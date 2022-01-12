Каждая пятая страна сегодня остается недоступной для туристов, - UNWTO

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" каждая пятая страна остается недоступной для туристов, что препятствует восстановлению международного туризма, пишет Traveldailymedia.com.

Согласно последним статистическим данным UNWTO (Всемирной туристической организации), 98% всех направлений по всему миру все еще имеют определенные ограничения на поездки. Это 46 (21 процент всех направлений в мире) закрыли свои границы для туристов. 26 из них были полностью закрыты, по крайней мере, с конца апреля прошлого года.

Еще 55 (25% всех глобальных направлений) частично закрыли свои границы для международного туризма. 112 (52% всех направлений) требуют от международных путешественников сдать ПЦР или тест на антиген по прибытии.

Кроме того, согласно исследованиям, 85 направлений смягчили ограничения для полностью вакцинированных международных туристов, тогда как 20 сделали полную вакцинацию от Covid-19, необходимую для въезда в страну в туристических целях. Однако только четыре направления полностью отменили все ограничения, связанные с COVID (Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская Республика и Мексика).

"Безопасное ослабление или снятие ограничений на поездки важно для восстановления туризма и возвращения социальных и экономических выгод, которые дает этот сектор", – сказал генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили.

"Переход к обоснованным фактам мер к ограничениям, отражающим развитие пандемии, также поможет восстановить доверие к путешествиям, обеспечивая безопасность как туристов, так и работников туристической службы".

Фото: 98% всех направлений по всему миру все еще имеют определенные ограничения на поездки (unsplash.com/ashim-dsilva)

В отчете об ограничениях поездок UNWTO указывается, что региональные отличия в ограничениях на поездки сохраняются. Наибольшее ограничение продолжает действовать в Азии и Тихом океане, 66% всех направлений полностью закрыты.

Для сравнения, Европа является наиболее открытым международным регионом для международных туристов (только 7% границ полностью заблокировано), за ней следуют Африка (9%), Америка (10%) и Ближний Восток (15%).

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