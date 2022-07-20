На курорте Славское переселенцев принимают в каждой усадьбе, – эксперт

В отелях популярного до войны курорта Славское Львовской области – не более 10% туристов, которые приезжали сюда раньше. Вместе с тем, почти во всех местных частных усадьбах принимают переселенцев.

Об этом РБК-Украина рассказала начальник отдела туризма и коммуникации Славского поселкового совета Ольга Безушко.

По ее словам, этим летом снизилось количество дней, на которые приезжают в гости. Туристы едут в местные отели в основном на выходные.

"Нет средней продолжительности проживания 5 суток, как раньше. Люди приезжают на короткий срок – "переключиться" на выходные. В основном из западных и центральных областей, Киевщины. Практически нет одесситов, жителей Херсона, Запорожья и Востока", — отметила она.

По словам Ольги Безушко, такая ситуация – следствие военного положения и проблем с топливом. В том же прошлом году в это время усадьбы и гостиницы в Славском были заполнены на 100%. В эти летние месяцы такого не наблюдается.

"Туристами считают гостей от трех суток проживания. Таких, кто у нас проживает трое суток – нет и 10% заполняемости", — говорит чиновница.

Фото: Значительно снизилось количество дней, на которые приезжают туристы в Славское (booking.com)

Она добавляет, что на территории Славского проживают много внутренне перемещенных лиц – такие есть практически в каждой усадьбе и гостинице - где-то они живут бесплатно или же за минимальные средства.

При этом бизнес платит за них турсбор. В местный бюджет поступления идут на уровне прошлых лет. Также в Славском открыты детские лагеря. Но они тоже заполнены далеко не на том уровне, как было до войны.

"Нет бронирования заранее, максимум - за неделю или полторы. В прошлые годы большинство гостиниц могли похвастаться, что август на государственные выходные у них занят", — обращает внимание специалист.

В Славское приезжают семьями с детьми – часто это защитники, которых отпускают на ротацию, они отдыхают и "переключаются" с семьями, говорит Ольга Безушко.

"Раньше была тенденция, что горожане, женщины с детьми, приезжали на месяц и дольше времени, чтобы переждать, пока в городе не спадет жара. Теперь такого нет", — добавляет она.

Напомним, половина отелей Киевской области после оккупации не открылась.

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