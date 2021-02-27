От водопадов Карпат до Южного Буга: лучшие локации для весеннего рафтинга в Украине

В этом году, после рекордных снегопадов в феврале, сезон рафтинга лучше всего открывать с первым потеплением, когда реки переполнены бирюзовой талой водой.

Именно во время такого наводнения доступными для рафтинга становятся реки или определенные их участки, которые обычно маловодны и несплавные даже после сильных ливней. Но из-за экстремально низкой температуры воды необходимо качественное защитное снаряжение и много горячего чая.

Где и когда стоит начинать сезон рафтинга в Украине? Давайте разберемся в этом вопросе.

Львовская область: реки Стрый и Опир

Первые популярные реки, где обычно "вскрывается" лед в конце февраля, - это Стрый и Опир во Львовской области.

Благодаря высокому уровню воды на Стрые можно стартовать аж от села Матков (трехдневный маршрут) почти на границе с Закарпатской областью, а по реке Опир - из Славского (двухдневный маршрут).

Фото: Сезон рафтинга лучше всего открывать с первым потеплением (Юрий Трегубенко)

Река Стрый в верховье почти не имеет порогов и относится ко 2-му классу сложности: здесь могут сплавляться даже новички. Опир, наоборот, в верхней части имеет множество порогов и препятствий техногенного происхождения. Например, мостов. Поэтому река Опир относится к 3+ класса сложности, и для участия в сплаве в этой локации необходимо иметь предыдущий опыт рафтинга.

Популярности обоим этим рекам добавляет и логистическое удобство: они находятся в 130-150 километрах езды от Львова по качественной трассе "Киев-Чоп".

Карпатские хребты: реки Свича и Черный Черемош

В середине марта снег начинает таять и на высших Карпатских хребтах - Горганах, переполняя водой стремительные реки Свича и Мизунка 3-го и 4-го класса сложности в соответствии. Сюда стоит ехать уже последовательным ценителям беглой воды, которые не раз шли самосплавом ранней весной, поскольку перевернуться здесь шансов очень много.

На этих реках проводят однодневные, двухдневные и трехдневные рафтинг-туры, преимущественно на надувных байдарках. Также в высокую воду группу может сопровождать так называемый сэйфти-каякер - гид на каяке, который собирает весла и пловцов из воды.

Свича и Мизунка - эксклюзивные реки из-за маловодья и непрогнозируемости на протяжении года, поэтому "поймать воду" здесь - это невероятная удача для любого рафтера.

Фото: Мизунский водопад (Юрий Трегубенко)

С апреля для сплавов открывается и Черный Черемош - река, протекающая в пределах Верховинского района Ивано-Франковской области. Но из-за высокого водосбора должно еще хорошо пригреть солнце, чтобы растопить снега Черногорского хребта и наполнить реку водой. Часто в апреле можно наблюдать интересное явление: в долине Черемоша накрапывает дождь, но уровень воды не поднимается, поскольку в верховье снежит.

Черный Черемош относится к 3-му классу сложности, поэтому опыт сплава на рафте иметь не обязательно, но для рафтинга на байдарке - желательно.

На Южный Буг лучше всего ехать с апреля

Также с апреля можно "катать" и Южный Буг, где высокая вода в Мигие закрывает назойливые камни, которые так ловко научились обходить туристы летом.

Южный Буг на этом участке относится ко 2-му классу сложности, поэтому его можно покорять новичкам и на рафтах, и на байдарках.

Что нужно знать перед поездкой в весенние рафтинг-туры

Ранней весной температура воды может быть около 0, а воздух - и вовсе -2. Именно поэтому для участия в рафтинг-турах нужно знать, как правильно подобрать одежду и снаряжение, чтобы избежать переохлаждения (гиподинамии).

В первую очередь нужно правильно выбрать неопреновый гидрокостюм (мокрого типа): он должен плотно прилегать к телу, поскольку его микропоры удерживают и нагревают капли воды от тела, создавая эффект термоса.

Фото: Сэйфти-каякер - гид на каяке, который собирает весла и пловцов из воды (Юрий Трегубенко)

Также гидрокостюм сверху должен быть без рукавов: во время рафтинга человек активно гребет плечевым поясом мышц, а рукава будут сильно мешать или даже мозолить. Поверх неопрена стоит надеть легкий полиэстеровый (балониевый) спортивный костюм, который быстро сохнет и защитит неопрен от ветра.

На ноги стоит надеть неопреновые носки и обувь с твердой подошвой, чтобы не травмировать стопу об острые камни или битое стекло во время ходьбы.

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Руки лучше защитить неопреновыми варежками, потому что они будут контактировать с водой больше всего. Туловище от холода хорошо защищает жилет, поскольку наполнен полиуретановой пеной. Голову греет шлем, но под него лучше надеть баф или тонкую шапку.

Фото: На стремительных реках можно забыть о холоде благодаря активному веслованию (Юрий Трегубенко)

Практика показывает, что на стремительных реках участники настолько активно веслуют, что о холоде полностью забывают. Очень важно перед рафтингом хорошо поесть, а после - выпить горячего чая и вечером пропариться в сауне.

Залог успешного сплава - это классная компания единомышленников, правильно подобранное снаряжение и вкусный обед.

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