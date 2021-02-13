Карпаты накрыло снегом: появились яркие фото зимних локаций в Украине
Путешественники публикуют иллюстрации из путешествий во время снегопадов
Снегопады в Украине вызвали много проблем практически во всех регионах. Однако когда речь заходит о природных пейзажах и исторических локациях в стране, то там снег воспринимается совсем иначе: природная красота и захватывающие пейзажи вызывают восторг у туристов.
Немало зимних фото разных локаций в Украине публикуют пользователи в популярной Facebook-группе Фотоподорожі Україною. Там путешественники делятся своими фото с разных мест, где путешествуют сейчас или где бывали раньше. В эти дни группа пестрит публикациями, посвященными снежным пейзажам.
"Зимняя дорога во всей своей красе. Село Петропавловка, Черкасская область", – пишет в группе пользователь Сергей Пикало.
Фото: Зимние пейзажи села Петропавловка в Черкасской области (facebook.com/Сергій Пікало)
Фото: Снегопады прошли и в Черкасской области (facebook.com/Сергій Пікало)
Снегопады "зацепили" и Киевскую область. Кое-где выпало рекордное количество снега. Для многих это стало поводом выйти на прогулку на природу.
"Фотографии после ночной метели. Вышгород и окрестности. Песики, ягодки, санная трасса и зимние ели", - пишет пользователь Александр Малион.
Фото: Поворот санной трассы (facebook.com/Олександр Маліон)
Виадук в Ворохте – одна из самых заметных архитектурных памятников Карпат. Это каменный арочный железнодорожный мост, пролегающий через реку Прут возле поселка Ворохта в Ивано-Франковской области. Возведенный в конце 19 века во времена Австро-Венгрии, сегодня виадук привлекает внимание множества путешественников.
Яркие фото виадука в Ворохте опубликовал Ярослав Виклюк.
Фото: Мост-виадук в Ворохте, Карпаты (facebook.com/ Ярослав Виклюк)
Фото: Виадук в Ворохте был построен во времена Австро-Венгрии (facebook.com/ Ярослав Виклюк)
Много снега в эти дни выпало и на Прикарпатье.
"Мир глазами смартфона. Месяц февраль, мороз лютый. "Замороженные" луга Прикарпатья", - пишет Зиновий Кулик, публикуя яркие фото пейзажей региона.
Фото: Зимние пейзажи Прикарпатья (facebook.com/ Зиновий Кулик)
Курорт Славское во Львовской области в этом году принимает туристов на горнолыжный отдых. Из-за обилия снега здесь продолжают работать горнолыжные трассы.
Здесь есть склоны как для новичков - тех, кто хочет научиться кататься на лыжах и усовершенствовать навыки, так и для профессионалов.
Фото: Курорт Славское во Львовской области (facebook.com/Надежда Калицун)
Напомним, ранее мы публиковали яркие зимние фото известных туристических мест в Украине.
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