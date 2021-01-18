"Нарния" в Украине: самые красивые фото природных чудес зимой

Фото: Заснеженная природа Карпат (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Национальные парки показали сказочные пейзажи

С каждым годом снежные пейзажи в Украине становятся все большей редкостью. Национальные парки на днях опубликовали красочные фото заснеженой природы, от сказочной атмосферы которых захватывает дух.

Живописные кадры можно найти на страницах ландшафтных заповедников в соцсетях. На фотографиях изображены леса, река, горы в снегах, а также редкие дикие животные, которых мало кому из путешественников удается увидеть вживую.

Фото: Пейзаж в парке Синевир (facebook.com/pavlysh.viktor)

Величественные горы

Подборку самых колоритных кадров из национальных парков опубликовал в Facebook путешественник Андрей Тычина. На кадрах видно замерзшие водоемы, ели в снегах и диких животных.

Одна из самых сказочных локаций – национальный природный парк "Синевир". Он находится в Межгорском районе Закарпатской области. Из 40 тысяч гектаров парка почти 6000 га отнесены к заповедной зоне. Цель работы научно-исследовательской организации – сохранить Карпатские пралеса.

Протяженность парка с севера на юг – 30 км, с востока на запад – 20 км. Большая часть территории находится в границах горного массива Внутренние Горганы. На территории парка находится знаменитое высокогорное озеро Синевир.

Фото: Бурый медведь в приюте (facebook.com/pavlysh.viktor)

Одно из самых интересных мест для путешественников - Центр реабилитации бурого медведя на территории национального природного парка "Синевир". В нем проходят реабилитацию животные после жестокого обращения в частных зоопарках и цирках.

Краснокнижные звери

Еще одна природоохранная организация с живописной природой и редкими животными – Галицкий национальный природный парк. Он находится в одноименном районе Ивано-Франковской области. Парк находится в преддверии Карпат, а его территория составляет более 14 тысяч гектаров. На его территории есть и леса, и луга, и болотистые участки.

Фото: Олени чувствуют себя свободно (facebook.com/HalychNP)

Благодаря разнообразию ландшафта, на территории парка можно встретить как подольские, так и карпатские виды растений и животных. Только растений, занесенных в Красную книгу Украины, на территории Галицкого парка растет 45 видов. А животных, которых охраняет украинский закон от уничтожения – 37 видов, а тех, которых охраняет Бернская конвенция, в парке живет 158 видов.

На снимках, опубликованных на странице парка в соцсети, можно рассмотреть редких животных. На территории парка действует Центр реабилитации диких животных, попавших в беду. Их выхаживают и по возможности отпускают в дикую среду.

Фото: Один из обитателей парка (facebook.com/HalychNP)

Хрустальные водоемы

Реки, водопады и озера, которые замерзают с причудливыми узорами в разных уголках Украины – незабываемое зрелище. Например, в национальном природном парке "Святые горы" в городе Святогорск Донецкой области замерзшая река Северский Донец и деревья в инее – завораживающее зрелище. Фотографию в парке подписали так: "Природа – вечный образец искусства".

Общая площадь этого парка – 40 га. Он известен "инопланетными" меловыми горами, которые считаются одним из чудес Украины.

Фото: Река Северский Донец во льду (facebook.com/svyatygory)

В другой части страны замерзли водопады – струи воды так и застыли сосульками на скалах.

"Из-за сильных морозов на Прикарпатье замерз водопад Женецкий Гук поблизости от Татарова и Микуличина. Температура воздуха на Яремчанщине днем опустилась до -11°C", - написал под красочными фото Андрей Тычина.

Фото: Замерзший водопад Женецкий Гук (facebook.com/Юлия Визичканич)

В Украине есть множество локаций, в которых можно наслаждаться красотой природы не только летом, но и зимой. Можно отправиться в далекие Карпаты или поискать зимнюю сказку недалеко от дома.

Напомним, мы писали о том, что в Украине появится новая необычная локация с животными из Красной книги.

Также мы рассказывали о необычной локации в Карпатах, о которой не пишут в путеводителях.