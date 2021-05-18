Успейте посмотреть. Живописные цветочные поля Украины для майского уикенда

С тюльпанами мы часто ассоциируем Нидерланды и их цветочные поля. Также вспоминаем изысканный парк Кекенхоф, расположенный между Амстердамом и Гаагой.

Любители цветов мечтают о поездке в эту страну с давними тюльпановыми традициями. В середине XVI века тюльпан, который выращивали до того в Иране и Османской империи, попадает в Западную Европу, становится любимым цветком аристократии и вызывает в Нидерландах настоящую тюльпаноманию. Об этом вы, наверное, не раз слышали.

Любителям этих цветов уже второй год сложно попасть на родину тюльпаномании за пандемии COVID и закрытых для туристов границ ЕС. Но это не повод расстраиваться, ведь тюльпан - и в Украине тюльпан. И наша страна умеет удивить красивыми цветочными полями. Сегодня мы поговорим о самых ярких тюльпановых локациях в Украине.

Фото: Тюльпановые поля в Украине (Анна Дубовская)

В этом году весна долго не хотела радовать нас теплом и солнечными днями. Из-за этого не только портилось настроение у измученных зимой людей, но и цветы отсрочили свое цветение.

Если в прошлом году тюльпаны буйствовали уже в конце апреля, то этой весной пик цветения пришелся на вторую декаду мая.

"Добропарк" в Макаровском районе под Киевом

Самым амбициозным в тюльпановом деле считается дендропарк "Добропарк" в селе Мотыжин (Макаровский район Киевской области): он замахнулся на славу Кекенхофа. Если в прошлом году здесь было высажено 1 270 000 луковиц, в этом году – более 3 000 000, то за несколько лет планируется увеличить насаждения до 8 000 000. А это на миллион больше, чем в нидерландском Кекенхофе!

Вход платный. Цены стартуют от 80 грн. Цветение тюльпанов прогнозируют до конца мая.

Видео: Пик цветения тюльпанов в 2021 году (YouTube.com/Непопсовая UKRAINE)

Фото: Ожидается, что через несколько лет в "Добропарке" тюльпанов будет больше, чем в нидерландском Кекенхофе (Анна Дубовская)

"Певческое поле" в столице

"Певческое поле" в Киеве выставкой тюльпанов радует не первый год. В прошлом году ее отменили из-за карантина, а в этом году выставку можно будет посетить до 23 мая. Кроме тюльпанов, в создании абстрактных композиций использовались нарциссы, крокусы, мускари и гиацинты. Всего высажено 700 000 цветов.

Вход платный. Цены стартуют от 25 грн. Выставка принимает посетителей до 23 мая.

Фото: В этом году из-за погодных условий тюльпаны начали цвести позже (коллаж РБК-Украина/(Анна Дубовская)

Кропивницкий в апреле-мае манит туристов тюльпановыми полями в местном дендропарке. В этом году парк увеличил свою коллекцию на 63 новых сорта. Сегодня здесь цветет около 3 000 000 тюльпанов.

Вход в дендропарк бесплатный. Тюльпаны будут цвести до конца мая.

Фото: Дендропарк в Кропивницком можно посетить бесплатно (facebook.com/dendropark.com.ua)

Тюльпановое поле на Буковине

В селе Мамаевцы вблизи Черновцов есть тюльпанное поле размером в три гектара. На нем высаживают 3 000 000 тюльпанов. Похожее поле цветет в селе Магала, возле трассы Черновцы – Житомир.

Цены стартуют от 30 грн.

Фото: Поля тюльпанов находятся в нескольких регионах Украины (Анна Дубовская)

"Волынская Голландия" неподалеку от Луцка

На Волыни между Переспой и Голобами, за 36 километров от Луцка, цветет "Волынская Голландия" - поле площадью в два гектара. Здесь высажено более 200 сортов тюльпанов.

Посетить "Волынскую Голландию" можно до 23 мая. Вход платный. Цены стартуют от 30 грн.

"Изюминка" Херсонщины: ждем следующего года

Хотя в этом году на Херсонщине фестиваль тюльпанов "Маленькая Голландия" не состоялся из-за неопределенной ситуации с карантином, на будущее сделайте себе "закладочку" в памяти – село Любимовка Каховского района. С середины апреля следующего года туристическая "фишка" Херсонщины будет ждать вас.

Фото: Весенняя цветочная красота в мае 2021 года (Анна Дубовская)

Напомним, ранее мы писали о самых интересных цветочных турах, в которые можно отправиться в Украине.

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