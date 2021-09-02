Древняя крепость, острова и особенный колорит: лучшие локации Бессарабии для осеннего уикенда

Что посмотреть туристам в аутентичном регионе на юге страны

Прошлый год, на протяжении которого значительно активизировался внутренний туризм, в очередной раз доказал, что Украина богата яркими туристическими локациями. Но в то же время о некоторых из них известно очень мало.

Например, уже длительное время Затока является одним из главных курортов на побережье Черного моря, хотя фактически это лишь крохотная часть одного из самых харизматичных регионов Украины – Бессарабии.

Ведущие тревел-шоу "Check-in. Украина" на канале НЛО TV Евгений Славкинский и Илья Луценко посетили наиболее колоритные локации региона. Для РБК-Украина они рассказали, почему эти места достойны внимания путешественников.

Видео: Что посмотреть в Бессарабии: самые интересные места (youtube.com/НЛО TV)

Вилково: городок на воде в дельте Дуная

Вилково – это небольшой городок в украинской части дельты Дуная, основанный еще в 1746 году. Расстояние до него от Одессы составляет 223 километра: это примерно четыре часа езды. Если когда-нибудь вы слышали об "украинской Венеции", то речь шла именно о Вилково, ведь здесь вдоль улиц прорыты многочисленные каналы, а одним из главных видов транспорта являются лодки.

Но на самом деле Вилково – это гораздо больше, чем просто город на каналах. Город и его окрестности – это интересный природный комплекс, способный подарить огромное количество положительных эмоций всем, кто здесь побывает. Интересно, что до пандемии в эти края регулярно приезжали туристы из-за границы – в основном немцы и австрийцы.

Фото: До пандемии сюда приезжало множество иностранных туристов (пресс-служба)

Уже при въезде в Вилково туристы могут приобрести увлекательную экскурсию и воспользоваться услугами местного гида, который и лодку предоставит, и все подробно расскажет. Одной из интересных здешних локаций является остров Ермаков, возле которого проходит граница с Румынией. Поэтому, плывя по реке, на противоположном берегу вы сможете наблюдать соседнюю страну.

Вся территория вокруг входит в состав Дунайского биосферного заповедника, в связи с чем высадиться на остров не удастся. Однако местных буйволов и лошадей вы сможете увидеть и с лодки. А для того, чтобы хорошо их рассмотреть, желательно взять с собой бинокли.

Фото: Обитателей острова Ермаков можно рассмотреть с помощью бинокля (пресс-служба)

Фото: Остров Анкудинов (пресс-служба)

Еще одной локацией с первозданной природой является остров Анкудинов. Сейчас здесь живет несколько семей староверов. Интересно, что этот остров до сих пор остается своеобразным уголком, в котором отсутствуют привычные для обычного украинца блага.

Например, в наше время здесь нет электроэнергии. Дома на острове также необычные. Их стены сделаны из камыша, поэтому летом в таких жилищах прохладно, а зимой, наоборот, тепло. В последнее время местные начали заготавливать камыш на экспорт, отправляя его в Европу. В частности, в Голландию и Англию, где из него изготавливают экологически чистые крыши.

Фото: Пейзажи вокруг города Вилково (пресс-служба)

Один из источников дохода местных жителей – рыбалка. Ранее в Вилково действовал рыбзавод. В те времена местные рыбаки вылавливали различных осетровых, среди которых была и белуга чрезвычайно больших размеров. Например, бывали случаи вылова белуги, весом около 700, 500 и 200 кг. Как следствие, в результате бесконтрольного вылова в советское время, популяция осетровых резко упала. В начале 90-х завод закрыли, а редкую рыбу занесли в Красную книгу.

И напоследок – путешествие дельтой Дуная сможет удивить и экскурсией к так называемому нулевому километру – месту, где Дунай впадает в Черное море. "Почему все же именно он нулевой?", – спросите вы.

И здесь - снова интересный факт: расстояние по Дунаю, в отличие от всех других рек в мире, считается в обратном направлении – не от истока, а от устья. К слову, румыны с нашим нулевым километром не согласны, поэтому в городе Сулина у них есть свой.

Фото: Нулевой километр - место, где Дунай впадает в Черное море (пресс-служба)

Но имеет ли это настолько принципиальное значение для туристов, если вокруг невероятная красота, разнообразные птицы, среди которых пеликаны, бакланы, цапли, а по дороге еще и можно встретить черепах? Кажется, всем этим вполне можно наслаждаться и без памятных табличек и знаков.

В общем, насыщенное путешествие перечисленными локациями на лодке займет около 5 часов. Но это время точно отложится в памяти среди незабываемых мгновений жизни.

Фрумушика-Нова: место с особым шармом

Фрумушика-Нова – достаточно крупный туристический центр Тарутинского района Одесской области. История его возникновения довольно необычная.

Дело в том, что после Второй мировой войны власть в этом районе снесла немецкое поселение и четыре соседних села, среди которых была и Фрумушика. Тогда людей отсюда выселили, дома разрушили, а на их месте построили военный полигон. С распадом СССР полигон стал ненужным. А уже в 2006 году одесский меценат решил возродить село.

Фото: В музее под открытым небом воссоздали характерные для Бессарабии дома 19 и 20 веков (пресс-служба)

Восстановление Фрумушики-Новой началось со строительства одного из крупнейших в Европе овцеводческих комплексов. Здесь вы сможете увидеть овец каракульской породы и попробовать брынзы, приготовленной по специальному рецепту из натуральных продуктов.

В Фрумушике-Новой туристов также может заинтересовать этнографический музей, в котором прямо под открытым небом воссоздали характерные для Бессарабии дома 19 и 20 веков. Все вещи в музее – настоящие, ведь их собирали специально для этого учреждения.

Фото: Интерьер в домиках музея (пресс-служба)

Здесь посетители могут увидеть, каким было хозяйство местных украинцев прошлых веков, как жили в богатой молдавской или болгарской усадьбе, доме немецких колонистов и гагаузов, а также, например, как выглядело хозяйство еврейского портного.

Фото: Восстановление Фрумушики-Новой началось в 2006 году (пресс-служба)

И над всеми усадьбами, прямо в степи, возвышается самая высокая в мире статуя Чабана. К слову, она даже официально занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Вместе с постаментом Чабан возвышается в небо почти на 18 метров. Для создания статуи в свое время привезли более 400 тонн гранита из карьеров из-под Житомира, что действительно впечатляет/

На территории Фрумушики-Новой есть гостиница, ресторан, бассейн, конференц-залы, разноцветные гостевые домики и даже баня. С местной виноградной лозы делают фирменное вино. И в общем, в сувенирном магазине есть из чего выбирать. Вход на территорию Фрумушики-Новой бесплатный. Здесь есть все для того, чтобы насыщенно и комфортно провести день или два.

Аккерманская крепость: погружение в глубину веков

Аккерманская крепость – историко-архитектурный памятник, строительство которого началось еще в 13 столетии. В то время эти земли входили в состав Галицко-Волынского княжества, находившегося под властью Золотой Орды.

Именно поэтому ряд историков основателями крепости считает монголо-татар. Хотя есть и другая версия – крепость основали генуэзцы, которые взяли в аренду в ордынского хана город вместе с его укреплениями.

Фото: Крепость уже давно превратилась в крупный туристический объект (пресс-служба)

Но как бы там ни было, крепость вышла действительно огромной и по сей день является крупнейшей на территории Украины. Ее общая площадь – 9 гектаров, а протяженность защитных стен – 2,5 километра. Всюду – башни и бастионы. В 14 веке крепость вошла в состав Молдавского княжества, но уже в 15-м ее взяли штурмом турки. Именно тогда и появилось название Аккерман, что в переводе означает "белый камень", ведь стены крепости изготовлены из белого известняка.

В наше время это место превратилось в крупный туристический объект – территория ухоженная, работают стилизованные под средневековье активности, вроде кузнечных или гончарных мастерских.

Есть возможность пострелять из лука или сфотографироваться в старинных костюмах. Время от времени на территории крепости проводятся исторические фестивали и спектакли. И, конечно же, здесь можно вкусно перекусить на свежем воздухе в местных заведениях.

Фото: Музей истории пыток на территории крепости (пресс-служба)

Отдельно стоит отметить музей истории пыток, который тоже находится на территории крепости. Здесь вы сможете посмотреть на орудия, которыми пытали людей в средневековые времена, и представить, с какой жестокостью приходилось сталкиваться тем, кто нарушал правила, или по какой-то причине был неугодным местному правителю.

Фото: Территория комплекса ухоженная, работают стилизованные под средневековье активности (пресс-служба)

Кстати, Аккерманская крепость находится на берегу Днестровского лимана. Поэтому ведущие канала НЛО TV Евгений Славкинский и Илья Луценко очень советуют выйти за стены на берег лимана и насладиться невероятными видами, которые открываются в этой местности. Если вы уже заинтересовались, запишите адрес: г. Белгород-Днестровский, ул. Адмирала Ушакова, 2В.

Овидиопольская ветряная электростанция

Овидиопольская ветряная электростанция располагается неподалеку от известного курортного села Грибовка Одесской области. Эта локация поражает своими гигантскими ветряками, высота которых составляет около 130 метров, а размах лопастей достигает 137 метров.

Для сравнения, общая высота столичного монумента "Родина-мать" вместе с постаментом – 102 метра. И это говорит о том, что ветрогенераторы в Одесской области можно считать одними из самых высоких сооружений в Украине.

Поэтому даже просто проезжая мимо поля, на котором расположена эта ВЭС, хорошей идеей будет остановиться и сделать необычное атмосферное фото на фоне гигантских ветряков. Или, по крайней мере, просто насладиться величием и красотой этого места с невероятными творениями современной возобновляемой энергетики.

Фото: Электростанция располагается неподалеку от известного курортного села Грибовка (пресс-служба)

Кстати, в эксплуатацию эта ВЭС была запущена относительно недавно – в 2019 году.

Ее строительством занимались турки в партнерстве с американцами, что не удивляет – направление действительно перспективное. Ведь даже по сравнению с солнечными электростанциями ветряные имеют неоспоримое преимущество: они работают круглосуточно, в любое время года и при любом направлении ветра.

Фото: В эксплуатацию ВЭС была запущена относительно недавно – в 2019 году (пресс-служба)

А с последним в этой местности проблем практически не бывает. Тем более, что площадки для строительства подобных электростанций избираются очень тщательно: с учетом климатических условий, преобладающих направлений ветра и даже перелетов птиц.

Находится эта ветряная электростанция на расстоянии около 30 километров к юго-западу от Одессы. Поэтому, если будете где-то неподалеку, обязательно посетите это место.

Каракурт: село албанцев, где сохранились давние традиции

Каракурт – село, которое является настоящим центром албанской культуры на территории Одесской области. Ведь большинство жителей этого села – албанцы, которые сохраняют язык и ряд обычаев и традиций своих предков. Побывав здесь, вы сможете окунуться в культуру якобы совсем другой страны.

История села началась еще в 1811 году, когда православные албанцы переселились на украинские земли с территории Добруджи, куда попали с юга Албании. Тогда они бежали от гнета Османской империи, которая царила на Балканах.

С тех пор прошло уже более 200 лет. Культура жителей Каракурта претерпела значительные воздействий других этносов (особенно болгар), однако собственные албанские корни местные помнят до сих пор и искренне гордятся ими.

Фото: История села началась еще в 1811 году, когда православные албанцы переселились на украинские земли с территории Добруджи, куда попали с юга Албании (Думская)

Что интересного в этом селе для туристов? Первое, на что стоит обратить внимание, это Музей албанской культуры, расположенный при Доме культуры Каракурта.

Здесь можно посмотреть на различные предметы албанского быта прошлых веков: мебель, посуду, полотенца, домотканые ковры, картины, албанскую национальную одежду и многие другие колоритные вещи. Вас ознакомят с экспонатами и расскажут интересные истории из жизни албанского народа. Экспонаты для музея собирали всем селом.

Фото: Каракурт, музейная комната (Думская)

Также местные с удовольствием проводят для туристов мастер-классы по приготовлению национального блюда – курбана, основными компонентами которого являются ягнятина, приготовленная в печи, и булгур. На территории села есть также частная винодельня, в которой можно продегустировать натуральные вина.

Фото: Местные жители сохраняют язык и традиции своих предков (Думская)

Для гостей села в Каракурте предлагают и проведение фотосессии в национальных костюмах, а при желании – и с домашними животными. Фотографии получаются действительно аутентичными и колоритными. А если желаете еще больше окунуться в атмосферу и прочувствовать ритмы албанского народа, можно договориться о мастер-класс по народным танцам.

Если такой отдых вам по душе, отправляйтесь в Одесскую область, Болградский район, где и расположено село Каракурт. Гостеприимные албанцы точно не дадут заскучать.

Напомним, ранее мы писали, где попробовать рыбу, сыры и другую местную кухню в Бессарабии.

Также предлагаем почитать, как выглядит первый в Украине пешеходный маршрут Camino Podolico, созданный по примеру Испании.