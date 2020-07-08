Отдых в Одессе: туристам не рекомендуют купаться ни на одном пляже города

Такая же ситуация - с пляжем "Центральный" в Затоке
На днях в морской воде на побережье Одессы обнаружили кишечную палочку, из-за чего не рекомендовали купаться на большинстве пляжей города.
РБК-Украина связался с Госпотребслужбой Одесской области, чтобы выяснить информацию относительно безопасных пляжей Одессы по состоянию на 8 июля.
Новые данные озвучила Лидия Степанова, начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области.
По ее словам, по состоянию на 8 июля установлено несоответствие гигиеническим нормам на пляже "Центральный" в поселке городского типа Затока, а также в Сергеевке.
"Что касается Одессы, то на всех пляжах города морская вода не соответствует санитарно-гигиеническим нормам по биологическим показателям. В связи с этим мы направили на адреса субъектов хозяйствования соответствующие предложения относительно информирования отдыхающих о воздержании от морского водопользования, поскольку купание в такой воде при нарушении правил личной гигиены может привести к возникновению острых кишечных заболеваний и пищевых отравлений", - пояснила Лидия Степанова.
Эти данные актуальны по состоянию на 8 июля, уточнила она.
На уточняющий вопрос, значит ли это, что на всех пляжах Одессы сейчас не рекомендуют купаться, Лидия Викторовна ответила: "Да, на всех пляжах Одессы".
Информация относительно показателей морской воды от лабораторного центра меняется раз в семь дней. В период оздоровительного сезона с мая по сентябрь включительно исследования морской воды проводят каждую неделю, добавила начальник Управления.
Напомним, ранее посол назвал условия, при которых Австрия начнет принимать украинских туристов.