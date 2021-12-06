Карпатская старина и "серебряное" озеро: почему популярный парк Синевир в Карпатах стоит увидеть зимой

Туристам предлагают особые экскурсии и мастер-классы

Одну из самых красивых локаций Закарпатья - национальный парк "Синевир" - на днях засыпало снегом. На странице организации в Facebook опубликовали живописные фотографии зимних пейзажей.

"В национальный природный парк "Синевир" пришла настоящая зима. Огромным сокровищем нашего Синевирского края является великолепная горная природа с неповторимыми природными ландшафтами. Зимой она приобретает сказочную красоту", - подписали кадры заснеженных пейзажей в парке.

Это одна из самых популярных в Закарпатье туристических локаций, которая приглашает путешественников также и на зимний отдых. Чем интересен парк зимой и какие развлечения найдут отдыхающие – в материале РБК-Украина.

Какие развлечения предлагают зимой на Синевире

Люди приезжают в национальный парк ради красоты круглогодично.

"Синевир - это тот природный объект, который манит красотой сочетания гор озера, журчащих ручейков. Это место силы, и люди это чувствуют", - рассказал начальник отдела эколого-образовательной работы НПП "Синевир" Юрий Бабичин в эфире "Украинского радио".

Фото: Первый снег в парке Синевир (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

По его словам, дорога от села Межгорье через Синевирский перевал до села Синевирская поляна отремонтирована. Даже зимой туристам удобно добраться - дорогу чистят, поэтому можно ехать в любое время.

Во время поездки в нацпарк стоит заглянуть в визит-центр локации, где находится музей лесосплава и историко-краеведческая экспозиция с уникальными старинными экспонатами. Для гостей там проводят мастер-классы по прядению шерсти и интерпретационные экскурсии, во время которых туристов привлекают к действию. Среди интересных объектов поблизости на странице центра указаны:

Туристический маршрут "Линия Арпада" – начинается за 150 м. С 1939-44 годов сохранилась часть оборонительных укреплений, которые возводили венгерские войска. Линия Арпада - самая мощная оборонительная линия, которая создавалась в Восточных Карпатах на отрезке до 700 километров, из них – почти 300 километров проходят через Украину. Линия состояла из отдельных узлов обороны. Это удавалось делать полтора месяца – 28 октября 1944 года всю территорию Закарпатья заняли войска Советского Союза. Реабилитационный центр бурых медведей - за 3 километра. Сейчас в центре проживают 32 животных.

"Чтобы медведи залегли в спячку – должно выпасть много снега и установиться устойчивые морозы. Сейчас все медведи активны и посетители могут их увидеть", - пояснил специалист.

Фото: Медведи в реабилитационном центре (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Синевирское озеро - самое большое озеро природного происхождения в Украинских Карпатах (в 11 км).

"В озере Синевир вода покрылась тонкой пленкой - это добавляет серебряной красоты. В этом году зима на озеро Синевир пришла в конце ноября, в Синевирскую Поляну – ровно по календарю. Зимой эко-тропу вокруг озера работники чистят ежедневно, чтобы туристам было удобно ходить", - отметил Юрий Бабичин.

Водопад Белый Зверь - 3,5 км. Это каскадный водопад на реке Теребле – между озером Синевир и Синевирской поляной. Вода падает со скалистого склона горы, пенится и белеет. Высота самого самого большого перепада - 6 метров. Зимой водопад замерзает и образует причудливые ледяные фигуры. Дикое озеро (Озерце) в 6 километрах от визит-центра – на северо-восточном склоне горы Гропа. Это высокогорное озеро естественно превращается в верховое болото. Посередине озера находится плавучий остров, под который можно нырнуть. Всего глубина озера - до 10 метров, площадь – примерно гектар. До Дикого озера проложена эко-тропа.

Фото: Ручей в парке Синевир (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Как добраться до парка и озера Синевир: поездом, автобусом и на авто

Маршруты, как доехать до известного озера, подсказывают в туристически-информационном центре “Туринформ Закарпатья”.

Поездом через Львов из городов Киев, Одесса, Харьков до станции Воловец. Далее продолжить поездку рейсовым автобусом.

Автобусом: с автостанции Воловец курсирует прямой автобус до села Синевирская Поляна. Так же автобусы едут из Ужгорода, Мукачево, Свалявы.

Автомобилем: удобнее всего ехать по трассе Киев — Львов — Чоп (Е-50/М-06), в селе Нижние Ворота повернуть в сторону пгт Воловец, ориентировочно 14 км, проехать в сторону Межгорья примерно 38 км, проехав город до Колочавы 27 км в направлении озера Синевир.

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