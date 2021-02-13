Карпаты накрыло снегом: появились яркие фото зимних локаций в Украине

Фото: Снег в Карпатах (скриншот с сайта booking.com)

Путешественники публикуют иллюстрации из путешествий во время снегопадов

Снегопады в Украине вызвали много проблем практически во всех регионах. Однако когда речь заходит о природных пейзажах и исторических локациях в стране, то там снег воспринимается совсем иначе: природная красота и захватывающие пейзажи вызывают восторг у туристов.

Немало зимних фото разных локаций в Украине публикуют пользователи в популярной Facebook-группе Фотоподорожі Україною. Там путешественники делятся своими фото с разных мест, где путешествуют сейчас или где бывали раньше. В эти дни группа пестрит публикациями, посвященными снежным пейзажам.

"Зимняя дорога во всей своей красе. Село Петропавловка, Черкасская область", – пишет в группе пользователь Сергей Пикало.

Фото: Зимние пейзажи села Петропавловка в Черкасской области (facebook.com/Сергій Пікало)

Фото: Снегопады прошли и в Черкасской области (facebook.com/Сергій Пікало)

Снегопады "зацепили" и Киевскую область. Кое-где выпало рекордное количество снега. Для многих это стало поводом выйти на прогулку на природу.

"Фотографии после ночной метели. Вышгород и окрестности. Песики, ягодки, санная трасса и зимние ели", - пишет пользователь Александр Малион.

Фото: Поворот санной трассы (facebook.com/Олександр Маліон)

Виадук в Ворохте – одна из самых заметных архитектурных памятников Карпат. Это каменный арочный железнодорожный мост, пролегающий через реку Прут возле поселка Ворохта в Ивано-Франковской области. Возведенный в конце 19 века во времена Австро-Венгрии, сегодня виадук привлекает внимание множества путешественников.

Яркие фото виадука в Ворохте опубликовал Ярослав Виклюк.

Фото: Мост-виадук в Ворохте, Карпаты (facebook.com/ Ярослав Виклюк)

Фото: Виадук в Ворохте был построен во времена Австро-Венгрии (facebook.com/ Ярослав Виклюк)

Много снега в эти дни выпало и на Прикарпатье.

"Мир глазами смартфона. Месяц февраль, мороз лютый. "Замороженные" луга Прикарпатья", - пишет Зиновий Кулик, публикуя яркие фото пейзажей региона.

Фото: Зимние пейзажи Прикарпатья (facebook.com/ Зиновий Кулик)

Курорт Славское во Львовской области в этом году принимает туристов на горнолыжный отдых. Из-за обилия снега здесь продолжают работать горнолыжные трассы.

Здесь есть склоны как для новичков - тех, кто хочет научиться кататься на лыжах и усовершенствовать навыки, так и для профессионалов.

Фото: Курорт Славское во Львовской области (facebook.com/Надежда Калицун)

Напомним, ранее мы публиковали яркие зимние фото известных туристических мест в Украине.

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