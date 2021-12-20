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Кипр ужесточает правила въезда: что нужно знать туристам 

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Понедельник 20 декабря 2021 11:15
Кипр ужесточает правила въезда: что нужно знать туристам  Фото: Кипр (unsplash.com/secret-travel-guide)
Автор: Евгения Тугушева

Новые правила действуют до января 2022 года

С 15 декабря 2021 года власти Кипра приняли решение ужесточить правила въезда для туристов, которые прилетают на остров, пишет Avianews.com.

Теперь все путешественники при въезде на Кипр должны сдать два теста на COVID-19. Правило распространяется для всех путешественников, в том числе тех, которые прошли полную вакцинацию или переболели коронавирусом.

От тестов освобождены только дети, которые не достигли возраста 12 лет (в день прилета на Кипр).

Новые правила действуют до 10 января 2022 года, однако их могут продлить.

Какие правила въезда на Кипр для туристов

Первый ПЦР-тест туристы должны будут сдать в аэропорту прилета за свой счет. Он стоит 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро – в аэропорту Пафоса.

Власти Кипра обещают, что результаты можно будет получить в электронном виде через 3 часа на специальном сайте covid-testcyprus.com.

Второй тест нужно сдать через 72 часа после прилета на остров. Это экспресс-тест на антиген, поэтому результаты туристы получают через несколько минут. Второй анализ власти Кипра оплачивают за счет бюджета страны, поэтому за него платить не нужно.

Информация о точках бесплатного тестирования на антиген и часах их работы регулярно публикуется на сайте информационного офиса Кипра pio.gov.cy.

Согласно официальному сообщению, от второго теста освобождены люди, которые получили бустерную дозу вакцины от COVID-19: это три дозы для 2-дозовых вакцин или две дозы для однодозовой вакцины.

Кипр ужесточает правила въезда: что нужно знать туристам

Фото: Все путешественники при въезде на Кипр должны сдать два теста на COVID-19 (unsplash.com/secret-travel-guide)

Отметим, с 15 декабря вводится обязательный карантин в государственных карантинных центрах. Он предназначен для всех граждан, у которых обнаружили штамм "Омикрон". Контактировавшие с ними люди должны находиться на обязательной самоизоляции.

Также с 15 декабря по 31 января 2022 года только вакцинированные смогут присутствовать на мероприятиях: юбилеях, кристинах, и в кафе/ресторанах в отелях. Доступ разрешен привитым как минимум первой дозой, при условии, что у них есть отрицательный результат экспресс-теста или ПЦР-теста.

Напомним, мы писали, какие страны принимают украинских туристов.

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