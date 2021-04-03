Гроты и монастырь в пещере: необычная локация на Буковине, которую стоит увидеть

На карте Украины можно найти множество монастырей. Они разбросаны буквально по всей территории страны. Это мощный стимул путешествовать для многих верующих и тех, кто интересуется подобной архитектурой. И хотя мы не относимся к категории паломников, все же решили внести Свято-Николаевский монастырь в список наших локаций в Черновицкой области.

Чем он интересен и как добраться к этой локации?

Монастырь на высоте 120 метров над водохранилищем

Дорога со Львова до хутора Галица - не из коротких: по расстоянию - чуть менее 400 километров, по времени - почти шесть часов.

Интересно, что мы проехали через четыре области - Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Винницкую, чтобы в итоге попасть в Черновицкую. По дороге еще остановились вблизи Днестровской ГЭС - довольно интересный объект, особенно для съемок с дрона.

Видео: Путешествие по Черновицкой области (youtube.com/Тайная Карта)

Но вернемся к нашему монастырю. Свято-Николаевский пещерный мужской монастырь находится на расстоянии 15 километров от Новоднестровска, вблизи уже упомянутого хутора Галица.

Он расположен на высоте 120 метров над уровнем Днестровского водохранилища, на крутом склоне правого берега Днестра. Во времена Галицко-Волынского княжества здесь был древний пограничный пост.

Непростая история монастыря посреди пещер

Согласно историческим данным, основание монастыря датируется XI-XII столетиями. Некоторые легенды даже говорят о том, что одним из основателей был знаменитый Антоний Печерский, который также участвовал и в создании Киево-Печерской лавры.

Фото: Живописные панорамы вблизи монастыря (Роман Сенишин)

В конце XVIII века монастырь опустошили турецкие завоеватели, но впоследствии монахи вновь получили возможность поселиться на этой территории, уже без угрозы нападений со стороны турок.

Такой ситуации способствовала тогдашняя власть на этих землях в лице молдавских бояр, которые подчинялись Османской империи. Однако это не спасло монастырь от дальнейшего упадка.

Уже позже, в начале XX века, румынская власть пыталась его восстановить (в главной церкви даже установили новый престол и иконостас), но советский режим помешал претворению этих планов в жизнь.

Фото: Свято-Николаевский пещерный мужской монастырь находится недалеко от хутора Галица (Роман Сенишин)

В 40-х годах Свято-Николаевский монастырь закрыли, монахов расстреляли, а их тела сбросили в Днестр. Лишь один из них смог спастись и рассказать о страшных событиях. После этого монастырь пустовал вплоть до конца века.

Два брата-монаха восстановили уникальное сооружение

В 70-е здесь случилось мощное землетрясение: стихия полностью разрушила монастырь.

Его восстановили два брата-монаха, которые посетили хутор Галица и провели первое богослужение на руинах в январе 1999 года.

Фото: Вид на водохранилище (Роман Сенишин)

Сегодня здесь можно увидеть кельи монахов, находящихся в многочисленных нишах, гротах и небольших пещерах в известняковой скале.

В крупнейшей полости встроили главную монастырскую церковь. А в лесу, неподалеку от основного комплекса, можно наткнуться на отдельную пещеру, вырубленную в скале, которую еще называют “пещерой отшельника”.

Фото: Архитектура на территории локации (Роман Сенишин)

Кстати, первоначально монастырь был назван в честь Святого Георгия, а переименовали его в Свято-Николаевский только в 1820 году. Согласно преданиям, это произошло в честь чуда, которое случилось в ночь как раз перед днем святого Николая.

По легенде, во время ночной рыбалки рыбаки из села Калюс, которое сейчас находится на дне Днестровского водохранилища, увидели над монастырем крест из мелких светил.

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На следующее утро они поделились этой новостью с местным священником, после чего были проведены церковное шествие и молебен, а монастырь повторно освящен, на этот раз - как Свято-Николаевский.

Фото: Внутри есть интересные арки и лестницы (Роман Сенишин)

В целом, можем рекомендовать монастырь “Галица” для посещения, ведь он расположен в очень живописном месте - на скалистых утесах Днестра, откуда открывается очень красивая панорама на водохранилище. Этот вид действительно завораживает.

Особенно монастырь понравится тем, кто любит посещать подобные религиозные места: вокруг царит мир и покой. А еще у въезда на территорию произрастает огромное количество яблонь. Поверьте, яблоки были нереально вкусные!

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