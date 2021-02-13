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Карпати вкрило снігом: з'явилися яскраві фото зимових локацій в Україні

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 16:30
Карпати вкрило снігом: з'явилися яскраві фото зимових локацій в Україні Фото: Сніг у Карпатах (скріншот з сайту booking.com)
Автор: Катерина Гончарова

Мандрівники публікують ілюстрації з подорожей під час снігопадів

Снігопади в Україні спричинили багато проблем практично в усіх регіонах. Проте коли мова заходить про природні пейзажі та історичні локації в країні, то там сніг сприймається зовсім інакше: природна краса та захопливі пейзажі викликають захват у туристів.

Немало зимових фото різних локацій в Україні публікують користувачі у популярній Facebook-групі Фотоподорожі Україною. Там мандрівники діляться власними фото з різних місць, де подорожують зараз або де бували раніше. В ці дні група рясніє дописами, присвяченим сніжним пейзажам.

"Зимова дорога у всій своїй красі. Село Петропавлівка, Черкащина", – пише у групі користувач Сергій Пікало.

Карпати вкрило снігом: з'явилися яскраві фото зимових локацій в Україні

Фото: Зимові пейзажі села Петропавлівка у Черкаській області (facebook.com/Сергій Пікало)

Карпати вкрило снігом: з'явилися яскраві фото зимових локацій в Україні

Фото: Снігопади пройшли й на Черкащині (facebook.com/Сергій Пікало)

Снігопади "зачепили" й Київську область. Подекуди випала рекордна кількість снігу. Для багатьох це стало приводом вийти на прогулянку на природу.

"Світлини після нічної завірюхи. Вишгород та околиці. Песики, ягідки, санна траса та зимові ялини", - пише користувач Олександр Маліон.

Карпати вкрило снігом: з'явилися яскраві фото зимових локацій в УкраїніФото: Поворот санної траси (facebook.com/Олександр Маліон)

Віадук у Ворохті – одна із найбільш помітних архітектурних пам'яток Карпат. Це залізничний кам’яний арковий міст, що пролягає через річку Прут біля селища Вороха в Івано-Франківській області. Зведений наприкінці 19-сторіччя за часів Австро-Угорщини, сьогодні віадук привертає увагу безлічі мандрівників.

Яскраві фото віадуку у Ворохті опублікував Ярослав Виклюк.

Фото: Міст-віадук у Ворохті, Карпати (facebook.com/ Ярослав Виклюк)

Карпати вкрило снігом: з'явилися яскраві фото зимових локацій в УкраїніФото: Віадук у Ворохті було споруджено за часів Австро-Угорщини (facebook.com/ Ярослав Виклюк)

Багато снігу в ці дні випало й на Прикарпатті.

"Світ очима смартфона. Місяць Лютий, мороз лютий. "Заморожені" луги Прикарпаття", - пише Зеновій Кулик, публікуючи яскраві фото пейзажів регіону.

Фото: Зимові пейзажі Прикарпаття (facebook.com/ Зеновій Кулик)

Курорт Славсько у Львівській області цього року приймає туристів на гірськолижний відпочинок. Через велику кількість снігу тут продовжують працювати гірськолижні траси.

Тут є схили як для новачків - тих, хто хоче навчитись кататися на лижах і вдосконалити навички, так і для професіоналів.

Карпати вкрило снігом: з'явилися яскраві фото зимових локацій в УкраїніФото: Курорт Славсько у Львівській області (facebook.com/Надія Каліцун)

Нагадаємо, раніше ми публікували яскраві зимові фото відомих туристичних місць в Україні.

Також пропонуємо почитати про найцікавіші фотолокації України для зимової мандрівки.

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