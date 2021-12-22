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"Культурная столица исламского мира". В 2022 году в Египте проведут серию масштабных мероприятий 

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Среда 22 декабря 2021 10:47
"Культурная столица исламского мира". В 2022 году в Египте проведут серию масштабных мероприятий  Фото: Египетские пирамиды (unsplash.com/spencer-davis)
Автор: Евгения Тугушева

Празднования хотят провести, чтобы  способствовать развитию исторического туризма в Каире

В 2022 году в Каире проведут более 50 мероприятий по случаю провозглашения города культурной столицей исламского мира, пишет Global Times.

Планируют провести семинары, лекции, конференции, публикации, фотогалереи и конкурсы, художественные шоу, фольклорные представления, выставки ремесел и презентацией специального фильма о Каире, которые должны начаться в середине февраля 2022 года.

Генеральный директор ISESCO Салим бин Мухаммед Аль-Малик отметил, что звание "Столицы исламской культуры" было учреждено с целью поддержки культурного развития отдельных стран.

Празднования по случаю провозглашения Каира "культурной столицей исламского мира" в 2022 году будут способствовать развитию культурного туризма в египетской столице, которая известна как "город тысячи минаретов" благодаря своим историческим мечетям и достопримечательностям, сказал Осама Талаат, глава сектора исламских, коптских и еврейских древностей Министерства туризма и древностей Египта.

"Выбор Каира в качестве культурной столицы исламского мира был сделан потому, что это одна из старейших и древнейших арабских столиц, а также глубины истории благодаря огромному наследию, которым он обладает", — сказал министр Египта.

Название Каира "воплощает международную позицию Египта" и подтверждает культурное и историческое положение Египта среди государств мира, сказал чиновник, добавив, что наследие Каира выражает фундаментальные характеристики человеческой цивилизации в целом и древней исламской цивилизации в частности.

Провести мероприятия должны в 2020 году в качестве культурной столицы исламского мира, но были отложены из-за вспышки пандемии COVID-19 (ICESCO), сказал Салим АльМалика, генеральный директор Всемирной исламской организации по вопросам образования, науки и культуры.

Кроме этого, празднования совпадают с проектами реконструкции в историческом Каире, мечетей Аль-Хаким и мечеть Аль-Рифаи.

&quot;Культурная столица исламского мира&quot;. В 2022 году в Египте проведут серию масштабных мероприятий

Фото: В Каире проведут более 50 мероприятий (unsplash.com/kevin-et-laurianne langlais)

Каир — столица Арабской Республики Египет. Крупнейший город Ближнего Востока и третий по величине город Африки, после Лагоса и Киншасы. Крупнейший арабоязычный город мира. Основан в 969 году (в 10 веке во время халифата Фатимидов), признан Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры объектом всемирного культурного наследия и является "одним из старейших исламских городов мира".

Среди известных достопримечательностей исторического Каира — мечеть Аль-Азхар, мечеть Аль-Хусейн, базар Хан-эль-Халили, улица Аль-Муизз, названная в честь халифа Фатимидов, построенные по заказу правителей Египта, сохранившееся ворота в стенах, окружающих Старый Каир — Баб Зувейла, Баб аль-Наср и Баб аль-Футух, а также великие пирамиды Гизы, музеи, посвященные различным эпохам истории Египта.

Напомним, ранее мы писали, в Египте возобновляют круизы к знаменитым локациям.

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