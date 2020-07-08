Отдых в Одессе: туристам не рекомендуют купаться ни на одном пляже города

На днях в морской воде на побережье Одессы обнаружили кишечную палочку, из-за чего не рекомендовали купаться на большинстве пляжей города.

РБК-Украина связался с Госпотребслужбой Одесской области, чтобы выяснить информацию относительно безопасных пляжей Одессы по состоянию на 8 июля.

Новые данные озвучила Лидия Степанова, начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.

По ее словам, по состоянию на 8 июля установлено несоответствие гигиеническим нормам на пляже "Центральный" в поселке городского типа Затока, а также в Сергеевке.

Фото: В Госпотребслужбе пока не советуют купаться ни на одном из пляжей Одессы (РБК-Украина)

"Что касается Одессы, то на всех пляжах города морская вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам по биологическим показателям. В связи с этим мы направили на адреса субъектов хозяйствования соответствующие предложения относительно информирования отдыхающих о воздержании от морского водопользования, поскольку купание в такой воде при нарушении правил личной гигиены может привести к возникновению острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений", - пояснила Лидия Степанова.

Эти данные актуальны по состоянию на 8 июля, уточнила она.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что на всех пляжах Одессы сейчас не рекомендуют купаться, Лидия Викторовна ответила: "Да, на всех пляжах Одессы".

Информация относительно показателей морской воды от лабораторного центра меняется раз в семь дней. В период оздоровительного сезона с мая по сентябрь включительно исследования морской воды проводят каждую неделю, добавила начальник Управления.

Напомним, ранее посол назвал условия, при которых Австрия начнет принимать украинских туристов.