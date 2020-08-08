Красивейшие закаты: уютное место на Черном море, где всегда мало туристов

Спокойное место для отдыха на море, и чтобы поменьше туристов вокруг – это, пожалуй, всегда остается одним из главных пожеланий тех, кто хочет провести в отпуске время в непринужденной атмосфере.

Сегодня расскажем вам об одном из таких мест. Это Тендеровская коса или остров на море – настоящая "изюминка" Херсонской области. Длина острова составляет– около 65 километров.

Живописное место в отдалении от шумных поселков

Коса находится в отдалении от шумных поселков, где всегда множество отдыхающих. Она являет собой длинный и одновременно узкий остров между одноименным Тендеровским заливом и Черным морем.

"Огромный и каплеобразный, этот остров удаляется почти на 70 километров от материка", - говорит РБК-Украина телеведущая и блогер Валерия Микульская. Она исследует интересные территории Украины в поисках захватывающих мест.

Фото: Безлюдное место для уютного отдыха (Валерия Микульская)

"К слову, о "косе". Многие называют это место полуостровом, но все же от суши его отделяет несколько метров водной глади, и это дает полную островную свободу. Большая часть острова относится к биосферному заповеднику Черного моря, и она однозначно выделяется своей уникальной экосистемой", - добавляет тревел-блогер.

Почему стоит посетить это место?

Сюда едут созерцать местные колоритные пейзажи, наслаждаться красивейшими закатами и восходами солнца у моря, купаться и загорать. А главное – здесь мало туристов даже в разгар сезона.

Важный момент, о котором стоит помнить – здесь не везде есть мобильная связь.

Возможно, именно по этой причине здесь нет тысяч туристов на пляжах. Но часто отсутствие связи и интернета – это как раз то, что ищет турист, уставший от рабочей рутины и желающий обрести спокойствие хотя бы на несколько дней. Здесь нет привычных отелей, но можно остановиться на ночевку с палаткой.

Фото: Здесь практически нет туристов даже в разгар сезона (azov.ua)

Кстати, вода здесь – очень чистая, а море – теплое.

Иногда отдыхающие даже наблюдают здесь дельфинов. Также здесь обитает множество видов редких птиц. Например, цапли, пеликаны и дрофы. Интересно также, что здесь обитают дикие лошади.

Фото: На острове можно встретить диких лошадей (wikipedia.org)

"Уютные теплые лагуны с лазурной водой открытого моря, буйство степных трав и цветов, и пьянящее ощущение свободы. Вот за чем стоит ехать на Тендровский остров!", - делится впечатлениями Валерия Микульская.

Как добраться на Тендеровскую косу?

Ближайшие населенные пункты к острову – это Очаков и Железный Порт. Из этих городов до острова можно добраться на экскурсионном катере.

Также на катере можно добраться на Тендеровскую косу из Лазурного, Приморского. Надо учесть важный момент: регулярные рейсы сюда отсутствуют, и переправу нужно заказывать заранее.

Фото: Живописная Тендеровская коса (avtovod.com.ua)

Еще один способ добраться сюда – арендовать катер. Для этого обычно туристы организовываются в группы и снимают его для переправы на остров. Сюда также можно добраться из Одессы на парусной яхте.

Напомним, ранее мы писали о лучших локациях для увлекательного уикенда в Киевской области.

Также рассказывали, сколько стоит отдых в Бердянске на море в этом году.