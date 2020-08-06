Очарование гор и шум водопадов: где искать самые красивые маршруты в Карпатах

Все мы часто видим в соцсетях фото, где радостные туристы позируют на фоне флага Украины на вершинах наших гор. Очень часто – на вершине Говерлы, самой высокой точки Украинских Карпат.

Но как много усилий на самом деле требует восхождения на гору? Нужна ли для этого специальная подготовка? Как узнать, точно ли вы готовы к восхождению на горную вершину? Можно ли без подготовки взойти на Говерлу?

Об этом мы спросили у Сергея Прокопа – опытного гида-экскурсовода, который уже много лет подряд организовывает походы в Карпаты. И, кажется, знает про эти горы практически все.

"Cпособен ли человек подняться в горы – это зависит от многих факторов. Прежде всего, от психологического состояния. Часто узнаю от своих туристов, что идут впервые, как им тяжело и как они переживают, плохо спят ночью перед походом. Возбужденны и немного испуганны. В таких случаях очень важно не переживать, и все пройдет гладко и без проблем", - рассказывает Сергей Прокоп.

Проверить свои силы

Нередко бывает, что подниматься в горы мешает вовсе не физическая подготовка, а настроение и эмоции, отмечает гид.

"Однажды девушки пошли в горы впервые, и сразу попали в непогоду: сначала пошел сильный дождь, а потом – снегопад. Была уже глубокая осень, а в высокогорье выпал первый снег. Эта ситуация их настолько зацепила, что они больше не хотят идти в горы. Важно понимать, что если вас один раз постигла непогода, это совсем не значит, что вы попадете в такую же ситуацию и во второй раз", - говорит он.

Фото: Гид-экскурсовод Сергей Прокоп каждый день водит туристов в горы (facebook.com/Сергей Прокоп)

Очень важно также не иметь в походе лишних и ненужных вещей. Не надо забывать об удобной обуви, палках для нордической ходьбы, о головном уборе и так далее.

Проверить свои возможности можно сначала на "легком" горе, а уже потом подниматься на "сложную" гору.

Как найти "легкие" маршруты для начинающих?

Простые маршруты обозначены как экотропы на территории природоохранных учреждений. Вы можете найти их в интернете, задав в поиске "экотропы Карпат".

Если вы уже находитесь в Карпатах и видите надпись "экологическая тропа", это те же простые маршруты. Например, таким простым является маршрут к Кастровому мосту на территории Карпатского биосферного заповедника или экологическая тропа к Дикому озеру на территории Национального природного парка Синевир. Такие маршруты есть даже на территориях лесхозов. Или экотропа от КПП до Синевирского озера длиной чуть больше километра.

Начать стоит в день, когда хорошая погода, когда не жарко и не очень холодно. Таким образом вы проверите свои возможности относительно восхождения на более высокие горы.

Не стоит путать маршруты различной сложности и заранее планировать, куда именно вы пойдете. Экологическую тропу, как правило, можно пройти за час или за несколько часов. А вот уже научно-познавательные тропы могут быть длиннее.

Еще есть научно-исследовательские тропы. Надо обязательно проверять, можно ли ими двигаться без сопровождения. Как правило, это запрещено. Такими тропами обычно ходят студенты во время практических занятий, ученые во время исследований, или делегации по обмену опытом.

Фото: Один из легких маршрутов проходит недалеко от озера Синевир (ru.wikipedia.org)

В заповедных зонах надо идти особенно осторожно, потому что там растут уникальные редкие растения и живут редкие птицы. Информацию об этом лучше спросить у экскурсоводов и сопровождающих.

Как успешно подняться на горную вершину, когда вы уже в походе?

В походе в горы всегда надо ориентироваться на того, кто менее вынослив. Не надо критиковать человека, если идет медленно. Не надо говорить, что он задерживает всю группу, говорить, что вообще не надо было сюда записываться. Наоборот – надо всячески поддерживать туриста и говорить: "Вы молодец, вы хорошо идете".

Когда поднимаетесь в горы, не надо идти впереди руководителя. Надо чтобы он видел всех туристов, которые за ним следуют.

Даже если до вершины осталось немного – 100 метров или 50, но у вас при этом плохое самочувствие, надо отказаться от восхождения на вершину. Ведь вам еще понадобятся силы на спуск.

Также восхождение стоит прекратить, если вы видите, что приближается гроза или сильный ветер. Тогда надо спускаться или в лагерь, или в населенный пункт, или к транспортному средству. Были ситуации, когда мы меняли маршрут именно из-за этих обстоятельств.

Фото: Нельзя идти в горы группой из двух человек. Туристов должно быть как минимум трое-четверо, подчеркивает гид (pixabay.com)

Опасно вылезать на обрывы. Руководитель группы не должен допускать туристов к опасным выходам. Конечно, всем хочется сделать яркое фото в горах. Но яркое фото сделать можно и не подходя на край горы, держась на расстоянии. Лично я тоже фотографировался таким образом, но ни разу не подходил к краю. Наслаждаться горами можно безопасно.

Не забываем о погоде, одежде и аптечке

Перед походом в горы необходимо ознакомиться с прогнозом погоды. Есть программы, которые показывают погоду в точности по часам. Если вас застал дождь уже в горах, не надо срываться с места и идти дальше из лагеря, не надо снимать палатки. Желательно переждать непогоду, не поднимаясь и не спускаясь.

Также надо заранее выписать номера телефонов спасательных служб. К примеру, номера телефонов отделений спасателей в Рахове, в Ворохте, Верховине, Ясине, Лазещине.

Не забудьте подготовить и взять с собой аптечку с медикаментами. В ней должны быть мази от укусов насекомых, таблетки от аллергии, бинты, лейкопластырь, жгуты для накладывания шин, обезболивающие средства. Одежда в горах должна быть такой, чтобы могла быстро высохнуть, если вымокла от дождя. Обувь должна быть прочной и способной выдержать нагрузку.

Фото: Гора Берлебашка, Мармарошский массив (karpaty.life)

Если участников похода – около 12-15 человек, то среди них обязательно должно быть хотя бы два опытных и выносливых туриста. В горы желательно идти группой от трех и более человек. Это нужно из соображений безопасности. Если кому-то станет плохо, кто-то должен остаться с этим туристом, а еще минимум двое людей идут просить о помощи.

Сколько стоит рекреационной сбор

На территории заповедных учреждений и в природоохранных зонах есть контрольно-пропускные пункты, которые фиксируют туристов, которые заходят на эти территории. Среди правил работников КПП есть такие, которые не позволяют им пропускать только одного посетителя. Поэтому в группе должно быть хотя бы несколько людей, даже если это короткая экотропа – самый легкий пеший маршрут.

Сотрудники контрольно-пропускных пунктов собирают с туристов рекреационной сбор. Его сумма - небольшая, и составляет в среднем 20-30 гривен с человека.

Например, такой сбор берут на входе в Карпатский биосферный заповедник или в Карпатский национальный парк. Нельзя не платить сбор. Это нарушение. Сумма сбора не такая высокая, чтобы уклоняться от его оплаты.

А если маршрут проходит по границе с соседними странами?

Передвижения путешественников контролируется дополнительно, если маршрут пролегает вдоль границы с другими государствами. На Закарпатье есть много таких маршрутов. Ни для кого не секрет, что область граничит с четырьмя странами Евросоюза - Словакией, Румынией, Венгрией, Польшей.

Есть очень интересные маршруты, которые граничат с этими странами. Это, например, Поп Иван Мармароский, Мармарошский горный массив.

Фото: Манявский водопад – один из красивейших горных водопадов Украины (vidviday.ua)

Перед тем, как отправляться в такой маршрут, нужно заранее пройти регистрацию в природоохранной службе примерно за неделю или хотя бы за несколько дней до похода в том пограничном отряде, на территории которого проходит маршрут. Если группа не зарегистрировалась у пограничников и пошла в поход вдоль границы самостоятельно, это считается нарушением.

Горы – это уникальные места природы. Ими можно восхищаться, их стоит исследовать. Пусть походы в горы принесут вам массу положительных эмоций и удовольствия!

Напомним, ранее мы писали, что делать во время опасности в горах и куда звонить туристам в случае непредвиденных ситуаций.

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