"Культурна столиця ісламського світу". У 2022 році в Єгипті проведуть серію масштабних заходів

Святкування хочуть провести, щоб сприяти розвитку історичного туризму в Каїрі

2022 року в Каїрі проведуть понад 50 заходів з нагоди проголошення міста культурною столицею ісламського світу, пише Global Times.



Планують провести семінари, лекції, конференції, публікації, фотогалереї та конкурси, художні шоу, фольклорні вистави, виставки ремесел та презентацію спеціального фільму про Каїр, які мають розпочатися у середині лютого 2022 року.



Генеральний директор ISESCO Салім бін Мухаммед аль-Малік зазначив, що звання "Столиці ісламської культури" було засноване з метою підтримки культурного розвитку окремих країн.



Святкування з нагоди проголошення Каїра "культурною столицею ісламського світу" у 2022 році сприятимуть розвитку культурного туризму в єгипетській столиці, яка відома як "місто тисячі мінаретів" завдяки своїм історичним мечетям та пам'яткам, сказав Осама Талаат, глава секторів іслам Міністерства туризму та старожитностей Єгипту.



"Вибір Каїра як культурна столиця ісламського світу був зроблений тому, що це одна з найстаріших і найдавніших арабських столиць, а також глибини історії завдяки величезній спадщині, якою вона володіє", - сказав міністр Єгипту.

Назва Каїра "втілює міжнародну позицію Єгипту" і підтверджує культурне та історичне становище Єгипту серед держав світу, сказав чиновник, додавши, що спадщина Каїра виражає фундаментальні характеристики людської цивілізації загалом та давньої ісламської цивілізації зокрема.



Провести заходи мали ще у 2020 році як культурної столиці ісламського світу, але були відкладені через спалах пандемії COVID-19 (ICESCO), сказав Салім Аль-Малік, генеральний директор Всесвітньої ісламської організації з питань освіти, науки та культури.



Окрім цього, святкування збігаються із проєктами реконструкції в історичному Каїрі, мечетей Аль-Хаким та мечеть Аль-Ріфаї.

Фото: У Каїрі проведуть понад 50 заходів (unsplash.com/kevin-et-laurianne langlais)

Каїр – столиця Арабської Республіки Єгипет. Найбільше місто Близького Сходу та третє за величиною місто Африки, після Лагосу та Кіншаси. Найбільше арабомовне місто світу. Заснований у 969 році (у 10 столітті під час халіфату Фатімідів), визнаний Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури об'єктом всесвітньої культурної спадщини та є "одним із найстаріших ісламських міст світу".



Серед відомих пам'яток історичного Каїру — мечеть Аль-Азхар, мечеть Аль-Хусейн, базар Хан-ель-Халілі, вулиця Аль-Муізз, названа на честь халіфа Фатімідів, побудовані на замовлення правителів Єгипту, що збереглося ворота в стінах, що оточують Старий Каїр — Зувейла, Баб аль-Наср та Баб аль-Футух, а також великі піраміди Гізи, музеї, присвячені різним епохам історії Єгипту.



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