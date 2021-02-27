От водопадов Карпат до Южного Буга: лучшие локации для весеннего рафтинга в Украине

Где лучше начинать новый сезон после длительных зимних снегопадов
В этом году, после рекордных снегопадов в феврале, сезон рафтинга лучше всего открывать с первым потеплением, когда реки переполнены бирюзовой талой водой.
Именно во время такого наводнения доступными для рафтинга становятся реки или определенные их участки, которые обычно маловодны и несплавные даже после сильных ливней. Но из-за экстремально низкой температуры воды необходимо качественное защитное снаряжение и много горячего чая.
Где и когда стоит начинать сезон рафтинга в Украине? Давайте разберемся в этом вопросе.
Львовская область: реки Стрый и Опир
Первые популярные реки, где обычно "вскрывается" лед в конце февраля, - это Стрый и Опир во Львовской области.
Благодаря высокому уровню воды на Стрые можно стартовать аж от села Матков (трехдневный маршрут) почти на границе с Закарпатской областью, а по реке Опир - из Славского (двухдневный маршрут).
Река Стрый в верховье почти не имеет порогов и относится ко 2-му классу сложности: здесь могут сплавляться даже новички. Опир, наоборот, в верхней части имеет множество порогов и препятствий техногенного происхождения. Например, мостов. Поэтому река Опир относится к 3+ класса сложности, и для участия в сплаве в этой локации необходимо иметь предыдущий опыт рафтинга.
Популярности обоим этим рекам добавляет и логистическое удобство: они находятся в 130-150 километрах езды от Львова по качественной трассе "Киев-Чоп".
Карпатские хребты: реки Свича и Черный Черемош
В середине марта снег начинает таять и на высших Карпатских хребтах - Горганах, переполняя водой стремительные реки Свича и Мизунка 3-го и 4-го класса сложности в соответствии. Сюда стоит ехать уже последовательным ценителям беглой воды, которые не раз шли самосплавом ранней весной, поскольку перевернуться здесь шансов очень много.
На этих реках проводят однодневные, двухдневные и трехдневные рафтинг-туры, преимущественно на надувных байдарках. Также в высокую воду группу может сопровождать так называемый сэйфти-каякер - гид на каяке, который собирает весла и пловцов из воды.
Свича и Мизунка - эксклюзивные реки из-за маловодья и непрогнозируемости на протяжении года, поэтому "поймать воду" здесь - это невероятная удача для любого рафтера.
С апреля для сплавов открывается и Черный Черемош - река, протекающая в пределах Верховинского района Ивано-Франковской области. Но из-за высокого водосбора должно еще хорошо пригреть солнце, чтобы растопить снега Черногорского хребта и наполнить реку водой. Часто в апреле можно наблюдать интересное явление: в долине Черемоша накрапывает дождь, но уровень воды не поднимается, поскольку в верховье снежит.
Черный Черемош относится к 3-му классу сложности, поэтому опыт сплава на рафте иметь не обязательно, но для рафтинга на байдарке - желательно.
На Южный Буг лучше всего ехать с апреля
Также с апреля можно "катать" и Южный Буг, где высокая вода в Мигие закрывает назойливые камни, которые так ловко научились обходить туристы летом.
Южный Буг на этом участке относится ко 2-му классу сложности, поэтому его можно покорять новичкам и на рафтах, и на байдарках.
Что нужно знать перед поездкой в весенние рафтинг-туры
Ранней весной температура воды может быть около 0, а воздух - и вовсе -2. Именно поэтому для участия в рафтинг-турах нужно знать, как правильно подобрать одежду и снаряжение, чтобы избежать переохлаждения (гиподинамии).
В первую очередь нужно правильно выбрать неопреновый гидрокостюм (мокрого типа): он должен плотно прилегать к телу, поскольку его микропоры удерживают и нагревают капли воды от тела, создавая эффект термоса.
Также гидрокостюм сверху должен быть без рукавов: во время рафтинга человек активно гребет плечевым поясом мышц, а рукава будут сильно мешать или даже мозолить. Поверх неопрена стоит надеть легкий полиэстеровый (балониевый) спортивный костюм, который быстро сохнет и защитит неопрен от ветра.
На ноги стоит надеть неопреновые носки и обувь с твердой подошвой, чтобы не травмировать стопу об острые камни или битое стекло во время ходьбы.
Руки лучше защитить неопреновыми варежками, потому что они будут контактировать с водой больше всего. Туловище от холода хорошо защищает жилет, поскольку наполнен полиуретановой пеной. Голову греет шлем, но под него лучше надеть баф или тонкую шапку.
Практика показывает, что на стремительных реках участники настолько активно веслуют, что о холоде полностью забывают. Очень важно перед рафтингом хорошо поесть, а после - выпить горячего чая и вечером пропариться в сауне.
Залог успешного сплава - это классная компания единомышленников, правильно подобранное снаряжение и вкусный обед.
Напомним, ранее мы писали, что такое каньонинг и как он становится популярным в Украине.
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