чем за 7 дней до даты вылета.

Фото: Таиланд открыт для туристов из Украины (РБК-Украина)

Результаты приходят на E-mail. Также статус заявки можно проверить на сайте, введя код, который получите после заполнения анкеты. Если вы получили одобрение, то перед вылетом надо сдать ПЦР-тест на COVID.

Личный опыт. Выйти из аэропорта мимо охраны незамеченным не получится

Я пользовался системой въезда Test & Go, поскольку перед поездкой находился в Непале, а он - в “зеленом” списке стран.

QR-код с утверждением Thai Pass мне пришел за два дня до вылета. Это немного щекочет нервы, поскольку можно потерять минимум $130, а если билеты на самолет безвозвратны, то еще больше.

В тематическом Facebook-сообществе рекомендуют: если есть необходимость, то нужно связываться с посольством/консульством Таиланда в своей стране для решения вопроса, или звонить на номер +00662203500: когда робот начнет говорить, давить 1 или 0 (это тайский номер, и за звонки снимается плата). Звонить нужно в рабочие часы по таиландскому времени.

По прилету в аэропорт Бангкока медицинские проверки и паспортный контроль прошел за 10 минут. Организовано все на высоком уровне.

Дальше, у выхода из терминала, надо искать табличку своего отеля. Тебя сопровождают к авто и привозят в отель. Выйти из аэропорта мимо охраны незамеченным в город не получится.

При поселении на рецепции спрашивают предпочтения относительно еды. В стоимость номера также входит завтрак, обед и ужин. Оставлять номер нельзя до получения результатов ПЦР-теста. В моей гостинице тесты делали в 3 часа утра, результат был готов к 10.

Надо помнить, что правила пересечения границы постоянно меняются, поэтому перед путешествием нужно сверять информацию в официальных источниках.

Напомним, ранее мы писали, какие экзотические страны выбирают украинцы для отдыха зимой.

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